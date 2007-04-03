ЛАД написав:tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете. Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко. К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.
Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.
p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм? Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью. Какие вы говорите сейчас средние зарплаты? Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
d44 написав:
zzzzzz написав:Так почем молоко у населения покупают ?
В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.
обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.
В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.
В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.
Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.
гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня, опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :
zzzzzz написав:Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.
А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.
zzzzzz написав:
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019 дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019 Долар США 2513,13 2520,4427
Этот день в истории:
2017 - 2544.31 (-24) 2018 - 2770.94 (-251)
Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?
Вкладчик1234 написав:Если многие импортные продукты становится выгоднее (дешевле, и лучше качество) покупать импортные - то курс гривни "пере-ослаблен" или "пере-укреплён"?
И об этом тоже писали :
freeze написав:
dengon написав:А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе? В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?
Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле. Это хотя и в меньшей степени касается и импортных товаров, где в цепочке доставки потребителю также заложена стоимость труда местного персонала.
Не может быть в принципе ситуации когда продукция собственного производства в стране с самой низкой з.п. дороже аналогичного импорта из зажиточной Европы. Если такая ситуация имеет место быть - имеем дело с обострением жадности местного производителя - к сожалению примеров подобных масса. И курс здесь на десятом месте - величина сугубо виртуальная но немалая, на которую пытаются натянуть копеечный товар непомерной корысти ради аки сову на глобус.
Surfer написав:и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму
Ну на пачці масла за 17 грн теж написано " вершки пастеризовані з коров'ячого молока"
Не может быть в принципе ситуации когда продукция собственного производства в стране с самой низкой з.п. дороже аналогичного импорта из зажиточной Европы. Если такая ситуация имеет место быть - имеем дело с обострением жадности местного производителя - к сожалению примеров подобных масса. И курс здесь на десятом месте - величина сугубо виртуальная но немалая, на которую пытаются натянуть копеечный товар непомерной корысти ради аки сову на глобус.
Ви абсолютно правий, не даремно той дядька-"молокозаводчик" з перлу якого почалася ця бесіда обмовився по Фрейду - "на маслі ми конкурентноспроможні, а по сирам програємо тому збільшить нам квоти у Європу на масло, але обмежте імпорт сирів звідти.З дешевого молока можна отримати нормальне масло, а ось зі знятого цього молока, гарний сир не отримаєш. Тому масло за кордон, а фуфло пересічному на стіл... А при надоях у Європі 9000 літрів, а у нас у селян 2500 є певні побоювання за власний бізнес. Молока немає в країні. Хоч вони і кричать, що працюють тільки з молоком екстра готунку з сучасних виробництв, але скуповують тільки так у селян. А взагалі тема якісті молочки в магазинах дуже сумна. Воно то безпечне, але не молочне, ось сьогодні побачив сметану у пластикових стаканах, 15%, 400 грамів - 15грн. Мінералку запаковати, привезти і накрутити на продажу буде дорожче. Творог по 35 грн... Або навпаки, сир за ціною як польській, але з ароматизатором "пряжне молоко"...
Surfer написав:и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму
Ну на пачці масла за 17 грн теж написано " вершки пастеризовані з коров'ячого молока"
Навряд там саме так написано. Або як побачите, зробіть фото. Наразі пишуть щось типу "продукт молоковмісний", "сирный продукт" і тому подібне. Щодо молока - скільки було й передач усіляких з еспертизами - були невідповідності первым характеристикам, наявність слідів антибіотиків (конкретно антибіотики виявити дуже складно), але жодного разу не було й слова про пальмовий жир в молоці. Просто в багатьох паранойя від самого словосполучення "пальмовий жир", причому безпідставна, й вони його ліплять куди фантазія дозволяє.
Surfer написав: Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же.
Однако. Ссылаетесь на конкретный ценник в магазине, но не владеете данными по товару от слова "совсем" и хотите подогнать показанную цену под свои расчеты валютного курса. Кстати, еще не пришла в голову мысль, что скидки на этот товар связаны все-таки с 3-х дневным сроком его реализации ? Да и с качеством похоже у него проблемы.
Surfer написав:И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.
Про пальму не я начал. Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
tumos написав:Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
Ні, не можна. Але є так штука - відновлене молоко. Це коли з сухого молока роблять "мокре". А на цьому етапі немає ніяких перешкод (технологічних) щоб нормалізувати знежирене сухе молоко замінником молочного жиру. Це незаконно, але не більш, ніж робити вершкове масло з інгредієнтів, які дають ціну у 20 грн пачка, вже з накруткою.
tumos написав:Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
Ні, не можна. Але є так штука - відновлене молоко. Це коли з сухого молока роблять "мокре". А на цьому етапі немає ніяких перешкод (технологічних) щоб нормалізувати знежирене сухе молоко замінником молочного жиру. Це незаконно, але не більш, ніж робити вершкове масло з інгредієнтів, які дають ціну у 20 грн пачка, вже з накруткою.