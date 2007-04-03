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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:44

  yama написав:
  Zebra написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
и не только под этим брендом .
А вы уверены что там нет отсрочки платежа ? На тех же 12 месяцев :)

Китайцы тебе и риса в отсрочку не отгрузят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 01:11

  ЛАД написав:tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.
Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.
К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.



Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.

  p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.


  d44 написав:
  zzzzzz написав:Так почем молоко у населения покупают ?
5.50 сьогодні.


Закупочные цены 2013 года :

В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.


обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.

Закупочные цены 2014 года :

В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских

В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.

В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.

Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.


гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.

Закупочные цены 2018 года :

"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.



То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня, опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :

  zzzzzz написав:Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.


А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019
дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019
Долар США 2513,13 2520,4427

Этот день в истории:

2017 - 2544.31 (-24)
2018 - 2770.94 (-251)


Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 01:17

  Вкладчик1234 написав:Если многие импортные продукты становится выгоднее (дешевле, и лучше качество) покупать импортные - то курс гривни "пере-ослаблен" или "пере-укреплён"?


И об этом тоже писали :

  freeze написав:
  dengon написав:А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?


Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле. Это хотя и в меньшей степени касается и импортных товаров, где в цепочке доставки потребителю также заложена стоимость труда местного персонала.


Не может быть в принципе ситуации когда продукция собственного производства в стране с самой низкой з.п. дороже аналогичного импорта из зажиточной Европы. Если такая ситуация имеет место быть - имеем дело с обострением жадности местного производителя - к сожалению примеров подобных масса. И курс здесь на десятом месте - величина сугубо виртуальная но немалая, на которую пытаются натянуть копеечный товар непомерной корысти ради аки сову на глобус.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:18

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму
Ну на пачці масла за 17 грн теж написано " вершки пастеризовані з коров'ячого молока" :shock:
Не может быть в принципе ситуации когда продукция собственного производства в стране с самой низкой з.п. дороже аналогичного импорта из зажиточной Европы. Если такая ситуация имеет место быть - имеем дело с обострением жадности местного производителя - к сожалению примеров подобных масса. И курс здесь на десятом месте - величина сугубо виртуальная но немалая, на которую пытаются натянуть копеечный товар непомерной корысти ради аки сову на глобус.

Ви абсолютно правий, не даремно той дядька-"молокозаводчик" з перлу якого почалася ця бесіда обмовився по Фрейду - "на маслі ми конкурентноспроможні, а по сирам програємо тому збільшить нам квоти у Європу на масло, але обмежте імпорт сирів звідти.З дешевого молока можна отримати нормальне масло, а ось зі знятого цього молока, гарний сир не отримаєш. Тому масло за кордон, а фуфло пересічному на стіл... А при надоях у Європі 9000 літрів, а у нас у селян 2500 є певні побоювання за власний бізнес. Молока немає в країні. Хоч вони і кричать, що працюють тільки з молоком екстра готунку з сучасних виробництв, але скуповують тільки так у селян.
А взагалі тема якісті молочки в магазинах дуже сумна. Воно то безпечне, але не молочне, ось сьогодні побачив сметану у пластикових стаканах, 15%, 400 грамів - 15грн. Мінералку запаковати, привезти і накрутити на продажу буде дорожче. Творог по 35 грн... Або навпаки, сир за ціною як польській, але з ароматизатором "пряжне молоко"...
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:52

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.

Все берут из Китая. А что берут из США? Только доллары. :oops:
Далеко не все
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:00

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

d44 написав:
  Surfer написав:и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму
Ну на пачці масла за 17 грн теж написано " вершки пастеризовані з коров'ячого молока" :shock:

Навряд там саме так написано. Або як побачите, зробіть фото.
Наразі пишуть щось типу "продукт молоковмісний", "сирный продукт" і тому подібне.
Щодо молока - скільки було й передач усіляких з еспертизами - були невідповідності первым характеристикам, наявність слідів антибіотиків (конкретно антибіотики виявити дуже складно), але жодного разу не було й слова про пальмовий жир в молоці. Просто в багатьох паранойя від самого словосполучення "пальмовий жир", причому безпідставна, й вони його ліплять куди фантазія дозволяє.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:58

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Faceless написав:Навряд там саме так написано. Або як побачите, зробіть фото.
На щастя, давно не купую. Але ось заліз в інтернет. С помощью только свежих и натуральных сливок создаётся масло марки "Брусилов", которое способно насытить восхитительными вкусовыми и ароматическими нотками любое блюдо. Ну не 17, а 20 за 200 грамів. Але факт, масло, від молокозаводу :lol:
або ось навіть етикетка є
А це реальний вміст жиру в залежності від породи. Так що якщо рахувати не тільки курс зеленого, але і вміст жиру, то картина якось не дуже з маслом на хлебушек :roll: І це по фермерським господарствам, сучасним. Хоч і кацапстан, але в нас так саме по тваринам.
Зображення
Востаннє редагувалось d44 в Чет 22 сер, 2019 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:39

  Surfer написав:
Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же.

Однако. Ссылаетесь на конкретный ценник в магазине, но не владеете данными по товару от слова "совсем" и хотите подогнать показанную цену под свои расчеты валютного курса. Кстати, еще не пришла в голову мысль, что скидки на этот товар связаны все-таки с 3-х дневным сроком его реализации ? Да и с качеством похоже у него проблемы.

  Surfer написав:И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.


Про пальму не я начал. Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:14

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  tumos написав:Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
Ні, не можна. Але є так штука - відновлене молоко. Це коли з сухого молока роблять "мокре". А на цьому етапі немає ніяких перешкод (технологічних) щоб нормалізувати знежирене сухе молоко замінником молочного жиру. Це незаконно, але не більш, ніж робити вершкове масло з інгредієнтів, які дають ціну у 20 грн пачка, вже з накруткою.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:56

  d44 написав:
  tumos написав:Да и вопрос стоял иначе. Читайте внимательно. В принципе возможно домешивать пальму в молоко или нет.
Ні, не можна. Але є так штука - відновлене молоко. Це коли з сухого молока роблять "мокре". А на цьому етапі немає ніяких перешкод (технологічних) щоб нормалізувати знежирене сухе молоко замінником молочного жиру. Це незаконно, але не більш, ніж робити вершкове масло з інгредієнтів, які дають ціну у 20 грн пачка, вже з накруткою.


Спасибо, я привел эту технологию ранее в теме.
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