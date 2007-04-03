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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26

  ЛАД написав:
Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?

Зображення



Как по мне правильный вопрос.

https://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipod-vs-big-mac-2009-10

Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
tumos
 
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