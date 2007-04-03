Как по мне правильный вопрос.
Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26
Как по мне правильный вопрос.
Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:18
Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке.
Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ...
Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально).
А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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