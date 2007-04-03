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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26

  ЛАД написав:
Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?

Зображення



Как по мне правильный вопрос.

https://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipod-vs-big-mac-2009-10

Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...............
Колеблется 3.6-3.8 (специально спросил)
Киснет быстро, может и на третий день, и киснет так как и должно

Спасибо. Это хорошо.
Хотя для полностью натур. молока жирность чуть низковата.


Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт, и никто не анонсировал, что должно быть "прямо из-под коровы". Если сливки отделили, молоко оттого не стало ненатуральным. Лучше сливки отдельно покупать

Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке.
Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ...
Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора :) ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально).
А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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