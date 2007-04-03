RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26

  ЛАД написав:
Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?

Зображення



Как по мне правильный вопрос.

https://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipod-vs-big-mac-2009-10

Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
tumos
 
Повідомлень: 930
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...............
Колеблется 3.6-3.8 (специально спросил)
Киснет быстро, может и на третий день, и киснет так как и должно

Спасибо. Это хорошо.
Хотя для полностью натур. молока жирность чуть низковата.


Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт, и никто не анонсировал, что должно быть "прямо из-под коровы". Если сливки отделили, молоко оттого не стало ненатуральным. Лучше сливки отдельно покупать

Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке.
Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ...
Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора :) ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально).
А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4238 раз.
Подякували: 3930 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 03:36

  Surfer написав:
  ЛАД написав:tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.
Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.
К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.


Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.

Не изложены. О пальме ни он, ни я не писали.

  p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.


  d44 написав:
  zzzzzz написав:Так почем молоко у населения покупают ?
5.50 сьогодні.


Закупочные цены 2013 года :

В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.


Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.

обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.

Закупочные цены 2014 года :

В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских

В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.

В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.

Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.


гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.

Закупочные цены 2018 года :
----------------
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
----------------


То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня,

Ваши цифры в первую очередь доказывают, что закупочные цены зависят далеко не только от курса доллара в степях Украины, но и от многих др. факторов, и в первую очередь, от соотношения спроса и предложения.
В отличие от Вас, я честно признаю, что я полный профан в вопросах производства молока и его закупок.
Но я прекрасно понимаю, что есть существенная разница для производителя - купить у крупной молочнотоварной фермы, где, скорее всего, есть постоянный зоовет. контроль, 1000 или хотя бы 500 литров (цифры с потолка) уже охлаждённого молока или объехать 50-100 дворов, чтобы взять тёплое молоко с неизвестным качеством, кот. ещё нужно проверить.
Помню ещё несколько лет назад панические статьи в СМИ о том, что внедрением европейских стандартов и требований мы "убьём мелкого отечественного производителя".
Кроме того, чтобы читать возмущения неизвестного Виктора Билошенко, стоило бы почитать более серьёзную литературу по теме.

опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :

  zzzzzz написав:Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.

"Белиберду" и ссылку на непонятно чем вызванную неадекватную реакцию zzzzzz на пару вполне деловых вопросов оставлю на Вашей совести. Надеюсь, она у Вас есть.
Это, конечно, сильные аргументы в разговоре. :)
А к чему я написал о ЖКХ, попробуйте подумать.

А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.

"Надувание щёк" это из той же серии убойных аргументов.
Но помню, в 2008 Ваша любимая Юля тоже рассказывала о недооцененности гривни и курс рос с 5,35 до 4,65. Правда, потом почему-то резко обвалился до 8 (перед этим пройдя через 10).

Так что надувайте щёки или ещё что, но всё же хотя бы попытайтесь объяснить, почему при более-менее нормальных ценах на зерно, руду, металл и пр. и рекордных урожаях внешторг. баланс у нас отрицательный, причём, постоянно растущий. И почему у нас растёт импорт польского сала и цены на польские сыры примерно равны нашим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4238 раз.
Подякували: 3930 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1867, 1868, 1869
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
18683 177158272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 02:30
vjhjpjdjktu
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
7 9791
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
Рынки падают на страхах
Anonymous » П'ят 05 лют, 2010 12:19
1 5250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2784)
23.08.2019 03:10
EximBonus Bot (595)
23.08.2019 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.