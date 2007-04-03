Додано: П'ят 23 сер, 2019 03:36

Surfer написав: ЛАД написав: tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.

Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде . Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.

К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны. задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.



Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму. Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные ужев теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.

p_a_l написав: Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?

Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.

Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?

Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет. . Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.

d44 написав: zzzzzz написав: Так почем молоко у населения покупают ? Так почем молоко у населения покупают ? 5.50 сьогодні. 5.50 сьогодні.

Закупочные цены 2013 года :



В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой. , что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.







Закупочные цены 2014 года :



В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских



В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.



В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.



Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.

В сентябре этого года(без НДС), что по курсу НБУ эквивалентнотогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то



гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.



Закупочные цены 2018 года :

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"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.

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----------------"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.---------------- обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.



То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня, То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня,





zzzzzz написав: Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста. Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста. опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :

А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.

Не изложены. О пальме ни он, ни я не писали.Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.Ваши цифры в первую очередь доказывают, что закупочные цены зависят далеко не только от курса доллара в степях Украины, но и от многих др. факторов, и в первую очередь, от соотношения спроса и предложения.Но я прекрасно понимаю, что есть существенная разница для производителя - купить у крупной молочнотоварной фермы, где, скорее всего, есть постоянный зоовет. контроль, 1000 или хотя бы 500 литров (цифры с потолка) уже охлаждённого молока или объехать 50-100 дворов, чтобы взять тёплое молоко с неизвестным качеством, кот. ещё нужно проверить.Помню ещё несколько лет назад панические статьи в СМИ о том, что внедрением европейских стандартов и требований мы "убьём мелкого отечественного производителя".Кроме того, чтобы читать возмущения неизвестного Виктора Билошенко, стоило бы почитать более серьёзную литературу по теме."Белиберду" и ссылку на непонятно чем вызванную неадекватную реакциюна пару вполне деловых вопросов оставлю на Вашей совести. Надеюсь, она у Вас есть.Это, конечно, сильные аргументы в разговоре.А к чему я написал о ЖКХ, попробуйте подумать."Надувание щёк" это из той же серии убойных аргументов.Но помню, в 2008 Ваша любимая Юля тоже рассказывала о недооцененности гривни и курс рос с 5,35 до 4,65. Правда, потом почему-то резко обвалился до 8 (перед этим пройдя через 10).Так что надувайте щёки или ещё что, но всё же хотя бы попытайтесь объяснить, почему при более-менее нормальных ценах на зерно, руду, металл и пр. и рекордных урожаях внешторг. баланс у нас отрицательный, причём, постоянно растущий. И почему у нас растёт импорт польского сала и цены на польские сыры примерно равны нашим.