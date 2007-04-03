Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 23 сер, 2019 08:23, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:............... Колеблется 3.6-3.8 (специально спросил) Киснет быстро, может и на третий день, и киснет так как и должно
Спасибо. Это хорошо. Хотя для полностью натур. молока жирность чуть низковата.
Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт, и никто не анонсировал, что должно быть "прямо из-под коровы". Если сливки отделили, молоко оттого не стало ненатуральным. Лучше сливки отдельно покупать
Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке. Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ... Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально). А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
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ЛАД написав:tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете. Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко. К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.
Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.
Не изложены. О пальме ни он, ни я не писали.
p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм? Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью. Какие вы говорите сейчас средние зарплаты? Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
d44 написав:
zzzzzz написав:Так почем молоко у населения покупают ?
В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.
Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.
обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.
В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.
В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.
Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.
гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.
Закупочные цены 2018 года : ---------------- "Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко. ----------------
То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня,
Ваши цифры в первую очередь доказывают, что закупочные цены зависят далеко не только от курса доллара в степях Украины, но и от многих др. факторов, и в первую очередь, от соотношения спроса и предложения. В отличие от Вас, я честно признаю, что я полный профан в вопросах производства молока и его закупок. Но я прекрасно понимаю, что есть существенная разница для производителя - купить у крупной молочнотоварной фермы, где, скорее всего, есть постоянный зоовет. контроль, 1000 или хотя бы 500 литров (цифры с потолка) уже охлаждённого молока или объехать 50-100 дворов, чтобы взять тёплое молоко с неизвестным качеством, кот. ещё нужно проверить. Помню ещё несколько лет назад панические статьи в СМИ о том, что внедрением европейских стандартов и требований мы "убьём мелкого отечественного производителя". Кроме того, чтобы читать возмущения неизвестного Виктора Билошенко, стоило бы почитать более серьёзную литературу по теме.
опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :
zzzzzz написав:Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.
"Белиберду" и ссылку на непонятно чем вызванную неадекватную реакцию zzzzzz на пару вполне деловых вопросов оставлю на Вашей совести. Надеюсь, она у Вас есть. Это, конечно, сильные аргументы в разговоре. А к чему я написал о ЖКХ, попробуйте подумать.
А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.
"Надувание щёк" это из той же серии убойных аргументов. Но помню, в 2008 Ваша любимая Юля тоже рассказывала о недооцененности гривни и курс рос с 5,35 до 4,65. Правда, потом почему-то резко обвалился до 8 (перед этим пройдя через 10).
Так что надувайте щёки или ещё что, но всё же хотя бы попытайтесь объяснить, почему при более-менее нормальных ценах на зерно, руду, металл и пр. и рекордных урожаях внешторг. баланс у нас отрицательный, причём, постоянно растущий. И почему у нас растёт импорт польского сала и цены на польские сыры примерно равны нашим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.
обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.
Давайте попытаемся перепроверить сказанное. На странице: http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25 Берем данные на 11 июня 2013 года. Выбираем те строки, в которых есть парные соответствия между колонкой 1 (Первый сорт (сельскохозяйственные предприятия)) и колонкой 3 (Второй сорт (хозяйства населения)). Суммируем значения в столбце 1. У меня получилось 90098. Суммируем значения в столбце 3. У меня получилось 59711. Делим 90098 на 59711. Соотношение двух величин как 1,51. Берем данные на 9 августа 2019 года. http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25. Проделываем с ними аналогичные операции. У меня получилось 188503-108693. Соотношение двух величин как 1,73. Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ?
"Вже у вересні ціни на молоко і молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем", - сказано в повідомленні. При цьому, зазначили в прес-службі, за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%. Серед причин підвищення цін експерти асоціації назвали дефіцит молока-сировини, пов'язаний зі стрімким скороченням поголів'я корів. "Зокрема, за шість місяців 2019 року тільки в промисловому секторі України вирізали 9,7 тис. голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тис. тонн молока", - підкреслили експерти. Крім того, додали в прес-службі, необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, яке вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу, що також впливає на скорочення виробництва молока в Україні. ...... Як повідомляв УНІАН, прибутковість виробництва молока в 2018 році скоротилася на 14,1%. Виробництво молока в Україні в 2018 році скоротилося на 2% - до 10 млн тонн.