Додано: Суб 24 сер, 2019 04:07

tumos написав: Кстати, еще не пришла в голову мысль, что скидки на этот товар связаны все-таки с 3-х дневным сроком его реализации ? Да и с качеством похоже у него проблемы.

Кстати, еще не пришла в голову мысль, что скидки на

МОЛОКО



У програмі «Життя без обману» перевірили молоко вміст білка, фосфору, густину та антибіотики.



За словами Олексія Душки, серед виробників, які здешевили своє молоко:



– вкрали молочний білок – «Своя лінія», «Волошкове поле».



– вкрали молочний жир – «Гармонія», «Волошкове поле».



– використовують сухе молоко або фосфати – «Своя лінія», «Яготинське», «Гармонія», «Добряна», «Простоквашино».



– додають антибіотики – «Яготинське».



Проте Олексій Душка заспокоює, якісні молочні продукти є. Їх виготовляють такі торгові марки – «Селянське», «Ферма», «Слов'яночка», «Галичина». У програмі «Життя без обману» перевірили молоко вміст білка, фосфору, густину та антибіотики.За словами Олексія Душки, серед виробників, які здешевили своє молоко:– вкрали молочний білок – «Своя лінія», «Волошкове поле».– вкрали молочний жир – «Гармонія», «Волошкове поле».– використовують сухе молоко або фосфати – «Своя лінія», «Яготинське», «Гармонія», «Добряна», «Простоквашино».– додають антибіотики – «Яготинське».Проте Олексій Душка заспокоює,. Їх виготовляють такі торгові марки – «Селянське», «Ферма», «Слов'яночка»,

tumos написав: На странице:

http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25

Берем данные на 11 июня 2013 года.

У меня получилось 59711. Делим 90098 на 59711. Соотношение двух величин как 1,51.

Берем данные на 9 августа 2019 года.

http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25 .

Проделываем с ними аналогичные операции.

У меня получилось 188503-108693. Соотношение двух величин как ̶1̶,̶7̶3̶ Вранье, здесь 1,81 "не получилось" у лгуна и манипулятора tumos-a .

Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ? На странице:Берем данные на 11 июня 2013 года.Берем данные на 9 августа 2019 года.Проделываем с ними аналогичные операции.Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ?

Понедельник, 26 ноября 2012

80710/58197=1,38

))) Как меня умиляют эти танкисты с забронированными на всю голову башнями. Сначала им нарисовали заоблачный курс , потом под этот курс дали отмашку грести все товары так же искуственно подтянутые под этот курс, "а вы курс видели", "а жкх", и теперь они идут на любые манипуляции , плетут несусветные фантазии лишь бы не признать себя легковерными дурачками , пытаясь оправдать нелепыми доводами свою виртуальную реальность , нарисованную им , мягко говоря расходящуюся с действительностью )Показываю на пальцах, специально для "танкистов", придумывающих себе в оправдание всякую глупость, лишь бы остаться со своими шорами на глазах, свежайший пример :Совершеннейший свежак - запакован на молокозаводе 18,08. День на развозку по магазинам. Куплен 20,08. Тетрапаковский фольгированный пакет длительного хранения - до 90 дней. В распакованном виде как и подобает приличному молоку - несколько дней. Увы , к вашему сожалению и пальмы в составе не значится. Один из ТОПовых производителей. Для любителей тестов - хотя это дело на любителя :То есть продукт топовый из топовых. Цена на уровне 2013 года , курса 8 , для упаковок молока длительного хранения. 3-х дневное хранение ? Проблемное качество ? Да неужели !Кстати а где здесь закупка по 9-10 ? Вы в эти 2-3 грн (12-10) вместите сбор, обработку, пастеризацию, хранение, развозку, зарплаты, фольгированную упаковку длительного хранения ? Уверен что нет ! Кстати тут еще один "специалист" из смежной танковой бригады, позывной, он будет претендовать на свою долю в ваших 2 грн еще "на ЖКХ".Как видно из массы свежих примеров - предложений с ценами на молоко уровня 2013 года - завались - можно сказать что это перманентная ситуация - все эти "акции" - сущая условность, просто кто то из продаванов еще пытается впарить ПА25 "для танкистов", которые знают что курс "25 жеж" и "ЖКХ"-ж.Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % -Прповеряем аналогичные данные за 26 июля 2019сотношение 195138/107181 = 1,82Есть и такие данные :+0,82 в сравнении с +0,5 или даже +0,38 до обвала курса - это действительно две большие разницы - рост соотношения закупочных цен от населения и промышленных ферм - значительный.Но главное даже не в этом - и на примере выше одного из лучших производителей молока в фольгированном пакете и других марок в обычных пленочных пакетах с уже розничными ценами в 6-8-10-12 грн - совершенно эквивалентным ценам 2012-13 годов - становится очевидным что нет там впомине не закупки "ПА10" ни даже "ЖКХ", нарисованные цены закупки в 9-10 грн - скорее классическая схема минимизации налогов путем увеличения закупочной цены - очевидно в закупке спрятать свои интерес проще чем в оконечном продукте. И потом бегать плакаться что продавая молоко по 20-25 у него 1 грн прибыли и требовать субсидии от государства.