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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26

  ЛАД написав:
Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?


Как по мне правильный вопрос.

Зображення

https://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipod-vs-big-mac-2009-10

Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 23 сер, 2019 08:23, всього редагувалось 2 разів.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...............
Колеблется 3.6-3.8 (специально спросил)
Киснет быстро, может и на третий день, и киснет так как и должно

Спасибо. Это хорошо.
Хотя для полностью натур. молока жирность чуть низковата.


Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт, и никто не анонсировал, что должно быть "прямо из-под коровы". Если сливки отделили, молоко оттого не стало ненатуральным. Лучше сливки отдельно покупать

Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке.
Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ...
Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора :) ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально).
А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 03:36

  Surfer написав:
  ЛАД написав:tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.
Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.
К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.


Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.

Не изложены. О пальме ни он, ни я не писали.

  p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.


  d44 написав:
  zzzzzz написав:Так почем молоко у населения покупают ?
5.50 сьогодні.


Закупочные цены 2013 года :

В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.


Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.

обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.

Закупочные цены 2014 года :

В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских

В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.

В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.

Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.


гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.

Закупочные цены 2018 года :
----------------
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
----------------


То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня,

Ваши цифры в первую очередь доказывают, что закупочные цены зависят далеко не только от курса доллара в степях Украины, но и от многих др. факторов, и в первую очередь, от соотношения спроса и предложения.
В отличие от Вас, я честно признаю, что я полный профан в вопросах производства молока и его закупок.
Но я прекрасно понимаю, что есть существенная разница для производителя - купить у крупной молочнотоварной фермы, где, скорее всего, есть постоянный зоовет. контроль, 1000 или хотя бы 500 литров (цифры с потолка) уже охлаждённого молока или объехать 50-100 дворов, чтобы взять тёплое молоко с неизвестным качеством, кот. ещё нужно проверить.
Помню ещё несколько лет назад панические статьи в СМИ о том, что внедрением европейских стандартов и требований мы "убьём мелкого отечественного производителя".
Кроме того, чтобы читать возмущения неизвестного Виктора Билошенко, стоило бы почитать более серьёзную литературу по теме.

опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :

  zzzzzz написав:Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.

"Белиберду" и ссылку на непонятно чем вызванную неадекватную реакцию zzzzzz на пару вполне деловых вопросов оставлю на Вашей совести. Надеюсь, она у Вас есть.
Это, конечно, сильные аргументы в разговоре. :)
А к чему я написал о ЖКХ, попробуйте подумать.

А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.

"Надувание щёк" это из той же серии убойных аргументов.
Но помню, в 2008 Ваша любимая Юля тоже рассказывала о недооцененности гривни и курс рос с 5,35 до 4,65. Правда, потом почему-то резко обвалился до 8 (перед этим пройдя через 10).

Так что надувайте щёки или ещё что, но всё же хотя бы попытайтесь объяснить, почему при более-менее нормальных ценах на зерно, руду, металл и пр. и рекордных урожаях внешторг. баланс у нас отрицательный, причём, постоянно растущий. И почему у нас растёт импорт польского сала и цены на польские сыры примерно равны нашим.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:29

  Surfer написав:
Здесь немного добавлю :

Закупочные цены 2013 года :

В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.


обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.


Давайте попытаемся перепроверить сказанное.
На странице:
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25
Берем данные на 11 июня 2013 года.
Выбираем те строки, в которых есть парные соответствия между колонкой 1 (Первый сорт (сельскохозяйственные предприятия)) и колонкой 3 (Второй сорт (хозяйства населения)). Суммируем значения в столбце 1. У меня получилось 90098. Суммируем значения в столбце 3. У меня получилось 59711. Делим 90098 на 59711. Соотношение двух величин как 1,51.
Берем данные на 9 августа 2019 года.
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25.
Проделываем с ними аналогичные операции.
У меня получилось 188503-108693. Соотношение двух величин как 1,73.
Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:45

"Вже у вересні ціни на молоко і молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем", - сказано в повідомленні.
При цьому, зазначили в прес-службі, за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%.
Серед причин підвищення цін експерти асоціації назвали дефіцит молока-сировини, пов'язаний зі стрімким скороченням поголів'я корів.
"Зокрема, за шість місяців 2019 року тільки в промисловому секторі України вирізали 9,7 тис. голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тис. тонн молока", - підкреслили експерти.
Крім того, додали в прес-службі, необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, яке вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу, що також впливає на скорочення виробництва молока в Україні.
......
Як повідомляв УНІАН, прибутковість виробництва молока в 2018 році скоротилася на 14,1%.
Виробництво молока в Україні в 2018 році скоротилося на 2% - до 10 млн тонн.


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/agro/10660803-cini-na-molochku-pidskochat-eksperti-rozpovili-koli-i-chomu.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 04:07

  tumos написав:Кстати, еще не пришла в голову мысль, что скидки на этот товар связаны все-таки с 3-х дневным сроком его реализации ? Да и с качеством похоже у него проблемы.


))) Как меня умиляют эти танкисты с забронированными на всю голову башнями. Сначала им нарисовали заоблачный курс , потом под этот курс дали отмашку грести все товары так же искуственно подтянутые под этот курс, "а вы курс видели", "а жкх", и теперь они идут на любые манипуляции , плетут несусветные фантазии лишь бы не признать себя легковерными дурачками , пытаясь оправдать нелепыми доводами свою виртуальную реальность , нарисованную им , мягко говоря расходящуюся с действительностью )

Показываю на пальцах, специально для "танкистов", придумывающих себе в оправдание всякую глупость, лишь бы остаться со своими шорами на глазах, свежайший пример :

ЗображенняЗображення

Совершеннейший свежак - запакован на молокозаводе 18,08. День на развозку по магазинам. Куплен 20,08. Тетрапаковский фольгированный пакет длительного хранения - до 90 дней. В распакованном виде как и подобает приличному молоку - несколько дней. Увы , к вашему сожалению и пальмы в составе не значится. Один из ТОПовых производителей. Для любителей тестов - хотя это дело на любителя :

МОЛОКО

У програмі «Життя без обману» перевірили молоко вміст білка, фосфору, густину та антибіотики.

За словами Олексія Душки, серед виробників, які здешевили своє молоко:

– вкрали молочний білок – «Своя лінія», «Волошкове поле».

– вкрали молочний жир – «Гармонія», «Волошкове поле».

– використовують сухе молоко або фосфати – «Своя лінія», «Яготинське», «Гармонія», «Добряна», «Простоквашино».

– додають антибіотики – «Яготинське».

Проте Олексій Душка заспокоює, якісні молочні продукти є. Їх виготовляють такі торгові марки – «Селянське», «Ферма», «Слов'яночка», «Галичина».


То есть продукт топовый из топовых. Цена на уровне 2013 года , курса 8 , для упаковок молока длительного хранения. 3-х дневное хранение ? Проблемное качество ? Да неужели !

Кстати а где здесь закупка по 9-10 ? Вы в эти 2-3 грн (12-10) вместите сбор, обработку, пастеризацию, хранение, развозку, зарплаты, фольгированную упаковку длительного хранения ? Уверен что нет ! Кстати тут еще один "специалист" из смежной танковой бригады, позывной ЛАД, он будет претендовать на свою долю в ваших 2 грн еще "на ЖКХ".

Как видно из массы свежих примеров - предложений с ценами на молоко уровня 2013 года - завались - можно сказать что это перманентная ситуация - все эти "акции" - сущая условность, просто кто то из продаванов еще пытается впарить ПА25 "для танкистов", которые знают что курс "25 жеж" и "ЖКХ"-ж.

  tumos написав:На странице:
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25
Берем данные на 11 июня 2013 года.
У меня получилось 59711. Делим 90098 на 59711. Соотношение двух величин как 1,51.
Берем данные на 9 августа 2019 года.
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25.
Проделываем с ними аналогичные операции.
У меня получилось 188503-108693. Соотношение двух величин как ̶1̶,̶7̶3̶ Вранье, здесь 1,81 "не получилось" у лгуна и манипулятора tumos-a .
Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ?


Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % - 1,81

Прповеряем аналогичные данные за 26 июля 2019
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... egion_name

сотношение 195138/107181 = 1,82

Есть и такие данные :
Понедельник, 26 ноября 2012
80710/58197=1,38


+0,82 в сравнении с +0,5 или даже +0,38 до обвала курса - это действительно две большие разницы - рост соотношения закупочных цен от населения и промышленных ферм - значительный.

Но главное даже не в этом - и на примере выше одного из лучших производителей молока в фольгированном пакете и других марок в обычных пленочных пакетах с уже розничными ценами в 6-8-10-12 грн - совершенно эквивалентным ценам 2012-13 годов - становится очевидным что нет там впомине не закупки "ПА10" ни даже "ЖКХ", нарисованные цены закупки в 9-10 грн - скорее классическая схема минимизации налогов путем увеличения закупочной цены - очевидно в закупке спрятать свои интерес проще чем в оконечном продукте. И потом бегать плакаться что продавая молоко по 20-25 у него 1 грн прибыли и требовать субсидии от государства.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 05:01

  ЛАД написав:
  Surfer написав:[b]В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества[/b], что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.

Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.


Какая прелесть , закрыть глаза на приведенные цены 2013 года в 3,7-4,5 , выхватить пиковую цену от населения 5,5 , хотя приводились цены 2018-19 года и в 3,5 и 4грн, и при этом нагло ссылаться на 2012 год. Гнусные вы манипуляторы, танкисты - ни стыда не совести - вот этого у вас точно нет :mrgreen: !

По поводу прочего - да совершенно не позиционирую себя как специалист по молоку - просто танкистам - манипуляторам удобно здесь уцепиться было то за пальму то за закупку, то за порошок, то за какие то тесты качества, то за еще что то. Я же приводил массу других позиций по которым можно сделать аналигичные выводы. Кстати и за индекс БИГ мака совершенно не цепляюсь - это лишь один из массы элементов по которым можно проваодить анализ.

Что касается ЖКХ - выше я привел один пример с "галичиной" , для вас в том числе, где весьма проблеммны ваши претензии на вашу долю "ЖКХ" в общем 2-х грвневом транше "на все".

Но есть масса других позиций - например мука - базовейший элемент для массы других продуктов - цена 5-8 грн высшего качества - аналогично ценам 2013 года при курсе 8. Где здесь ваш ЖКХ ? уже не говорю про курс 25-27.

Или здесь ?
Зображення

Далеко не единственное предложение лета этого года , в других торговых сетях цены были 0,73, 0,83, 0,85 и т.д.
Кстати говоря в 2012-13-м не помню чтобы они стоили дешевле 8грн/дес.

Пальмовое масло ? ЖКХ ? курс 25-30 ? Или просто сморщенные или вообще разбавленные водой ? Вашу глупость про "просроченные" прошу не повторять - уже было, не оригинально да и не нашло подтверждения.

Зображення
в 2010 по 14-20грн стоила , в 14-15 от 20 грн и вплоть до 50 грн/кг

Зображення
на рынках от 2-3 грн , бывает еще дешевле - точно так же как 5 лет назад.

И т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:28

  Surfer написав:


Для тупого повторю еще раз - дайте для начала закупочную оптовую цену молока Галичины для сети от его производителя. Потом можно будет делать хоть какие-то выводы относительно скидки относительно данного товара. Не надо манипулировать. По сроку годности я говорил относительно Лукавицы. Что касается возможной ошибки в расчетах пропорций (перепроверюсь), однако я не скрывал источники и методологию. Так что приписывать мне сознательную подтасовку не следует. Да и ваш вывод о 100% превышении и рядом не стоит даже с проделанным вами перерасчетом.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:23

  Surfer написав:Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % - 1,81


Так и хочется спросить - дяденька вы *** ?
В строке Донецкой области нет парных значений. Как можно брать эту строку в расчет ?
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