Как по мне правильный вопрос.
Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26
Как по мне правильный вопрос.
Есть же расчет ППС от Всемирного банка, Евростата. Даже если допустить, что с ценой какого-то товара происходят манипуляции, то сама методика расчета ППС, будучи весьма сложной, учитывает большую группу товаров и услуг.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 23 сер, 2019 08:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:18
Я не писал, что оно не натуральное, но, возможно, подвергалось какой-то переработке/обработке.
Насчёт полезности парного спорить не буду, не знаю, но о вкусе ...
Я его, во всяком случае, очень любил. Когда посылали в колхоз, старался пристроиться поближе к ферме и часто завтракал хорошим куском хлеба с парным молоком (сколько влезет - литр, полтора ) вместо всего, чем нас кормили (хотя кормили обычно вполне нормально).
А сливок настоящих давно не видел. Даже те, что называют "фермерскими" не дотягивают. На базаре давно не смотрел - побаиваюсь, там в подавляющем большинстве сейчас перекупы, чем они торгуют ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 03:36
Не изложены. О пальме ни он, ни я не писали.
Сегодняшние 5,50 грубо в 2 раза выше цен 2012.
Ваши цифры в первую очередь доказывают, что закупочные цены зависят далеко не только от курса доллара в степях Украины, но и от многих др. факторов, и в первую очередь, от соотношения спроса и предложения.
В отличие от Вас, я честно признаю, что я полный профан в вопросах производства молока и его закупок.
Но я прекрасно понимаю, что есть существенная разница для производителя - купить у крупной молочнотоварной фермы, где, скорее всего, есть постоянный зоовет. контроль, 1000 или хотя бы 500 литров (цифры с потолка) уже охлаждённого молока или объехать 50-100 дворов, чтобы взять тёплое молоко с неизвестным качеством, кот. ещё нужно проверить.
Помню ещё несколько лет назад панические статьи в СМИ о том, что внедрением европейских стандартов и требований мы "убьём мелкого отечественного производителя".
Кроме того, чтобы читать возмущения неизвестного Виктора Билошенко, стоило бы почитать более серьёзную литературу по теме.
"Белиберду" и ссылку на непонятно чем вызванную неадекватную реакцию zzzzzz на пару вполне деловых вопросов оставлю на Вашей совести. Надеюсь, она у Вас есть.
Это, конечно, сильные аргументы в разговоре.
А к чему я написал о ЖКХ, попробуйте подумать.
"Надувание щёк" это из той же серии убойных аргументов.
Но помню, в 2008 Ваша любимая Юля тоже рассказывала о недооцененности гривни и курс рос с 5,35 до 4,65. Правда, потом почему-то резко обвалился до 8 (перед этим пройдя через 10).
Так что надувайте щёки или ещё что, но всё же хотя бы попытайтесь объяснить, почему при более-менее нормальных ценах на зерно, руду, металл и пр. и рекордных урожаях внешторг. баланс у нас отрицательный, причём, постоянно растущий. И почему у нас растёт импорт польского сала и цены на польские сыры примерно равны нашим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:29
Давайте попытаемся перепроверить сказанное.
На странице:
Берем данные на 11 июня 2013 года.
Выбираем те строки, в которых есть парные соответствия между колонкой 1 (Первый сорт (сельскохозяйственные предприятия)) и колонкой 3 (Второй сорт (хозяйства населения)). Суммируем значения в столбце 1. У меня получилось 90098. Суммируем значения в столбце 3. У меня получилось 59711. Делим 90098 на 59711. Соотношение двух величин как 1,51.
Берем данные на 9 августа 2019 года.
Проделываем с ними аналогичные операции.
У меня получилось 188503-108693. Соотношение двух величин как 1,73.
Исходя из результата, можно ли утверждать, что пропорции в ценах между сортами существенно изменились по сравнению с 2013 годом ? Если нет, то как быть с выводами о схеме ухода от налогов и т.д. ?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:45
Детальніше читайте на УНІАН:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 24 сер, 2019 04:07
))) Как меня умиляют эти танкисты с забронированными на всю голову башнями. Сначала им нарисовали заоблачный курс , потом под этот курс дали отмашку грести все товары так же искуственно подтянутые под этот курс, "а вы курс видели", "а жкх", и теперь они идут на любые манипуляции , плетут несусветные фантазии лишь бы не признать себя легковерными дурачками , пытаясь оправдать нелепыми доводами свою виртуальную реальность , нарисованную им , мягко говоря расходящуюся с действительностью )
Показываю на пальцах, специально для "танкистов", придумывающих себе в оправдание всякую глупость, лишь бы остаться со своими шорами на глазах, свежайший пример :
Совершеннейший свежак - запакован на молокозаводе 18,08. День на развозку по магазинам. Куплен 20,08. Тетрапаковский фольгированный пакет длительного хранения - до 90 дней. В распакованном виде как и подобает приличному молоку - несколько дней. Увы , к вашему сожалению и пальмы в составе не значится. Один из ТОПовых производителей. Для любителей тестов - хотя это дело на любителя :
То есть продукт топовый из топовых. Цена на уровне 2013 года , курса 8 , для упаковок молока длительного хранения. 3-х дневное хранение ? Проблемное качество ? Да неужели !
Кстати а где здесь закупка по 9-10 ? Вы в эти 2-3 грн (12-10) вместите сбор, обработку, пастеризацию, хранение, развозку, зарплаты, фольгированную упаковку длительного хранения ? Уверен что нет ! Кстати тут еще один "специалист" из смежной танковой бригады, позывной ЛАД, он будет претендовать на свою долю в ваших 2 грн еще "на ЖКХ".
Как видно из массы свежих примеров - предложений с ценами на молоко уровня 2013 года - завались - можно сказать что это перманентная ситуация - все эти "акции" - сущая условность, просто кто то из продаванов еще пытается впарить ПА25 "для танкистов", которые знают что курс "25 жеж" и "ЖКХ"-ж.
Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % - 1,81
Прповеряем аналогичные данные за 26 июля 2019
сотношение 195138/107181 = 1,82
Есть и такие данные :
+0,82 в сравнении с +0,5 или даже +0,38 до обвала курса - это действительно две большие разницы - рост соотношения закупочных цен от населения и промышленных ферм - значительный.
Но главное даже не в этом - и на примере выше одного из лучших производителей молока в фольгированном пакете и других марок в обычных пленочных пакетах с уже розничными ценами в 6-8-10-12 грн - совершенно эквивалентным ценам 2012-13 годов - становится очевидным что нет там впомине не закупки "ПА10" ни даже "ЖКХ", нарисованные цены закупки в 9-10 грн - скорее классическая схема минимизации налогов путем увеличения закупочной цены - очевидно в закупке спрятать свои интерес проще чем в оконечном продукте. И потом бегать плакаться что продавая молоко по 20-25 у него 1 грн прибыли и требовать субсидии от государства.
Додано: Суб 24 сер, 2019 05:01
Какая прелесть , закрыть глаза на приведенные цены 2013 года в 3,7-4,5 , выхватить пиковую цену от населения 5,5 , хотя приводились цены 2018-19 года и в 3,5 и 4грн, и при этом нагло ссылаться на 2012 год. Гнусные вы манипуляторы, танкисты - ни стыда не совести - вот этого у вас точно нет !
По поводу прочего - да совершенно не позиционирую себя как специалист по молоку - просто танкистам - манипуляторам удобно здесь уцепиться было то за пальму то за закупку, то за порошок, то за какие то тесты качества, то за еще что то. Я же приводил массу других позиций по которым можно сделать аналигичные выводы. Кстати и за индекс БИГ мака совершенно не цепляюсь - это лишь один из массы элементов по которым можно проваодить анализ.
Что касается ЖКХ - выше я привел один пример с "галичиной" , для вас в том числе, где весьма проблеммны ваши претензии на вашу долю "ЖКХ" в общем 2-х грвневом транше "на все".
Но есть масса других позиций - например мука - базовейший элемент для массы других продуктов - цена 5-8 грн высшего качества - аналогично ценам 2013 года при курсе 8. Где здесь ваш ЖКХ ? уже не говорю про курс 25-27.
Или здесь ?
Далеко не единственное предложение лета этого года , в других торговых сетях цены были 0,73, 0,83, 0,85 и т.д.
Кстати говоря в 2012-13-м не помню чтобы они стоили дешевле 8грн/дес.
Пальмовое масло ? ЖКХ ? курс 25-30 ? Или просто сморщенные или вообще разбавленные водой ? Вашу глупость про "просроченные" прошу не повторять - уже было, не оригинально да и не нашло подтверждения.
в 2010 по 14-20грн
на рынках от 2-3 грн , бывает еще дешевле - точно так же как 5 лет назад.
И т.д.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:28
Для тупого повторю еще раз - дайте для начала закупочную оптовую цену молока Галичины для сети от его производителя. Потом можно будет делать хоть какие-то выводы относительно скидки относительно данного товара. Не надо манипулировать. По сроку годности я говорил относительно Лукавицы. Что касается возможной ошибки в расчетах пропорций (перепроверюсь), однако я не скрывал источники и методологию. Так что приписывать мне сознательную подтасовку не следует. Да и ваш вывод о 100% превышении и рядом не стоит даже с проделанным вами перерасчетом.
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:23
Так и хочется спросить - дяденька вы *** ?
В строке Донецкой области нет парных значений. Как можно брать эту строку в расчет ?
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