Додано: Суб 24 сер, 2019 12:13

ЛАД написав: Surfer

"проблеммны" пишется с одним "м".

Советую подтянуть как экономическую, так и общую грамотность.

А также умение общатьсябез наездов.

Не пойму, что Вы хотите доказать?

Вы считаете, что производители стали более "жадными", чем 5 лет назад?

Или в чём дело? Что изменилось?



P.s. И научитесь спорить повежливее. Вы создали эту ветку для обсуждения интересующих Вас вопросов. Так давайте обсуждать.

Если Вы создали её исключительно для пропаганды своих личных (или не личных?) взглядов, то флаг Вам в руки. Развлекайтесь здесь в гордом одиночестве.

Извините за беспокойство. "проблеммны" пишется с одним "м".Советую подтянуть как экономическую, так и общую грамотность.А также умение общатьсябез наездов.Не пойму, что Вы хотите доказать?Вы считаете, что производители стали более "жадными", чем 5 лет назад?Или в чём дело? Что изменилось?P.s. И научитесь спорить повежливее. Вы создали эту ветку для обсуждения интересующих Вас вопросов. Так давайте обсуждать.Если Вы создали её исключительно для пропаганды своих личных (или не личных?) взглядов, то флаг Вам в руки. Развлекайтесь здесь в гордом одиночестве.Извините за беспокойство.

Что ж Вы хотите.Чел находит какие-то условные акционные цены на (тухлые) яйца по 5 рублей и пытается доказать что это нормальная цена, а все что выше это "жадность". А то что нормальные яйца надо произвести, туда заложены коммунальные услуги, рабочая сила, доставка и т.д и т.п., к-рое дорожает. Это почему-то опускается из внимания. В конце концов владелец-производитель и торговая сеть должны работать "за бесплатно" что-ли?И это касается других примеров: картохи, помидоров, бананов и т.д.Да я тоже иногда вижу в магазине уцененные товары в два раза дешевле, но только глядя на них у меня нет желания их покупать.Я уже молчу про то что есть спрос, есть предложение - и эти вещи не всегда равны друг другу. Есть урожай высокий, есть невысокий......Да действительно, встречается барыжность цен, когда в одном магазине на товар одна цена, в другом - выше. Но так везде, на всём всегда и было. Но не насколько сильно, как нам пытается доказать человек.П.С. А даже если по приведенному примеру "10 грн за молоко" продаются действительно нормальное молоко, так тут вероятно торговая сеть продаёт конкретно его в небольшой "минус", но спокойно перекрывает этот минус за счет других товаров, к-рые покупаются людьми параллельно.