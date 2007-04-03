Surfer "проблеммны" пишется с одним "м". Советую подтянуть как экономическую, так и общую грамотность. А также умение общаться без наездов. Не пойму, что Вы хотите доказать? Вы считаете, что производители стали более "жадными", чем 5 лет назад? Или в чём дело? Что изменилось?
P.s. И научитесь спорить повежливее. Вы создали эту ветку для обсуждения интересующих Вас вопросов. Так давайте обсуждать. Если Вы создали её исключительно для пропаганды своих личных (или не личных?) взглядов, то флаг Вам в руки. Развлекайтесь здесь в гордом одиночестве. Извините за беспокойство.
P.p.s. К чему я упоминал ЖКХ, Вы так и не поняли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Surfer "проблеммны" пишется с одним "м". Советую подтянуть как экономическую, так и общую грамотность. А также умение общатьсябез наездов. Не пойму, что Вы хотите доказать? Вы считаете, что производители стали более "жадными", чем 5 лет назад? Или в чём дело? Что изменилось?
P.s. И научитесь спорить повежливее. Вы создали эту ветку для обсуждения интересующих Вас вопросов. Так давайте обсуждать. Если Вы создали её исключительно для пропаганды своих личных (или не личных?) взглядов, то флаг Вам в руки. Развлекайтесь здесь в гордом одиночестве. Извините за беспокойство.
Что ж Вы хотите. Чел находит какие-то условные акционные цены на (тухлые ) яйца по 5 рублей и пытается доказать что это нормальная цена, а все что выше это "жадность". А то что нормальные яйца надо произвести, туда заложены коммунальные услуги, рабочая сила, доставка и т.д и т.п., к-рое дорожает. Это почему-то опускается из внимания. В конце концов владелец-производитель и торговая сеть должны работать "за бесплатно" что-ли? И это касается других примеров: картохи, помидоров, бананов и т.д.
Да я тоже иногда вижу в магазине уцененные товары в два раза дешевле, но только глядя на них у меня нет желания их покупать. Я уже молчу про то что есть спрос, есть предложение - и эти вещи не всегда равны друг другу. Есть урожай высокий, есть невысокий......
Если человеку кажется, что его обдирают, так пусть сам вырастит/произведёт эти продукты и продает где-то в середине между "ЕОК" и "жлобской" ценой.... : Смысл доказывать здесь кому-то - просто пользуйся возможностью заработать.
Да действительно, встречается барыжность цен, когда в одном магазине на товар одна цена, в другом - выше. Но так везде, на всём всегда и было. Но не насколько сильно, как нам пытается доказать человек.
П.С. А даже если по приведенному примеру "10 грн за молоко" продаются действительно нормальное молоко, так тут вероятно торговая сеть продаёт конкретно его в небольшой "минус", но спокойно перекрывает этот минус за счет других товаров, к-рые покупаются людьми параллельно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 сер, 2019 12:25, всього редагувалось 2 разів.
zРадио Человек, по-моему, хочет доказать, что нынче предприниматели стали чересчур жадными и необоснованно вздувают розничные цены. А вот Юля могла бы уменьшить цену на газ для населения в 4 раза( или в 3? не помню уже), а цены на продукты питания раза в 2. Ну заодно вернуть и курс "папять". Ну или хотя бы "павосемь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Совершеннейший свежак - запакован на молокозаводе 18,08.День на развозку по магазинам. Куплен 20,08. Тетрапаковский фольгированный пакет длительного хранения - до 90 дней. В распакованном виде как и подобает приличному молоку - несколько дней. Увы , к вашему сожалению и пальмы в составе не значится. Один из ТОПовых производителей. Для любителей тестов - хотя это дело на любителя :
Да, и прежде чем, писать насчет свежака вы бы посмотрели внимательно на упаковку где чОтко сказано "Кінцева дата споживання "Вжити" до та номер партії вказані на шві упаковки" Т.е. как бы начальной даты нигде и не предполагается (что кстати меня и бесит)
Вас еще не порвало в туалете?
Преступление раскрыто. Тему можно закрывать
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 сер, 2019 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:П.С. А даже если по приведенному примеру "10 грн за молоко" продаются действительно нормальное молоко, так тут вероятно торговая сеть продаёт конкретно его в небольшой "минус", но спокойно перекрывает этот минус за счет других товаров, к-рые покупаются людьми параллельно.
Я ему об этом уже писал. Не доходит до него. Приводишь в пример ценник - тогда давай расклад по данному товару по всей цепочке. Закупочная цена молока у сельхозпроизводителя и сортность закупаемого молока, оптовая отпускная цена от производителя данного товара для сети. Сколько этого товара было продано в сети по цене такой-то и сколько по другой.
Alex2007 написав:Что ж Вы хотите. Чел находит какие-то условные акционные цены на (тухлые ) яйца по 5 рублей и пытается доказать что это нормальная цена, а все что выше это "жадность". А то что нормальные яйца надо произвести, туда заложены коммунальные услуги, рабочая сила, доставка и т.д и т.п., к-рое дорожает. Это почему-то опускается из внимания. В конце концов владелец-производитель и торговая сеть должны работать "за бесплатно" что-ли? И это касается других примеров: картохи, помидоров, бананов и т.д.
Пусть даже и есть где-то акционные яйца по 5, и молоко по 10. Но их нереально купить даже во всех обл. центрах. Так что выборка нерепрезентативна
А вот картошка по всей Украине в среднем по 20грн в розницу - это репрезентативно. И это в сезон!
Скоро голландская замороженная будет дешевле, чем с украинского поля-огорода. Или уже пожаренная в макдаке фри
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ЛАД написав:zРадио А вот Юля могла бы уменьшить цену на газ для населения в 4 раза( или в 3? не помню уже), а цены на продукты питания раза в 2. Ну заодно вернуть и курс "папять". Ну или хотя бы "павосемь".
Народ решил не проверять Хотя еще в январе Юля была лидером гонки...
PS: на парламентских сам проголосовал за нее, но не в признание ее (весьма скромных) заслуг во власти, а чтобы Слуги не перебрали мест Юля хороша в оппозиции - это ее роль
PPS: а Слуги таки перебрали мест... и меня это пугает