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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12131415 Додано: Нед 25 сер, 2019 05:15 Alex2007



Что касается "конечной даты потребления" - действительно не заметил, всегда рассчитывал на "дата ИЗГОТОВЛЕНИЯ приведена на упаковке". Очередная барыжная уловка.



Тем не менее это не меняет тех раскладов которые я описал. Не продают у нас обычно ниже себестоимости. А значит мз цены продажи можно сделать достаточные выводы о диапазоне реальной себестоимости с и т.д. От "продавать просроченное молоко ниже себестоимости" чтобы покупалди что то еще - умилился до слез вашей "наивности".



В остальном не правы вы.



Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена. И яйца как акционныне так и нет были отличного качества. Никто в жизнь не будет продавать на протяжении месяца ликвидный товар ниже себестоимости. Это все чушь неумелых фантазеров. Через месяц цены опять подняли втрое. В тот же сезон !



и ни молоко ни яйца это далеко не единственные позиции на которых расброс цен В ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕЗОН достигает разницы в разы и даже на порядки !



Еще раз как для очередного залетного танкиста которые и 2-х постов темы не прчитал и опять строит свои догадки :















Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.



Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен.



На продукцию которую "как то надо произвести" - с новыми зарплатами , хранением, ЖКХ, доставками и т.п. Вот цены по которым ОНА УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА в 3-6 грн/кг уже с розничной наценкой !!! Картофель же сегодня впаривают по 20 с лишним, как в прошлом году в конце сезна продавали морковь по 50 - то есть в 10 раз дороже чем она была произведена с учетом цен "нового" производственного цикла.



Ситуацию с неакционными, но тоже требующими не меньшего производственного цикла на производство мукой, крупами , при этом остающимися достаточно стабильными , несмотря на "жкх" ценами, танкисты по прежнему стараются не замечать. Ну ну ..



И разница в ценах на один и тот же товар длительного хранения в разных сетях , раза в 2 это тоже обычное дело - об этом уже писалось но новые залетные опять с "корабля на бал", но это уже несколько другая тема.



И еще раз уже знакомый график :







при предыдущих девалах паритет цен быстро восстанавливался. И только сейчас подобные амплитуды СЕЗОННЫХ колебаний до 10 кратного разрыва в течении года на один и тот же товар имеет исключительно спекулятивную природу. И это амплитуда стала возможна из за дикого расбаланса такого же надутого валютного курса. Все не без участия горе - "специалистов" по "молоку", "валютным курсам" и "жкх". Что касается "конечной даты потребления" - действительно не заметил, всегда рассчитывал на "дата ИЗГОТОВЛЕНИЯ приведена на упаковке". Очередная барыжная уловка.Тем не менее это не меняет тех раскладов которые я описал. Не продают у нас обычно ниже себестоимости. А значит мз цены продажи можно сделать достаточные выводы о диапазоне реальной себестоимости с и т.д. От "продавать просроченное молоко ниже себестоимости" чтобы покупалди что то еще - умилился до слез вашей "наивности".В остальном не правы вы.Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена. И яйца как акционныне так и нет были отличного качества. Никто в жизнь не будет продавать на протяжении месяца ликвидный товар ниже себестоимости. Это все чушь неумелых фантазеров. Через месяц цены опять подняли втрое. В тот же сезон !и ни молоко ни яйца это далеко не единственные позиции на которых расброс цен В ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕЗОН достигает разницы в разы и даже на порядки !Еще раз как для очередного залетного танкиста которые и 2-х постов темы не прчитал и опять строит свои догадки :Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен.На продукцию которую "как то надо произвести" - с новыми зарплатами , хранением, ЖКХ, доставками и т.п. Вот цены по которым ОНА УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА в 3-6 грн/кг уже с розничной наценкой !!! Картофель же сегодня впаривают по 20 с лишним, как в прошлом году в конце сезна продавали морковь по 50 - то есть в 10 раз дороже чем она была произведена с учетом цен "нового" производственного цикла.Ситуацию с неакционными, но тоже требующими не меньшего производственного цикла на производство мукой, крупами , при этом остающимися достаточно стабильными , несмотря на "жкх" ценами, танкисты по прежнему стараются не замечать. Ну ну ..И разница в ценах на один и тот же товар длительного хранения в разных сетях , раза в 2 это тоже обычное дело - об этом уже писалось но новые залетные опять с "корабля на бал", но это уже несколько другая тема.И еще раз уже знакомый график :при предыдущих девалах паритет цен быстро восстанавливался. И только сейчас подобные амплитуды СЕЗОННЫХ колебаний до 10 кратного разрыва в течении года на один и тот же товар имеет исключительно спекулятивную природу. И это амплитуда стала возможна из за дикого расбаланса такого же надутого валютного курса. Все не без участия горе - "специалистов" по "молоку", "валютным курсам" и "жкх". Surfer

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