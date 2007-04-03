Что касается "конечной даты потребления" - действительно не заметил, всегда рассчитывал на "дата ИЗГОТОВЛЕНИЯ приведена на упаковке". Очередная барыжная уловка.
Тем не менее это не меняет тех раскладов которые я описал. Не продают у нас обычно ниже себестоимости. А значит мз цены продажи можно сделать достаточные выводы о диапазоне реальной себестоимости с и т.д. От "продавать просроченное молоко ниже себестоимости" чтобы покупалди что то еще - умилился до слез вашей "наивности".
В остальном не правы вы.
Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена. И яйца как акционныне так и нет были отличного качества. Никто в жизнь не будет продавать на протяжении месяца ликвидный товар ниже себестоимости. Это все чушь неумелых фантазеров. Через месяц цены опять подняли втрое. В тот же сезон !
и ни молоко ни яйца это далеко не единственные позиции на которых расброс цен В ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕЗОН достигает разницы в разы и даже на порядки !
Еще раз как для очередного залетного танкиста которые и 2-х постов темы не прчитал и опять строит свои догадки :
Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.
Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен. На продукцию которую "как то надо произвести" - с новыми зарплатами , хранением, ЖКХ, доставками и т.п. Вот цены по которым ОНА УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА в 3-6 грн/кг уже с розничной наценкой !!! Картофель же сегодня впаривают по 20 с лишним, как в прошлом году в конце сезна продавали морковь по 50 - то есть в 10 раз дороже чем она была произведена с учетом цен "нового" производственного цикла.
Ситуацию с неакционными, но тоже требующими не меньшего производственного цикла на производство мукой, крупами , при этом остающимися достаточно стабильными , несмотря на "жкх" ценами, танкисты по прежнему стараются не замечать. Ну ну ..
И разница в ценах на один и тот же товар длительного хранения в разных сетях , раза в 2 это тоже обычное дело - об этом уже писалось но новые залетные опять с "корабля на бал", но это уже несколько другая тема.
И еще раз уже знакомый график :
при предыдущих девалах паритет цен быстро восстанавливался. И только сейчас подобные амплитуды СЕЗОННЫХ колебаний до 10 кратного разрыва в течении года на один и тот же товар имеет исключительно спекулятивную природу. И это амплитуда стала возможна из за дикого расбаланса такого же надутого валютного курса. Все не без участия горе - "специалистов" по "молоку", "валютным курсам" и "жкх".
Surfer написав:Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % - 1,81
Так и хочется спросить - дяденька вы *** ? В строке Донецкой области нет парных значений. Как можно брать эту строку в расчет ?
Тупой дяденька - *** здесь вы ! При чем здесь нет парных значений ? Вы просчитываете среднее значение для каждого типа производителей - вот и высчитывайте среднее для каждого. Если в донецкой области нет частных поставщиков молока то их нет и в общем "зачете". Капец - где вас юерут таких одаренных ? Сначала он манипулировал пальмой теперь с математикой у него проблеммыю. Танкисты такие танкисты - на всю голову !
Думал, что хоть такой аргумент приведет - тогда надо при расчете брать парные значения соответствующих областей в 2013 и 2019 годах. Для чистоты расчета - исключить те области в годах которые не встречаются дважды. Например - исключить Донецкую область из расчета 2013 года. Так нет - упорствует в свой безграмотности.
Опять про пальму ? Это о больном ? Только что с нее слезли ?
PS Если нет данных по закупке у хозяйств населения по всем областям, то пропорцию будете вычислять делением на 0 ?
PPS Если PS трудно для осмысления, помогаю еще одним вопросом. Есть данные по закупке у хозяйств населения только по одной области. Будем вычислять объективный результат делением 100000 (условно) на 2600 (условно) ?
можно сказать, что по ценам, Украина - это сверх-Европа!
А в контексте курса - импорт становится всё более интереснее . И скоро польское молоко будет продаваться не только в западных областях. Соответственно, кто тут будет вкладываться в производство и развитие, если конечный продукт будет про цене премиум-импорта.
Или курс гривны упадёт, или всё с.х. просто съедят и на следующий сезон даже засевать не будут. А остатки селян выедут и вымрут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
tumos написав:Думал, что хоть такой аргумент приведет - тогда надо при расчете брать парные значения соответствующих областей в 2013 и 2019 годах. Для чистоты расчета - исключить те области в годах которые не встречаются дважды. Например - исключить Донецкую область из расчета 2013 года. Так нет - упорствует в свой безграмотности.
Опять про пальму ? Это о больном ? Только что с нее слезли ?
PS Если нет данных по закупке у хозяйств населения по всем областям, то пропорцию будете вычислять делением на 0 ?
PPS Если PS трудно для осмысления, помогаю еще одним вопросом. Есть данные по закупке у хозяйств населения только по одной области. Будем вычислять объективный результат делением 100000 (условно) на 2600 (условно) ?
Е-мае , ты по областям среднее вычисляешь или все-таки по классу продукта ? Скорее бы первое сентября - ну хватит уже по подворотням клей нюхать, в школу срочно, неуч !!!
маленькая иллюстрация для особенно тугих :
Задачка Клей марки А продается в 10 сетевых магазинах. Клей марки Б продается в 8 сетевых магазинах. Чтобы просчитать среднее значение стоимости клея по маркам клея А и Б ты на свое усмотрение будешь удалять 2 значения из первого списка, что ты собственно и проделал с молоком ?
Да где вас набрали то , школота малограмотная ! Причем прочие "доводы" такого же уровня. Капчу на форум надо поставить с элементарными арифметическими задачами - иначе беда будет от наплыва таких тупых флудеров.
ЛАД написав:Surfer Хамство и агрессия это Ваше всё. Продолжайте в том же духе. Если думать не научились, то ничего другого не остаётся.
То есть сформулировать суть относительно "жкх" так чтобы по теме что то полезного сказать, вы очевидно не в состоянии. Сели в лужу и все что вам остается - сделать хорошую мину при плохой игре. Ни ума не фантазии, только на спесивое и пустопорожнее бульканье вас и зхватает.
)) Что то вы все прощаетесь да никак не свалите. Какая редкостно гнилая и сварливая натура. То то вам пишут открытым текстом что общаться с вами не имеют желания, сами вы меры не чувствуете.
Вкладчик1234 написав:Пусть даже и есть где-то акционные яйца по 5, и молоко по 10. Но их нереально купить даже во всех обл. центрах. Так что выборка нерепрезентативна
А вот картошка по всей Украине в среднем по 20грн в розницу - это репрезентативно. И это в сезон!
Скоро голландская замороженная будет дешевле, чем с украинского поля-огорода. Или уже пожаренная в макдаке фри
Про картошку ответил в посте с ценниками.
Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?
А вам не приходила в голову мысль , раз как здесь писали именно зарплата оказывает основное влияние на уровень цен, что раз в Киеве с самыми высокими зарплатами по Украине цены на приведенные продукты были в разы ниже региональных , то это значит только то что в регионах с вас содрали втридорога на ровном месте ? И ни курс ни "жкх" здесь совершенно не при чем ? И совершенно не имеет значения в исследуемом ключе - продаются в вашем регионе товары по таким ценам или нет. Ну не могут нестись куры и доиться коровы, зреть картошка в областях в разы дороже чем в Киеве ! Неужели это так сложно понять ?
Тут одна барышня ссылалась на то что ей до магазина с дешевыми ценами на трамвае долго ехать - аргумент того же уровня. Это финансовый форум вообще или что ?