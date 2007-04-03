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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 05:15

Alex2007

Что касается "конечной даты потребления" - действительно не заметил, всегда рассчитывал на "дата ИЗГОТОВЛЕНИЯ приведена на упаковке". Очередная барыжная уловка.

Тем не менее это не меняет тех раскладов которые я описал. Не продают у нас обычно ниже себестоимости. А значит мз цены продажи можно сделать достаточные выводы о диапазоне реальной себестоимости с и т.д. От "продавать просроченное молоко ниже себестоимости" чтобы покупалди что то еще - умилился до слез вашей "наивности". :mrgreen:

В остальном не правы вы.

Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена. И яйца как акционныне так и нет были отличного качества. Никто в жизнь не будет продавать на протяжении месяца ликвидный товар ниже себестоимости. Это все чушь неумелых фантазеров. Через месяц цены опять подняли втрое. В тот же сезон !

и ни молоко ни яйца это далеко не единственные позиции на которых расброс цен В ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕЗОН достигает разницы в разы и даже на порядки !

Еще раз как для очередного залетного танкиста которые и 2-х постов темы не прчитал и опять строит свои догадки :

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Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.

Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен.
Зображення
На продукцию которую "как то надо произвести" - с новыми зарплатами , хранением, ЖКХ, доставками и т.п. Вот цены по которым ОНА УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА в 3-6 грн/кг уже с розничной наценкой !!! Картофель же сегодня впаривают по 20 с лишним, как в прошлом году в конце сезна продавали морковь по 50 - то есть в 10 раз дороже чем она была произведена с учетом цен "нового" производственного цикла.

Ситуацию с неакционными, но тоже требующими не меньшего производственного цикла на производство мукой, крупами , при этом остающимися достаточно стабильными , несмотря на "жкх" ценами, танкисты по прежнему стараются не замечать. Ну ну ..

И разница в ценах на один и тот же товар длительного хранения в разных сетях , раза в 2 это тоже обычное дело - об этом уже писалось но новые залетные опять с "корабля на бал", но это уже несколько другая тема.

И еще раз уже знакомый график :

Зображення

при предыдущих девалах паритет цен быстро восстанавливался. И только сейчас подобные амплитуды СЕЗОННЫХ колебаний до 10 кратного разрыва в течении года на один и тот же товар имеет исключительно спекулятивную природу. И это амплитуда стала возможна из за дикого расбаланса такого же надутого валютного курса. Все не без участия горе - "специалистов" по "молоку", "валютным курсам" и "жкх".
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:00

  Surfer написав:
  tumos написав:
  Surfer написав:Ну конечно вы не могли не подмахлевать , застенчиво убрав Донецкую область в результатах 2019 года с высоким показателем, что в итоге дает значительно больший % - 1,81


Так и хочется спросить - дяденька вы *** ?
В строке Донецкой области нет парных значений. Как можно брать эту строку в расчет ?


Тупой дяденька - *** здесь вы !
При чем здесь нет парных значений ? Вы просчитываете среднее значение для каждого типа производителей - вот и высчитывайте среднее для каждого. Если в донецкой области нет частных поставщиков молока то их нет и в общем "зачете". Капец - где вас юерут таких одаренных ? Сначала он манипулировал пальмой теперь с математикой у него проблеммыю. Танкисты такие танкисты - на всю голову !


Думал, что хоть такой аргумент приведет - тогда надо при расчете брать парные значения соответствующих областей в 2013 и 2019 годах. Для чистоты расчета - исключить те области в годах которые не встречаются дважды. Например - исключить Донецкую область из расчета 2013 года. Так нет - упорствует в свой безграмотности.

Опять про пальму ? Это о больном ? Только что с нее слезли ?

PS
Если нет данных по закупке у хозяйств населения по всем областям, то пропорцию будете вычислять делением на 0 ?

PPS
Если PS трудно для осмысления, помогаю еще одним вопросом. Есть данные по закупке у хозяйств населения только по одной области. Будем вычислять объективный результат делением 100000 (условно) на 2600 (условно) ?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:48

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

... а куди дивиться антимонопольний комітет?
- за що вони зряплату отримують?
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 сер, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:03

Ютуб порекомендовал видос в тему:



Но самое интересное в каментах. Много руссиан пишут, что думали, что у них цены выше, чем в Украине. А оказалось, что теперь для них наши цены - слишком высокие.

Встретил даже камент, что в каком-то регионе (не запомнил, лень искать) картошка по 20 РОС. РУБЛЕЙ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:10

можно сказать, что по ценам, Украина - это сверх-Европа!

А в контексте курса - импорт становится всё более интереснее . И скоро польское молоко будет продаваться не только в западных областях. Соответственно, кто тут будет вкладываться в производство и развитие, если конечный продукт будет про цене премиум-импорта.

Или курс гривны упадёт, или всё с.х. просто съедят и на следующий сезон даже засевать не будут. А остатки селян выедут и вымрут
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:45

Surfer
Хамство и агрессия это Ваше всё.
Продолжайте в том же духе.
Если думать не научились, то ничего другого не остаётся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 01:37

  tumos написав:Думал, что хоть такой аргумент приведет - тогда надо при расчете брать парные значения соответствующих областей в 2013 и 2019 годах. Для чистоты расчета - исключить те области в годах которые не встречаются дважды. Например - исключить Донецкую область из расчета 2013 года. Так нет - упорствует в свой безграмотности.

Опять про пальму ? Это о больном ? Только что с нее слезли ?

PS
Если нет данных по закупке у хозяйств населения по всем областям, то пропорцию будете вычислять делением на 0 ?

PPS
Если PS трудно для осмысления, помогаю еще одним вопросом. Есть данные по закупке у хозяйств населения только по одной области. Будем вычислять объективный результат делением 100000 (условно) на 2600 (условно) ?


Е-мае , ты по областям среднее вычисляешь или все-таки по классу продукта ? Скорее бы первое сентября - ну хватит уже по подворотням клей нюхать, в школу срочно, неуч !!!

маленькая иллюстрация для особенно тугих :

Задачка
Клей марки А продается в 10 сетевых магазинах.
Клей марки Б продается в 8 сетевых магазинах.
Чтобы просчитать среднее значение стоимости клея по маркам клея А и Б ты на свое усмотрение будешь удалять 2 значения из первого списка, что ты собственно и проделал с молоком ?

Да где вас набрали то , школота малограмотная ! Причем прочие "доводы" такого же уровня. Капчу на форум надо поставить с элементарными арифметическими задачами - иначе беда будет от наплыва таких тупых флудеров.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 01:38

  ЛАД написав:Surfer
Хамство и агрессия это Ваше всё.
Продолжайте в том же духе.
Если думать не научились, то ничего другого не остаётся.


То есть сформулировать суть относительно "жкх" так чтобы по теме что то полезного сказать, вы очевидно не в состоянии. Сели в лужу и все что вам остается - сделать хорошую мину при плохой игре. Ни ума не фантазии, только на спесивое и пустопорожнее бульканье вас и зхватает.

)) Что то вы все прощаетесь да никак не свалите. Какая редкостно гнилая и сварливая натура. То то вам пишут открытым текстом что общаться с вами не имеют желания, сами вы меры не чувствуете.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 01:55

  Вкладчик1234 написав:Пусть даже и есть где-то акционные яйца по 5, и молоко по 10.
Но их нереально купить даже во всех обл. центрах. Так что выборка нерепрезентативна

А вот картошка по всей Украине в среднем по 20грн в розницу - это репрезентативно. И это в сезон!

Скоро голландская замороженная будет дешевле, чем с украинского поля-огорода.
Или уже пожаренная в макдаке фри


Про картошку ответил в посте с ценниками.

Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?

А вам не приходила в голову мысль , раз как здесь писали именно зарплата оказывает основное влияние на уровень цен, что раз в Киеве с самыми высокими зарплатами по Украине цены на приведенные продукты были в разы ниже региональных , то это значит только то что в регионах с вас содрали втридорога на ровном месте ? И ни курс ни "жкх" здесь совершенно не при чем ? И совершенно не имеет значения в исследуемом ключе - продаются в вашем регионе товары по таким ценам или нет. Ну не могут нестись куры и доиться коровы, зреть картошка в областях в разы дороже чем в Киеве ! Неужели это так сложно понять ?

Тут одна барышня ссылалась на то что ей до магазина с дешевыми ценами на трамвае долго ехать - аргумент того же уровня. Это финансовый форум вообще или что ?
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