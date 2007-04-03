Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?
Не репрезентативная вообще. Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.
Если сравнивать с курсом валют: сейчас в среднем курсы такие 25.00 на 25.20.
Но наверняка есть курсы, и даже реальные сделки, по курсу 20.00 на 30.00. Например у какого-то сельского валютчика, или у барыг на вокзале-аэропорту посреди ночи для залётных иностранцев. Но никто ж не утверждает, что это справедливый рыночный курс, а всё остальное - проделки жадных спекулянтов.
Вот и Вы нашли какие-то примеры, годные лишь в качестве исключений, а не статистики
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Ютуб порекомендовал видос в тему:
Но самое интересное в каментах. Много руссиан пишут, что думали, что у них цены выше, чем в Украине. А оказалось, что теперь для них наши цены - слишком высокие.
Встретил даже камент, что в каком-то регионе (не запомнил, лень искать) картошка по 20 РОС. РУБЛЕЙ
А разве это дешево? Не далее как 24/8 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличную свежую картошку по 15 рублей/кг. Кабачки по 25 (кг), помидоры с пипочками по 40 (сливка 25), огурцы 45, яблоки - мельба 45, полуторофунтовка 40, морковь 25, арбузы 9, дыня Торпеда -30, сливы 50, нектарины 60, персики 80, творог 200 руб/кг, колбасный сыр -240 руб/кг, сливочное масло 72% -260 руб/кг.