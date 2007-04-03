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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:22

  Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?

Не репрезентативная вообще.
Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.

Если сравнивать с курсом валют: сейчас в среднем курсы такие 25.00 на 25.20.

Но наверняка есть курсы, и даже реальные сделки, по курсу 20.00 на 30.00. Например у какого-то сельского валютчика, или у барыг на вокзале-аэропорту посреди ночи для залётных иностранцев.
Но никто ж не утверждает, что это справедливый рыночный курс, а всё остальное - проделки жадных спекулянтов.

Вот и Вы нашли какие-то примеры, годные лишь в качестве исключений, а не статистики
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:44

  Вкладчик1234 написав:Ютуб порекомендовал видос в тему:



Но самое интересное в каментах. Много руссиан пишут, что думали, что у них цены выше, чем в Украине. А оказалось, что теперь для них наши цены - слишком высокие.

Встретил даже камент, что в каком-то регионе (не запомнил, лень искать) картошка по 20 РОС. РУБЛЕЙ

А разве это дешево? Не далее как 24/8 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличную свежую картошку по 15 рублей/кг. Кабачки по 25 (кг), помидоры с пипочками по 40 (сливка 25), огурцы 45, яблоки - мельба 45, полуторофунтовка 40, морковь 25, арбузы 9, дыня Торпеда -30, сливы 50, нектарины 60, персики 80, творог 200 руб/кг, колбасный сыр -240 руб/кг, сливочное масло 72% -260 руб/кг.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:05

  Волгарь написав:.......
А разве это дешево? Не далее как 24/8 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличную свежую картошку по 15 рублей/кг. Кабачки по 25 (кг), помидоры с пипочками по 40 (сливка 25), огурцы 45, яблоки - мельба 45, полуторофунтовка 40, морковь 25, арбузы 9, дыня Торпеда -30, сливы 50, нектарины 60, персики 80, творог 200 руб/кг, колбасный сыр -240 руб/кг, сливочное масло 72% -260 руб/кг.

Что точно дешево так это картошка. Вчера в "Росте" брал по 14,99 грн.
Некот. позиции сложно сравнивать, например, не знаю, что за сорта яблок.
Арбузы у вас дешевле, чем в Харькове, но это не удивительно.
А в общем, цены близки к нашим.
Ещё слив. масло чересчур дешево, но тут надо бы проверять качество. Пальмовое масло используют не только у нас. :)
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:11

  tumos написав:
  Surfer написав:................
Е-мае , ты по областям среднее вычисляешь или все-таки по классу продукта ? Скорее бы первое сентября - ну хватит уже по подворотням клей нюхать, в школу срочно, неуч !!!
...........
Да где вас набрали то , школота малограмотная ! Причем прочие "доводы" такого же уровня. Капчу на форум надо поставить с элементарными арифметическими задачами - иначе беда будет от наплыва таких тупых флудеров.


Без комментариев. Все форумчане учились в школе. Принимайте решение по методике сами. Тратить время на графомана нет возможности.

На, мягко говоря, хамоватого графомана, которого хватает только на то, чтобы выставить не понятно где найденные супердешевые ценники.
А поскольку аргументов не хватает (и ума хотя бы понять, о чём пишут другие), человеку остаётся только хамить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:21

  ЛАД написав:На, мягко говоря, хамоватого графомана, которого хватает только на то, чтобы выставить не понятно где найденные супердешевые ценники.
А поскольку аргументов не хватает (и ума хотя бы понять, о чём пишут другие), человеку остаётся только хамить.


Я в своем посте все-таки добавил расклад по вычислениям. Если отзовется кто-либо адекватный с критикой, предложениями - милости просим.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26

  Вкладчик1234 написав:
  Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?

Не репрезентативная вообще.
Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.


Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :

  juristkostya написав:Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также :-)
В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .
Фуршета тоже нет вообще.
Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.

Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.

Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен :-)


Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !

Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога.
В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:31

  Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.

Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:35

  Вкладчик1234 написав:
  Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.

Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"


это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:46

  Surfer написав:это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать

Это то были не промо-ценники, то покажите тогда промо! :) Там наверно ещё вполовину меньше будет? ))
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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