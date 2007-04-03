Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26

Вкладчик1234 написав: Surfer написав: Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ? Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?

Не репрезентативная вообще.

Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.

Не репрезентативная вообще.Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.

juristkostya написав: Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также

В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .

Фуршета тоже нет вообще.

Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.



Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.



Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут такжеВ 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .Фуршета тоже нет вообще.Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен

Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога.В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.