Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?
Не репрезентативная вообще. Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.
Если сравнивать с курсом валют: сейчас в среднем курсы такие 25.00 на 25.20.
Но наверняка есть курсы, и даже реальные сделки, по курсу 20.00 на 30.00. Например у какого-то сельского валютчика, или у барыг на вокзале-аэропорту посреди ночи для залётных иностранцев. Но никто ж не утверждает, что это справедливый рыночный курс, а всё остальное - проделки жадных спекулянтов.
Вот и Вы нашли какие-то примеры, годные лишь в качестве исключений, а не статистики
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Ютуб порекомендовал видос в тему:
Но самое интересное в каментах. Много руссиан пишут, что думали, что у них цены выше, чем в Украине. А оказалось, что теперь для них наши цены - слишком высокие.
Встретил даже камент, что в каком-то регионе (не запомнил, лень искать) картошка по 20 РОС. РУБЛЕЙ
А разве это дешево? Не далее как 24/8 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличную свежую картошку по 15 рублей/кг. Кабачки по 25 (кг), помидоры с пипочками по 40 (сливка 25), огурцы 45, яблоки - мельба 45, полуторофунтовка 40, морковь 25, арбузы 9, дыня Торпеда -30, сливы 50, нектарины 60, персики 80, творог 200 руб/кг, колбасный сыр -240 руб/кг, сливочное масло 72% -260 руб/кг.
Волгарь написав:....... А разве это дешево? Не далее как 24/8 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличную свежую картошку по 15 рублей/кг. Кабачки по 25 (кг), помидоры с пипочками по 40 (сливка 25), огурцы 45, яблоки - мельба 45, полуторофунтовка 40, морковь 25, арбузы 9, дыня Торпеда -30, сливы 50, нектарины 60, персики 80, творог 200 руб/кг, колбасный сыр -240 руб/кг, сливочное масло 72% -260 руб/кг.
Что точно дешево так это картошка. Вчера в "Росте" брал по 14,99 грн. Некот. позиции сложно сравнивать, например, не знаю, что за сорта яблок. Арбузы у вас дешевле, чем в Харькове, но это не удивительно. А в общем, цены близки к нашим. Ещё слив. масло чересчур дешево, но тут надо бы проверять качество. Пальмовое масло используют не только у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Surfer написав:................ Е-мае , ты по областям среднее вычисляешь или все-таки по классу продукта ? Скорее бы первое сентября - ну хватит уже по подворотням клей нюхать, в школу срочно, неуч !!! ........... Да где вас набрали то , школота малограмотная ! Причем прочие "доводы" такого же уровня. Капчу на форум надо поставить с элементарными арифметическими задачами - иначе беда будет от наплыва таких тупых флудеров.
Без комментариев. Все форумчане учились в школе. Принимайте решение по методике сами. Тратить время на графомана нет возможности.
На, мягко говоря, хамоватого графомана, которого хватает только на то, чтобы выставить не понятно где найденные супердешевые ценники. А поскольку аргументов не хватает (и ума хотя бы понять, о чём пишут другие), человеку остаётся только хамить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:На, мягко говоря, хамоватого графомана, которого хватает только на то, чтобы выставить не понятно где найденные супердешевые ценники. А поскольку аргументов не хватает (и ума хотя бы понять, о чём пишут другие), человеку остаётся только хамить.
Я в своем посте все-таки добавил расклад по вычислениям. Если отзовется кто-либо адекватный с критикой, предложениями - милости просим.
Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?
Не репрезентативная вообще. Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.
Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :
juristkostya написав:Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы . Фуршета тоже нет вообще. Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.
Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.
Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен
Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !
Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога. В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.
А я еще раз призываю воинствующие стороны (а точнее - одну воинствующую и остальные светско-дискутирующие) воспользоваться данными Госстата, так любезно предоставляемыми порталом minfin.com.ua в удобном сведенном формате.
Для анализа ценовой динамики продуктов питания доступен очень широкий перечень сегментов. Берите и сравнивайте - это всяко объективней фоточек ценников супермаркетов...