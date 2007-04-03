Surfer написав:Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?
Не репрезентативная вообще. Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.
Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :
juristkostya написав:Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы . Фуршета тоже нет вообще. Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.
Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.
Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен
Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !
Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога. В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Surfer написав:А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.
Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.
А я еще раз призываю воинствующие стороны (а точнее - одну воинствующую и остальные светско-дискутирующие) воспользоваться данными Госстата, так любезно предоставляемыми порталом minfin.com.ua в удобном сведенном формате.
Для анализа ценовой динамики продуктов питания доступен очень широкий перечень сегментов. Берите и сравнивайте - это всяко объективней фоточек ценников супермаркетов...
Можно подумать над таким методом подсчета. В каждой колонке суммируются значимые клетки. Затем полученная сумма в колонке делится на количество значимых элементов. И только затем над двумя колоночными значениями берется пропорция. Ситуация, когда в какой либо колонке вообще нет значений говорит о том, что установить пропорцию нет возможности.
PS В этом подходе меня смущает его формальность. Если данные по второму сорту молока есть только по одной области, то насколько корректно переносить это значение на всеукраинский показатель ?
Когда откровенные балаболы и флудеры со своими полностью идиотичными методами вычислений в области математики уровня 3-го класса определены и изолированы игнором, на них можно уже не тратить время, а значит вернемся к сути темы и ответим на возникшие вопросы.
Что касается "выборочных ценников" :
Surfer написав:
Вкладчик1234 написав:Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"
это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.
хотя конечно я приводил и массу фиксированных , не акционных цен, или :
Читаю и не догоняю - зачем выхватывать выборочные ценники, а уж тем более акционные, ведя дискуссию о динамике цен за 5 лет?
Что, Госстат не дает ИПЦ в разрезе категорий - дает, разумеется!
Я согласен, что в 2014-2015 гривна была опущена сильно ниже реального курса (и на этом хорошо заработали банкиры и шоколадный барыга)
Забавно , не правда ли ? С одной стороны персонаж признает, что гривна была опущена сильно ниже реального курса, и тут же предлагает оценивать данные , рассчитанные по этому же курсу ! Минимум импорт , а его у нас дофига, а также "особенности" местного ценообразования, привязывая к такому же сильно завышенному курсу , а не к реальным ценам закупок, себестоимости, даже на отечественные товары. И что мы получим ? Коня сфернического в ваккуме - не больше. Помимо этого даже на обсуждении цен на молоко набежало такое количество идиотов с "альтернативными" познаниями в математике, засравшим ветку своим флудом, что обсуждение сложнокомпонентных продуктов , выглядит попросту безсмыссленным.
Тем не менее для любителей расширенной статистики покажу как реально работает расчет основаный на "нескольких ценниках" - как говорится - "не числом а уменьем" :
Индекс Биг мака, как бы вы к нему не относились, основываясь ВСЕГО НА 4 (Ч-Е-Т-Ы-Р-Е) базовых продуктах входящих в бигмак (сыр,хлеб,мясо,овощи) абсолютно точно реагирует на рост потребительских цен повторяя индекс минфина по форме, но естественно не по амплитуде, хотя достаточно близко. И различие по амплитуде естественно - там где взяты базовые товары отечественного производства - на заветную четверку индекса и к примеру с другой стороны в расчетах минфина импорт натянутый на многократно завышенный курс. О каких показателях можно говорить когда один и тот же даже отечественный товар в одно и то же время в разных а то и в том же магазине под конец своего "сезона" может отличаться в разы от яиц по цене 0,69 до 2,5 через месяц или в соседнем магазине до например кваса (не просроченный кстати), который в одном магазине продавался все лето по 14,9 а в другом по 36 , сейчас на исходе летнего сезона его пытаются допродать и здесь ?
Речь о том и идет что в полностью расбалансированном рынке с прыгающими в несколько раз ценами и таким же разбалансированным и чудовищно завышенным курсом определить реальный индекс потребительских цен - это абсурд. Вот для этого берутся не "выдернутые" цены а продуктовая база , базовые и фундаментальные продукты , на которых базируется вся последующая линейка производных продуктов. Только эта база может дать более менее реальную картину. Например мука - это огромный продовольственный сектор хлебопекарской продукции. Даже хлеб - уже завышен в цене относительно цены на муку которая или вовсе равна или очень близка к ценам 5-летней давности , хлеб же при этом вырос раза в 3. Здесь скорее всего имеет место ситуация аналогичная подсолнечному маслу - когда ограниченный круг производителей просто держит фиксированную монопольную цену. поэтому я приводил цены на муку.
А производство муки - вспахать, удобрить, посеять, полить, собрать, обмолоть, развести , сохранить, выплатить зарплаты, заплатить за жкх, стоит точно не дешевле чем смешать муку с водой, бросить щепотку соли и отправить в печь ! ну не стоит это в 3 раза дороже чем стоило раньше !
Молоко - это фундаментальный базис ВСЕГО огромного молочного сектора. От кисло-, до сладко, твердо и мягко молочного. И если молоко до сих пор продается на рынке по ценам эквивалентным курсу 8 , то никаких оснований например йогурту или сыру стоить в 3-5 раз дороже чем 5 лет назад.
плюс яйца , сахар - уже почти кондитерка, дальше овощи, крупы и т.д.
Это фундаментальный базис продуктовой сферы, социальные продукты - и именно он наиболее точно может отражать состояние рынка. Ну толку что производители молока например пытаются продать его по 25грн 80% времени , эту цену закладывает минфин в свои показатели , а потом вынужден распродавать за за оставшиеся 20% времени невлошенный товар по 10грн, обеспечивая 80% выторга по паретто. Вот поэтому интересны именно базовые цены на фундаментальные продукты - а не обсуждать импорт, явно завышенные по ценам товары или сложнокомпонентную продукцию напичканную химией, хз из чего сделанную а следовательно хз сколько реально стоящую.
И еще важный момент. Почему же так бесит многих залетных олухов, когда показываешь им реальные цены того что они привыкли покупать втридорога дороже. И они придумавают всякую ахинею от пальмовых масел во всем, до "альтернативной" математики. Чистая физиология - как у собаки Павлова. Им показали "новый курс доллара/евро в 25-30" и пошло слюноотделдение на молоко и яйца по 25, а все что отличается от этих цен "происки массонов, поставщиков пальмового масла и вообще "жкх", "абырвалг", с "нетрадиционными" методами расчета среднего арифметического" с пеной у рта.
Все дело в том , что действительно и 5 и 10 лет назад был паритет цен ! И "собаки павлова" были приучены к нему издавна. Например 5 лет назад литр бензина, 10 яиц, литр молока, условно говоря кг гречки стоил в районе +- 1Евро/доллара. И это обьяснимо потому что за пределами Украины существует такой же паритет и цены в ближайшей загранице примерно такие же. И это естественно - не на острове ведь живем. Такой же паритет был и 10 лет назад. Сейчас же его фактически нет ! гречка 11 грн = 0,39 евроцентов Молоко 10 грн = 0,35 евроцентов Овощи супового набора 4-6грн = 0,18 евроцентов яйца 0,8 = 0,28 евроцентов и т.д. а бензин , естественно по прежнему в районе евро. Попробуйте в европе такие цены найти, за исключением бензина , естественно. За 5 лет паритет не пришел в равновесие. При обвале 2008 паритет достаточно быстро был восстановлен, а сейчас - нет, не могут вырасти эти цены, а это указывает на то что до сих пор курс неоправданно раздут ! Именно из за раздутого курса так разбалансированы цены - что на один и тот же товар цены могут отличаться в разы, так как разогреты исключительно спекулятивными ожиданиями. Но как на графике минфина так и в таблицах - виден пока небольшой откат , девляцию цен начиная с июня, очевидно в связи с укреплением грн. Как долго он продлится - посмотрим. В значительное снижение цен верится слабо , но к какому то равновесному значению с курсом цены должны все таки прийти.
То что гривна уже отыграла курсы трех предыдущих лет , укрепившись, и продолжает укрепляться только подтверждает явную "перегретость" курса. И ОВГЗ и депозиты о которых здесь писали , меркнут перед обьемами теневого бизнеса в Украине. Последние пол года гривна стабильно укрепляется, по утверждению людей из бизнеса - в связи со сменой власти схемщики , контрабас, взятки по вертикали пока просто "замерли". Они пока никуда не ушли. Еще никто ничего не делал толком - но гривна укреплялась - многие именно с этим связывают укреплеж а не с тем же ОВГЗ как принято здесь считать. Многое зависит от политической воли новой власти. Смогут они почистить авгиевы конюшни - и по 15 сможем увидеть, смогут вернуть выведенные из страны деньги как собираются - и по 8-10 легко, а сядут на старые потоки - можем полететь и выше. Новая абсолютно неопытная власть - большие риски. Но шансы полететь как в одну так и в другую сторону считаю пока равнозначными, при неизменной уверености в до сих пор раздутый курс , который как видно по активности обменников даже по 25 в противовес к недавним 27-30 никому не нужен , что как бы в очередной раз намекает .