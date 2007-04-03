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рынки в валютном контексте Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 14151617 Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26 Вкладчик1234 написав: Surfer написав: Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ? Выборка не репрезантативная для чего ? Чтобы вы смогли пойти купить дешевого кефиру на вечер ? Или мы все таки здесь пытаемся анализировать уровени цен ?

Не репрезентативная вообще.

Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.

Не репрезентативная вообще.Воспользоваться такими ценами даже теоретически имеет возможность очень маленькая доля населения.



Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :



juristkostya написав: Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также

В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .

Фуршета тоже нет вообще.

Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.



Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.



Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут такжеВ 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .Фуршета тоже нет вообще.Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен



Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !



Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога.

В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация. Так я об этом и спрашивал - вам кефиру на вечер купить или проанализировать рынок ? Мы ж не про купить здесь рассуждаем , а о том где на самом деле находится рынок ! Ну не повторяйте вы бред этой гражданки :Для которой Киев - по сравнению с харьковом оказывается - "узкий мирок", призывая смотреть "ширше" хотя сама не способна посмотреть на пол сантиметра глубже, опускаясь до абсолютно идиотичных рассуждениях о ценах на трамвайный билет , незнакомых этикеток магазинов и их "депрессивности" - а не о реальных предложениях, на самом деле находясь в своем узком мирке. Один среднее не может сосчитать опускаясь до полностью идиотичных манипуляций, другая ранжирует магазины по их депрессивности обсуждая это на финансовом форуме - Это же паноптикум какой то !Да никому не интересно - лень ей переться в магазин где подобные цены могут иметь место , и купила она себе дешевый кефир или нет. Мы обсуждаем рыночные тенденции в принципе. Как я уже говорил , да не могут в принципе в областях с низшим уровнем затрат стоить дороже в производстве или в продаже дороже областей с более высоким уровнем затрат. Это главное что вы даже не пытаетесь понять. Если у вас этих цен нет - это не значит что выборка нерепрезентативна - это значит что в областях проще удерживать монопольные цены , обувая местных жителей по ценам втридорога.В Киеве очевидно больше рынок, выше конкуренция и завышенные цены сложней удерживать. Тут пустомели и балаболы пытались рассказывать про скисшее молоко, сморщенные яйца, пальмовые жиры - а вы не задумывались - что мешает в областях продавать по таким же демпенговым ценам такое же "пальмовое" молоко и "сморщенные яйца" ? полагаю это имеенно конкуренция. В провинции ее меньше - поэтому проще впаривать по высоким ценам. Ну идиотизм же вести товар в Киев чтобы там продавать его ниже себестоимости - как тут пытались представить ситуацию некоторые балаболы, если можно продавать его в областях по завышенным ценам. В том то и дело что те цены которые показывал я, на базовые кстати продукты, и указывают на реальный уровень рынка, за счет более высокой конкуренции, а то что в разы превышает этот уровень, и в областях в том числе - элементарный развод. Так что бакс по "30" впаривают именно ваши сельские барыги. Они же не продают вам его по 20, правда ? А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация. Surfer

Повідомлень: 2057 З нами з: 14.11.13 Подякував: 133 раз. Подякували: 702 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 15:31 Surfer написав: А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация. А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.

Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева" Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6222 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 15:35 Вкладчик1234 написав: Surfer написав: А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация. А рынок Киева за счет обьемов более близок к реальным рыночным значениям, поэтому гораздо более репрезентативен для анализа. Об этом и речь ! Хотя полагаю не Киевом единым, наверняка есть и другие адекватные регионы где есть схожая ситуация.

Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева" Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"



это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать. это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать. Surfer

Повідомлень: 2057 З нами з: 14.11.13 Подякував: 133 раз. Подякували: 702 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 15:46 Surfer написав: это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать

Это то были не промо-ценники, то покажите тогда промо! Там наверно ещё вполовину меньше будет? )) Это то были не промо-ценники, то покажите тогда промо!Там наверно ещё вполовину меньше будет? )) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6222 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 20:12



Для анализа ценовой динамики продуктов питания доступен очень широкий перечень сегментов. Берите и сравнивайте - это всяко объективней фоточек ценников супермаркетов...







https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ А я еще раз призываю воинствующие стороны (а точнее - одну воинствующую и остальные светско-дискутирующие) воспользоваться данными Госстата, так любезно предоставляемыми порталом minfin.com.ua в удобном сведенном формате.Для анализа ценовой динамики продуктов питания доступен очень широкий перечень сегментов. Берите и сравнивайте - это всяко объективней фоточек ценников супермаркетов... zРадио

Повідомлень: 3333 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:07 Surfer написав:



Можно подумать над таким методом подсчета. В каждой колонке суммируются значимые клетки. Затем полученная сумма в колонке делится на количество значимых элементов. И только затем над двумя колоночными значениями берется пропорция. Ситуация, когда в какой либо колонке вообще нет значений говорит о том, что установить пропорцию нет возможности.



PS

В этом подходе меня смущает его формальность. Если данные по второму сорту молока есть только по одной области, то насколько корректно переносить это значение на всеукраинский показатель ? Можно подумать над таким методом подсчета. В каждой колонке суммируются значимые клетки. Затем полученная сумма в колонке делится на количество значимых элементов. И только затем над двумя колоночными значениями берется пропорция. Ситуация, когда в какой либо колонке вообще нет значений говорит о том, что установить пропорцию нет возможности.PSВ этом подходе меня смущает его формальность. Если данные по второму сорту молока есть только по одной области, то насколько корректно переносить это значение на всеукраинский показатель ? tumos Повідомлень: 939 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 01:40 Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте



Что касается "выборочных ценников" :

Surfer написав: Вкладчик1234 написав: Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева" Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"



это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать. это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.



хотя конечно я приводил и массу фиксированных , не акционных цен, или :



Читаю и не догоняю - зачем выхватывать выборочные ценники, а уж тем более акционные, ведя дискуссию о динамике цен за 5 лет?



Что, Госстат не дает ИПЦ в разрезе категорий - дает, разумеется!



Я согласен, что в 2014-2015 гривна была опущена сильно ниже реального курса (и на этом хорошо заработали банкиры и шоколадный барыга)



Забавно , не правда ли ? С одной стороны персонаж признает, что гривна была опущена сильно ниже реального курса, и тут же предлагает оценивать данные , рассчитанные по этому же курсу ! Минимум импорт , а его у нас дофига, а также "особенности" местного ценообразования, привязывая к такому же сильно завышенному курсу , а не к реальным ценам закупок, себестоимости, даже на отечественные товары. И что мы получим ? Коня сфернического в ваккуме - не больше. Помимо этого даже на обсуждении цен на молоко набежало такое количество идиотов с "альтернативными" познаниями в математике, засравшим ветку своим флудом, что обсуждение сложнокомпонентных продуктов , выглядит попросту безсмыссленным.



Тем не менее для любителей расширенной статистики покажу как реально работает расчет основаный на "нескольких ценниках" - как говорится - "не числом а уменьем" :











Индекс Биг мака, как бы вы к нему не относились, основываясь ВСЕГО НА 4 (Ч-Е-Т-Ы-Р-Е) базовых продуктах входящих в бигмак (сыр,хлеб,мясо,овощи) абсолютно точно реагирует на рост потребительских цен повторяя индекс минфина по форме, но естественно не по амплитуде, хотя достаточно близко. И различие по амплитуде естественно - там где взяты базовые товары отечественного производства - на заветную четверку индекса и к примеру с другой стороны в расчетах минфина импорт натянутый на многократно завышенный курс. О каких показателях можно говорить когда один и тот же даже отечественный товар в одно и то же время в разных а то и в том же магазине под конец своего "сезона" может отличаться в разы от яиц по цене 0,69 до 2,5 через месяц или в соседнем магазине до например кваса (не просроченный кстати), который в одном магазине продавался все лето по 14,9 а в другом по 36 , сейчас на исходе летнего сезона его пытаются допродать и здесь ?







Речь о том и идет что в полностью расбалансированном рынке с прыгающими в несколько раз ценами и таким же разбалансированным и чудовищно завышенным курсом определить реальный индекс потребительских цен - это абсурд. Вот для этого берутся не "выдернутые" цены а продуктовая база , базовые и фундаментальные продукты , на которых базируется вся последующая линейка производных продуктов. Только эта база может дать более менее реальную картину.

Например мука - это огромный продовольственный сектор хлебопекарской продукции. Даже хлеб - уже завышен в цене относительно цены на муку которая или вовсе равна или очень близка к ценам 5-летней давности , хлеб же при этом вырос раза в 3. Здесь скорее всего имеет место ситуация аналогичная подсолнечному маслу - когда ограниченный круг производителей просто держит фиксированную монопольную цену. поэтому я приводил цены на муку.



А производство муки - вспахать, удобрить, посеять, полить, собрать, обмолоть, развести , сохранить, выплатить зарплаты, заплатить за жкх, стоит точно не дешевле чем смешать муку с водой, бросить щепотку соли и отправить в печь ! ну не стоит это в 3 раза дороже чем стоило раньше !



Молоко - это фундаментальный базис ВСЕГО огромного молочного сектора. От кисло-, до сладко, твердо и мягко молочного. И если молоко до сих пор продается на рынке по ценам эквивалентным курсу 8 , то никаких оснований например йогурту или сыру стоить в 3-5 раз дороже чем 5 лет назад.



плюс яйца , сахар - уже почти кондитерка, дальше овощи, крупы и т.д.



Это фундаментальный базис продуктовой сферы, социальные продукты - и именно он наиболее точно может отражать состояние рынка. Ну толку что производители молока например пытаются продать его по 25грн 80% времени , эту цену закладывает минфин в свои показатели , а потом вынужден распродавать за за оставшиеся 20% времени невлошенный товар по 10грн, обеспечивая 80% выторга по паретто. Вот поэтому интересны именно базовые цены на фундаментальные продукты - а не обсуждать импорт, явно завышенные по ценам товары или сложнокомпонентную продукцию напичканную химией, хз из чего сделанную а следовательно хз сколько реально стоящую.



И еще важный момент. Почему же так бесит многих залетных олухов, когда показываешь им реальные цены того что они привыкли покупать втридорога дороже. И они придумавают всякую ахинею от пальмовых масел во всем, до "альтернативной" математики. Чистая физиология - как у собаки Павлова. Им показали "новый курс доллара/евро в 25-30" и пошло слюноотделдение на молоко и яйца по 25, а все что отличается от этих цен "происки массонов, поставщиков пальмового масла и вообще "жкх", "абырвалг", с "нетрадиционными" методами расчета среднего арифметического" с пеной у рта.



Все дело в том , что действительно и 5 и 10 лет назад был паритет цен ! И "собаки павлова" были приучены к нему издавна. Например 5 лет назад литр бензина, 10 яиц, литр молока, условно говоря кг гречки стоил в районе +- 1Евро/доллара. И это обьяснимо потому что за пределами Украины существует такой же паритет и цены в ближайшей загранице примерно такие же. И это естественно - не на острове ведь живем. Такой же паритет был и 10 лет назад. Сейчас же его фактически нет !

гречка 11 грн = 0,39 евроцентов

Молоко 10 грн = 0,35 евроцентов

Овощи супового набора 4-6грн = 0,18 евроцентов

яйца 0,8 = 0,28 евроцентов и т.д.

а бензин , естественно по прежнему в районе евро.

Попробуйте в европе такие цены найти, за исключением бензина , естественно. За 5 лет паритет не пришел в равновесие. При обвале 2008 паритет достаточно быстро был восстановлен, а сейчас - нет, не могут вырасти эти цены, а это указывает на то что до сих пор курс неоправданно раздут ! Именно из за раздутого курса так разбалансированы цены - что на один и тот же товар цены могут отличаться в разы, так как разогреты исключительно спекулятивными ожиданиями. Но как на графике минфина так и в таблицах - виден пока небольшой откат , девляцию цен начиная с июня, очевидно в связи с укреплением грн. Как долго он продлится - посмотрим. В значительное снижение цен верится слабо , но к какому то равновесному значению с курсом цены должны все таки прийти.



То что гривна уже отыграла курсы трех предыдущих лет , укрепившись, и продолжает укрепляться только подтверждает явную "перегретость" курса. И ОВГЗ и депозиты о которых здесь писали , меркнут перед обьемами теневого бизнеса в Украине. Последние пол года гривна стабильно укрепляется, по утверждению людей из бизнеса - в связи со сменой власти схемщики , контрабас, взятки по вертикали пока просто "замерли". Они пока никуда не ушли. Еще никто ничего не делал толком - но гривна укреплялась - многие именно с этим связывают укреплеж а не с тем же ОВГЗ как принято здесь считать. Многое зависит от политической воли новой власти. Смогут они почистить авгиевы конюшни - и по 15 сможем увидеть, смогут вернуть выведенные из страны деньги как собираются - и по 8-10 легко, а сядут на старые потоки - можем полететь и выше. Новая абсолютно неопытная власть - большие риски. Но шансы полететь как в одну так и в другую сторону считаю пока равнозначными, при неизменной уверености в до сих пор раздутый курс , который как видно по активности обменников даже по 25 в противовес к недавним 27-30 никому не нужен , что как бы в очередной раз намекает . Когда откровенные балаболы и флудеры со своими полностью идиотичными методами вычислений в области математики уровня 3-го класса определены и изолированы игнором, на них можно уже не тратить время, а значит вернемся к сути темы и ответим на возникшие вопросы.Что касается "выборочных ценников" :хотя конечно я приводил и массу фиксированных , не акционных цен, или :Забавно , не правда ли ? С одной стороны персонаж признает, что гривна была опущена сильно ниже реального курса, и тут же предлагает оценивать данные , рассчитанные по этому же курсу ! Минимум импорт , а его у нас дофига, а также "особенности" местного ценообразования, привязывая к такому же сильно завышенному курсу , а не к реальным ценам закупок, себестоимости, даже на отечественные товары. И что мы получим ? Коня сфернического в ваккуме - не больше. Помимо этого даже на обсуждении цен на молоко набежало такое количество идиотов с "альтернативными" познаниями в математике, засравшим ветку своим флудом, что обсуждение сложнокомпонентных продуктов , выглядит попросту безсмыссленным.Тем не менее для любителей расширенной статистики покажу как реально работает расчет основаный на "нескольких ценниках" - как говорится - "не числом а уменьем" :Индекс Биг мака, как бы вы к нему не относились, основываясь ВСЕГО НА 4 (Ч-Е-Т-Ы-Р-Е) базовых продуктах входящих в бигмак (сыр,хлеб,мясо,овощи) абсолютно точно реагирует на рост потребительских цен повторяя индекс минфина по форме, но естественно не по амплитуде, хотя достаточно близко. И различие по амплитуде естественно - там где взяты базовые товары отечественного производства - на заветную четверку индекса и к примеру с другой стороны в расчетах минфина импорт натянутый на многократно завышенный курс. О каких показателях можно говорить когда один и тот же даже отечественный товар в одно и то же время в разных а то и в том же магазине под конец своего "сезона" может отличаться в разы от яиц по цене 0,69 до 2,5 через месяц или в соседнем магазине до например кваса (не просроченный кстати), который в одном магазине продавался все лето по 14,9 а в другом по 36 , сейчас на исходе летнего сезона его пытаются допродать и здесь ?Речь о том и идет что в полностью расбалансированном рынке с прыгающими в несколько раз ценами и таким же разбалансированным и чудовищно завышенным курсом определить реальный индекс потребительских цен - это абсурд. Вот для этого берутся не "выдернутые" цены а продуктовая база , базовые и фундаментальные продукты , на которых базируется вся последующая линейка производных продуктов. Только эта база может дать более менее реальную картину.Например мука - это огромный продовольственный сектор хлебопекарской продукции. Даже хлеб - уже завышен в цене относительно цены на муку которая или вовсе равна или очень близка к ценам 5-летней давности , хлеб же при этом вырос раза в 3. Здесь скорее всего имеет место ситуация аналогичная подсолнечному маслу - когда ограниченный круг производителей просто держит фиксированную монопольную цену. поэтому я приводил цены на муку.А производство муки - вспахать, удобрить, посеять, полить, собрать, обмолоть, развести , сохранить, выплатить зарплаты, заплатить за жкх, стоит точно не дешевле чем смешать муку с водой, бросить щепотку соли и отправить в печь ! ну не стоит это в 3 раза дороже чем стоило раньше !Молоко - это фундаментальный базис ВСЕГО огромного молочного сектора. От кисло-, до сладко, твердо и мягко молочного. И если молоко до сих пор продается на рынке по ценам эквивалентным курсу 8 , то никаких оснований например йогурту или сыру стоить в 3-5 раз дороже чем 5 лет назад.плюс яйца , сахар - уже почти кондитерка, дальше овощи, крупы и т.д.Это фундаментальный базис продуктовой сферы, социальные продукты - и именно он наиболее точно может отражать состояние рынка. Ну толку что производители молока например пытаются продать его по 25грн 80% времени , эту цену закладывает минфин в свои показатели , а потом вынужден распродавать за за оставшиеся 20% времени невлошенный товар по 10грн, обеспечивая 80% выторга по паретто. Вот поэтому интересны именно базовые цены на фундаментальные продукты - а не обсуждать импорт, явно завышенные по ценам товары или сложнокомпонентную продукцию напичканную химией, хз из чего сделанную а следовательно хз сколько реально стоящую.И еще важный момент. Почему же так бесит многих залетных олухов, когда показываешь им реальные цены того что они привыкли покупать втридорога дороже. И они придумавают всякую ахинею от пальмовых масел во всем, до "альтернативной" математики. Чистая физиология - как у собаки Павлова. Им показали "новый курс доллара/евро в 25-30" и пошло слюноотделдение на молоко и яйца по 25, а все что отличается от этих цен "происки массонов, поставщиков пальмового масла и вообще "жкх", "абырвалг", с "нетрадиционными" методами расчета среднего арифметического" с пеной у рта.Все дело в том , что действительно и 5 и 10 лет назад был паритет цен ! И "собаки павлова" были приучены к нему издавна. Например 5 лет назад литр бензина, 10 яиц, литр молока, условно говоря кг гречки стоил в районе +- 1Евро/доллара. И это обьяснимо потому что за пределами Украины существует такой же паритет и цены в ближайшей загранице примерно такие же. И это естественно - не на острове ведь живем. Такой же паритет был и 10 лет назад. Сейчас же его фактически нет !гречка 11 грн = 0,39 евроцентовМолоко 10 грн = 0,35 евроцентовОвощи супового набора 4-6грн = 0,18 евроцентовяйца 0,8 = 0,28 евроцентов и т.д.а бензин , естественно по прежнему в районе евро.Попробуйте в европе такие цены найти, за исключением бензина , естественно. За 5 лет паритет не пришел в равновесие. При обвале 2008 паритет достаточно быстро был восстановлен, а сейчас - нет, не могут вырасти эти цены, а это указывает на то что до сих пор курс неоправданно раздут ! Именно из за раздутого курса так разбалансированы цены - что на один и тот же товар цены могут отличаться в разы, так как разогреты исключительно спекулятивными ожиданиями. Но как на графике минфина так и в таблицах - виден пока небольшой откат , девляцию цен начиная с июня, очевидно в связи с укреплением грн. Как долго он продлится - посмотрим. В значительное снижение цен верится слабо , но к какому то равновесному значению с курсом цены должны все таки прийти.То что гривна уже отыграла курсы трех предыдущих лет , укрепившись, и продолжает укрепляться только подтверждает явную "перегретость" курса. И ОВГЗ и депозиты о которых здесь писали , меркнут перед обьемами теневого бизнеса в Украине. Последние пол года гривна стабильно укрепляется, по утверждению людей из бизнеса - в связи со сменой власти схемщики , контрабас, взятки по вертикали пока просто "замерли". Они пока никуда не ушли. Еще никто ничего не делал толком - но гривна укреплялась - многие именно с этим связывают укреплеж а не с тем же ОВГЗ как принято здесь считать. Многое зависит от политической воли новой власти. Смогут они почистить авгиевы конюшни - и по 15 сможем увидеть, смогут вернуть выведенные из страны деньги как собираются - и по 8-10 легко, а сядут на старые потоки - можем полететь и выше. Новая абсолютно неопытная власть - большие риски. Но шансы полететь как в одну так и в другую сторону считаю пока равнозначными, при неизменной уверености в до сих пор раздутый курс , который как видно по активности обменников даже по 25 в противовес к недавним 27-30 никому не нужен, что как бы в очередной раз намекает Surfer

Повідомлень: 2057 З нами з: 14.11.13 Подякував: 133 раз. Подякували: 702 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 06:12



Причём что это практически самый дешевый дискаунтер, и акция АЖ на 1 день.



Я теперь прикиньте уровень цен в среднем по рынку. А не у дискаунтера, "ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ"



Вот настоящая акция у настоящего дискаунтера. В такую "акционную" цену я ещё поверю, да и яйца скорее всего мелкие. Это АТБ. Акция сейчас есть на сайте.Причём что это практически самый дешевый дискаунтер, и акция АЖ на 1 день.Я теперь прикиньте уровень цен в среднем по рынку. А не у дискаунтера, "ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

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