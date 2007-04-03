Додано: Чет 29 сер, 2019 01:40

Surfer написав: Вкладчик1234 написав: Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева" Несколько промо-ценников - это даже не "рынок Киева"



это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать. это вы видетие только промо ценники - вам так видимо проще, чтобы свои шоры не снимать.

Читаю и не догоняю - зачем выхватывать выборочные ценники, а уж тем более акционные, ведя дискуссию о динамике цен за 5 лет?



Что, Госстат не дает ИПЦ в разрезе категорий - дает, разумеется!



Я согласен, что в 2014-2015 гривна была опущена сильно ниже реального курса (и на этом хорошо заработали банкиры и шоколадный барыга)

Когда откровенные балаболы и флудеры со своими полностью идиотичными методами вычислений в области математики уровня 3-го класса определены и изолированы игнором, на них можно уже не тратить время, а значит вернемся к сути темы и ответим на возникшие вопросы.Что касается "выборочных ценников" :хотя конечно я приводил и массу фиксированных , не акционных цен, или :Забавно , не правда ли ? С одной стороны персонаж признает, что гривна была опущена сильно ниже реального курса, и тут же предлагает оценивать данные , рассчитанные по этому же курсу ! Минимум импорт , а его у нас дофига, а также "особенности" местного ценообразования, привязывая к такому же сильно завышенному курсу , а не к реальным ценам закупок, себестоимости, даже на отечественные товары. И что мы получим ? Коня сфернического в ваккуме - не больше. Помимо этого даже на обсуждении цен на молоко набежало такое количество идиотов с "альтернативными" познаниями в математике, засравшим ветку своим флудом, что обсуждение сложнокомпонентных продуктов , выглядит попросту безсмыссленным.Тем не менее для любителей расширенной статистики покажу как реально работает расчет основаный на "нескольких ценниках" - как говорится - "не числом а уменьем" :Индекс Биг мака, как бы вы к нему не относились, основываясь ВСЕГО НА 4 (Ч-Е-Т-Ы-Р-Е) базовых продуктах входящих в бигмак (сыр,хлеб,мясо,овощи) абсолютно точно реагирует на рост потребительских цен повторяя индекс минфина по форме, но естественно не по амплитуде, хотя достаточно близко. И различие по амплитуде естественно - там где взяты базовые товары отечественного производства - на заветную четверку индекса и к примеру с другой стороны в расчетах минфина импорт натянутый на многократно завышенный курс. О каких показателях можно говорить когда один и тот же даже отечественный товар в одно и то же время в разных а то и в том же магазине под конец своего "сезона" может отличаться в разы от яиц по цене 0,69 до 2,5 через месяц или в соседнем магазине до например кваса (не просроченный кстати), который в одном магазине продавался все лето по 14,9 а в другом по 36 , сейчас на исходе летнего сезона его пытаются допродать и здесь ?Речь о том и идет что в полностью расбалансированном рынке с прыгающими в несколько раз ценами и таким же разбалансированным и чудовищно завышенным курсом определить реальный индекс потребительских цен - это абсурд. Вот для этого берутся не "выдернутые" цены а продуктовая база , базовые и фундаментальные продукты , на которых базируется вся последующая линейка производных продуктов. Только эта база может дать более менее реальную картину.Например мука - это огромный продовольственный сектор хлебопекарской продукции. Даже хлеб - уже завышен в цене относительно цены на муку которая или вовсе равна или очень близка к ценам 5-летней давности , хлеб же при этом вырос раза в 3. Здесь скорее всего имеет место ситуация аналогичная подсолнечному маслу - когда ограниченный круг производителей просто держит фиксированную монопольную цену. поэтому я приводил цены на муку.А производство муки - вспахать, удобрить, посеять, полить, собрать, обмолоть, развести , сохранить, выплатить зарплаты, заплатить за жкх, стоит точно не дешевле чем смешать муку с водой, бросить щепотку соли и отправить в печь ! ну не стоит это в 3 раза дороже чем стоило раньше !Молоко - это фундаментальный базис ВСЕГО огромного молочного сектора. От кисло-, до сладко, твердо и мягко молочного. И если молоко до сих пор продается на рынке по ценам эквивалентным курсу 8 , то никаких оснований например йогурту или сыру стоить в 3-5 раз дороже чем 5 лет назад.плюс яйца , сахар - уже почти кондитерка, дальше овощи, крупы и т.д.Это фундаментальный базис продуктовой сферы, социальные продукты - и именно он наиболее точно может отражать состояние рынка. Ну толку что производители молока например пытаются продать его по 25грн 80% времени , эту цену закладывает минфин в свои показатели , а потом вынужден распродавать за за оставшиеся 20% времени невлошенный товар по 10грн, обеспечивая 80% выторга по паретто. Вот поэтому интересны именно базовые цены на фундаментальные продукты - а не обсуждать импорт, явно завышенные по ценам товары или сложнокомпонентную продукцию напичканную химией, хз из чего сделанную а следовательно хз сколько реально стоящую.И еще важный момент. Почему же так бесит многих залетных олухов, когда показываешь им реальные цены того что они привыкли покупать втридорога дороже. И они придумавают всякую ахинею от пальмовых масел во всем, до "альтернативной" математики. Чистая физиология - как у собаки Павлова. Им показали "новый курс доллара/евро в 25-30" и пошло слюноотделдение на молоко и яйца по 25, а все что отличается от этих цен "происки массонов, поставщиков пальмового масла и вообще "жкх", "абырвалг", с "нетрадиционными" методами расчета среднего арифметического" с пеной у рта.Все дело в том , что действительно и 5 и 10 лет назад был паритет цен ! И "собаки павлова" были приучены к нему издавна. Например 5 лет назад литр бензина, 10 яиц, литр молока, условно говоря кг гречки стоил в районе +- 1Евро/доллара. И это обьяснимо потому что за пределами Украины существует такой же паритет и цены в ближайшей загранице примерно такие же. И это естественно - не на острове ведь живем. Такой же паритет был и 10 лет назад. Сейчас же его фактически нет !гречка 11 грн = 0,39 евроцентовМолоко 10 грн = 0,35 евроцентовОвощи супового набора 4-6грн = 0,18 евроцентовяйца 0,8 = 0,28 евроцентов и т.д.а бензин , естественно по прежнему в районе евро.Попробуйте в европе такие цены найти, за исключением бензина , естественно. За 5 лет паритет не пришел в равновесие. При обвале 2008 паритет достаточно быстро был восстановлен, а сейчас - нет, не могут вырасти эти цены, а это указывает на то что до сих пор курс неоправданно раздут ! Именно из за раздутого курса так разбалансированы цены - что на один и тот же товар цены могут отличаться в разы, так как разогреты исключительно спекулятивными ожиданиями. Но как на графике минфина так и в таблицах - виден пока небольшой откат , девляцию цен начиная с июня, очевидно в связи с укреплением грн. Как долго он продлится - посмотрим. В значительное снижение цен верится слабо , но к какому то равновесному значению с курсом цены должны все таки прийти.То что гривна уже отыграла курсы трех предыдущих лет , укрепившись, и продолжает укрепляться только подтверждает явную "перегретость" курса. И ОВГЗ и депозиты о которых здесь писали , меркнут перед обьемами теневого бизнеса в Украине. Последние пол года гривна стабильно укрепляется, по утверждению людей из бизнеса - в связи со сменой власти схемщики , контрабас, взятки по вертикали пока просто "замерли". Они пока никуда не ушли. Еще никто ничего не делал толком - но гривна укреплялась - многие именно с этим связывают укреплеж а не с тем же ОВГЗ как принято здесь считать. Многое зависит от политической воли новой власти. Смогут они почистить авгиевы конюшни - и по 15 сможем увидеть, смогут вернуть выведенные из страны деньги как собираются - и по 8-10 легко, а сядут на старые потоки - можем полететь и выше. Новая абсолютно неопытная власть - большие риски. Но шансы полететь как в одну так и в другую сторону считаю пока равнозначными, при неизменной уверености в до сих пор раздутый курс , который как видно по активности обменников даже по 25 в противовес к недавним 27-30 никому не нужен, что как бы в очередной раз намекает