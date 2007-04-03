Додано: Нед 01 вер, 2019 16:44

ЛАД написав: И категория С1 (1категорія), а не С0. И категория С1 (1категорія), а не С0.

задолбали вы со "своими" яйцами , еще раз я по запаху даже различаю настоящее яйцо домашней курицы от магазинного , домашнюю курицу от фабричной , и сравнение не в пользу фабричных продуктов. Вкус цвет запах - у домашних куриных яиц лучше, вкусней. И я даже в слепом тесте отличу любое С0 С1 от любого домашнего ...по любому из пяти чувств . Фабричные куриные яйца фабричная курятина фабричная свинина - это низкопробная низкосортная низко ... еда для бедных которые не думают про здоровье .О молоке хорошее фабричное молоко не бывает дешевым и по всех параметрах вкус запах молоко за 11-12 не сравнимо с молоком за 25+ , если хотите есть ГОСТ ( ДСТУ) так вот ДСТУ молока нету ниже 25 грн\ 900 грамм , а все что не ДСТУ это помои, да по акции иногда можно отхватить ДСТУ молоко чуть дешевле , но это по настоящей акции типа срок скоро кончитьсяили еще хуже где-то налажали с перевозкой\хранением ( с температурным режимом) и бояться что испортиться быстрей срока хотят распродать быстрей, и например бывает что из 5 бутилок акционного молока 1 скипится в подобие творога, но кто ж кроме фанатов молока купит 5 бутилок\пакетов за раз да еще и проверит. Если ничего не поменялось то лет 10 назад было несколько стандратов на молоко , если память не изменяеть то до 5 штук. И это разное молоко.Давайте ваши наводки молока по 11-12 грн я куплю проверю и отпишусь .Так что нельзя так влоб взять и сравнить два продукта и сказать тут цена 10 грн ,а тут 20, и вы олухи ибо платите 20 !Пример с мороженным честно указанно в составе кокосовое масло ДСТУ 4735 и такое мороженое дешевле , а вы посмотрите цены на мороженное по ДСТУ 4733 и ДСТУ 4735 , а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733, ну а если вы по вкусу не отличите разницу между одними и другим мороженным то извините говорить с вами о вкусовых качествах продуктов смысла нет, а мороженное покупается именно для вкуса . Домашнее задание1) найти мороженое ДСТУ 4733 попробовать и сравнить по вкусу с ДСТУ 47352) найти обычное мороженное пломибир в шоколаде ДСТУ 4733 дешевле чем ДСТУ 47353) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное4) найти мороженное по ДСТУ 4733 без кокосового масла - которое банально НЕ вкусное( или решение в конце книжки ) нельзя сравнивать цены продуктов по разных ДСТУ, и разным ТУ и уже тем более нельзя сравнивать продукты выпущенные по ДСТУ и ТУ.По ТУ молоко можно и по 5 грн \ литр сделать