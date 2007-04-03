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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:42

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:44

  ЛАД написав:И категория С1 (1категорія), а не С0.
задолбали вы со "своими" яйцами , еще раз я по запаху даже различаю настоящее яйцо домашней курицы от магазинного , домашнюю курицу от фабричной , и сравнение не в пользу фабричных продуктов. Вкус цвет запах - у домашних куриных яиц лучше, вкусней. И я даже в слепом тесте отличу любое С0 С1 от любого домашнего ...по любому из пяти чувств . Фабричные куриные яйца фабричная курятина фабричная свинина - это низкопробная низкосортная низко ... еда для бедных которые не думают про здоровье .
О молоке хорошее фабричное молоко не бывает дешевым и по всех параметрах вкус запах молоко за 11-12 не сравнимо с молоком за 25+ , если хотите есть ГОСТ ( ДСТУ) так вот ДСТУ молока нету ниже 25 грн\ 900 грамм , а все что не ДСТУ это помои, да по акции иногда можно отхватить ДСТУ молоко чуть дешевле , но это по настоящей акции типа срок скоро кончиться :roll: или еще хуже где-то налажали с перевозкой\хранением ( с температурным режимом) и бояться что испортиться быстрей срока хотят распродать быстрей, и например бывает что из 5 бутилок акционного молока 1 скипится в подобие творога, но кто ж кроме фанатов молока купит 5 бутилок\пакетов за раз да еще и проверит. Если ничего не поменялось то лет 10 назад было несколько стандратов на молоко , если память не изменяеть то до 5 штук. И это разное молоко.
Давайте ваши наводки молока по 11-12 грн я куплю проверю и отпишусь .
Так что нельзя так влоб взять и сравнить два продукта и сказать тут цена 10 грн ,а тут 20, и вы олухи ибо платите 20 !
Пример с мороженным честно указанно в составе кокосовое масло ДСТУ 4735 и такое мороженое дешевле , а вы посмотрите цены на мороженное по ДСТУ 4733 и ДСТУ 4735 , а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733, ну а если вы по вкусу не отличите разницу между одними и другим мороженным то извините говорить с вами о вкусовых качествах продуктов смысла нет, а мороженное покупается именно для вкуса . Домашнее задание
1) найти мороженое ДСТУ 4733 попробовать и сравнить по вкусу с ДСТУ 4735
2) найти обычное мороженное пломибир в шоколаде ДСТУ 4733 дешевле чем ДСТУ 4735
3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное
4) найти мороженное по ДСТУ 4733 без кокосового масла - которое банально НЕ вкусное
Если коротко : ( или решение в конце книжки ) нельзя сравнивать цены продуктов по разных ДСТУ, и разным ТУ и уже тем более нельзя сравнивать продукты выпущенные по ДСТУ и ТУ.
По ТУ молоко можно и по 5 грн \ литр сделать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:35

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Раз уж тут вести с полей. В райцентре (Конотоп) помидоры по 5 грн/кг, молоко от селян 10 грн/литр :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:46

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Если ничего не поменялось то лет 10 назад было несколько стандратов на молоко , если память не изменяеть то до 5 штук. И это разное молоко.
Так что нельзя так влоб взять и сравнить два продукта и сказать тут цена 10 грн ,а тут 20, и вы олухи ибо платите 20 !

Ось це головна наша помилка, як споживача. Неграмотність. Стандарт на молоко один - молоко :D На прийняття молока заводами є стандарти для кожного гатунку. Але там різниця тільки у ступенях забруднення молока. На продаж різниця тільки в відсотках жиру, та пряжене. Але якщо написано МОЛОКО, наприклад 2,5%, то хоч ДСТУ, хоч ТУ різниці немає - склад повинен бути однаковий. Навіть молочний продукт, наприклад шоколадне молоко, або йогурт - теж справжнє молоко та смакові додатки. А ось ПРОДУКТ МОЛОКОВМИСНИЙ, так, там бадяж що хочеш. Тому треба визначити, що ми порівнюємо - фальсифікат та справжнє молоко, чи два справжніх молока. Є закон про молоко та молочну продукцію, там все чітко написано, що може як називатися і з чого вироблятися. Але судячи з вершкового масла, яке від 17 до 50 грн, а написано на всьому однаково, і ДСТУ є, скоріше з молоком така ж картина, дурять.
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