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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:07

  d44 написав:Ukrainian Скрізь, де написано " масло вершкове"
1
2
3
4
5
6,7,8,.....

*при замовленні від 30 ящиків
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:53

  yama написав:
  d44 написав:Ukrainian Скрізь, де написано " масло вершкове"
1
2
3
4
5
6,7,8,.....

*при замовленні від 30 ящиків


18.50 x 5 = 92.50 грн/кг

На производство 1 кг сл. масла уходит 25-40 литров молока.
Пусть закупочная цена 1 кг молока второго сорта у населения 4.50 грн
4.50 x 30 = 135 грн.

Производитель масла сливочное ТМ "Новобаварское" 73% 200г работает себе в убыток. )

PS
Сделал допущение, что в 1 л молока вес 1 кг.

PPS
Хотя может быть производитель имеет профит еще на молоке, с которого сняли сливки для производства масла.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:37

tumos я с вами согласен на 110% ! там и не пахнет ДСТУ и тем более коровьим маслом :) .
Человеку же я указал на то что это ОПТОВЫЕ цены .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:55

  tumos написав:
  yama написав:
  d44 написав:Ukrainian Скрізь, де написано " масло вершкове"
1
2
3
4
5
6,7,8,.....

*при замовленні від 30 ящиків


18.50 x 5 = 92.50 грн/кг

На производство 1 кг сл. масла уходит 25-40 литров молока.
Пусть закупочная цена 1 кг молока второго сорта у населения 4.50 грн
4.50 x 30 = 135 грн.

Производитель масла сливочное ТМ "Новобаварское" 73% 200г работает себе в убыток. )

PS
Сделал допущение, что в 1 л молока вес 1 кг.

PPS
Хотя может быть производитель имеет профит еще на молоке, с которого сняли сливки для производства масла.

Ну, ну Вы хватили. Стандарная жирность масла по ГОСТ 82,5%, жирность 1 КГ молока -3,6-3,8%, т.е. больше 25 кг сырца на 1 кг масла не уходит даже теоретически. А с учетом эмульгаторов/пластификатров/растительных добавок - не более 15 кг. Получается в итоге масло по ТУ -72,5%.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:19

  Волгарь написав:Ну, ну Вы хватили. Стандарная жирность масла по ГОСТ 82,5%, жирность 1 КГ молока -3,6-3,8%, т.е. больше 25 кг сырца на 1 кг масла не уходит даже теоретически. А с учетом эмульгаторов/пластификатров/растительных добавок - не более 15 кг. Получается в итоге масло по ТУ -72,5%.


Извините, не понял Вас. Уточните сколько килограмм молока необходимо для производства 1 кг сл. масла ?
tumos
 
Повідомлень: 953
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  #<1 ... 16171819
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