На производство 1 кг сл. масла уходит 25-40 литров молока. Пусть закупочная цена 1 кг молока второго сорта у населения 4.50 грн 4.50 x 30 = 135 грн.
Производитель масла сливочное ТМ "Новобаварское" 73% 200г работает себе в убыток. )
PS Сделал допущение, что в 1 л молока вес 1 кг.
PPS Хотя может быть производитель имеет профит еще на молоке, с которого сняли сливки для производства масла.
Ну, ну Вы хватили. Стандарная жирность масла по ГОСТ 82,5%, жирность 1 КГ молока -3,6-3,8%, т.е. больше 25 кг сырца на 1 кг масла не уходит даже теоретически. А с учетом эмульгаторов/пластификатров/растительных добавок - не более 15 кг. Получается в итоге масло по ТУ -72,5%.
Волгарь написав:Ну, ну Вы хватили. Стандарная жирность масла по ГОСТ 82,5%, жирность 1 КГ молока -3,6-3,8%, т.е. больше 25 кг сырца на 1 кг масла не уходит даже теоретически. А с учетом эмульгаторов/пластификатров/растительных добавок - не более 15 кг. Получается в итоге масло по ТУ -72,5%.
Извините, не понял Вас. Уточните сколько килограмм молока необходимо для производства 1 кг сл. масла ?