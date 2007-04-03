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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 00:52

  d44 написав:yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП.


Никакая не оптовая , а вполне себе розничная. Неоднократно видел в этом году в крупных торговых сетях масло по 16. То что ДСТУ есть - верю. Разные торговые сети - не лавченки , масло совершенно разного наименования.

Как ничего не делая , не производя новых продуктов , технологий , заставить людей покупать тот же товар втридорога ? Нужно просто легковерным вбить в головы что дешевое хорошим не бывает. И вот они уже готовы жрать шаурму с продуктами жизнедеятельности шаурмиста вместо масла, придумывать идиотичные способы вычислений, рассказывать ЖКХ - все лишь бы не признать себя тем кем они есть и начать путь к исправлению ). Начинали с пальмового масла в молоке , где оно нафиг не нужно, потом кругами ходить - масло , мороженное - суть одна и та же.

  yama написав:3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное


Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :

Зображення

1. ДСТУ 4733
2. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года
3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.
4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего.
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