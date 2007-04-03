Додано: Сер 04 вер, 2019 00:52

d44 написав: yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП. Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП.

yama написав: 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное

Никакая не оптовая , а вполне себе розничная. Неоднократно видел в этом году в крупных торговых сетях масло по 16. То что ДСТУ есть - верю. Разные торговые сети - не лавченки , масло совершенно разного наименования.Как ничего не делая , не производя новых продуктов , технологий , заставить людей покупать тот же товар втридорога ? Нужно просто легковерным вбить в головы что дешевое хорошим не бывает. И вот они уже готовы жрать шаурму с продуктами жизнедеятельности шаурмиста вместо масла, придумывать идиотичные способы вычислений, рассказывать ЖКХ - все лишь бы не признать себя тем кем они есть и начать путь к исправлению ). Начинали с пальмового масла в молоке , где оно нафиг не нужно, потом кругами ходить - масло , мороженное - суть одна и та же.Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :1. ДСТУ 47332. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего.