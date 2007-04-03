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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 17181920 Додано: Сер 04 вер, 2019 00:52 d44 написав: yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП. Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП.



Никакая не оптовая , а вполне себе розничная. Неоднократно видел в этом году в крупных торговых сетях масло по 16. То что ДСТУ есть - верю. Разные торговые сети - не лавченки , масло совершенно разного наименования.



Как ничего не делая , не производя новых продуктов , технологий , заставить людей покупать тот же товар втридорога ? Нужно просто легковерным вбить в головы что дешевое хорошим не бывает. И вот они уже готовы жрать шаурму с продуктами жизнедеятельности шаурмиста вместо масла, придумывать идиотичные способы вычислений, рассказывать ЖКХ - все лишь бы не признать себя тем кем они есть и начать путь к исправлению ). Начинали с пальмового масла в молоке , где оно нафиг не нужно, потом кругами ходить - масло , мороженное - суть одна и та же.



yama написав: 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное



Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :







1. ДСТУ 4733

2. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года

3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.

4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего. Никакая не оптовая , а вполне себе розничная. Неоднократно видел в этом году в крупных торговых сетях масло по 16. То что ДСТУ есть - верю. Разные торговые сети - не лавченки , масло совершенно разного наименования.Как ничего не делая , не производя новых продуктов , технологий , заставить людей покупать тот же товар втридорога ? Нужно просто легковерным вбить в головы что дешевое хорошим не бывает. И вот они уже готовы жрать шаурму с продуктами жизнедеятельности шаурмиста вместо масла, придумывать идиотичные способы вычислений, рассказывать ЖКХ - все лишь бы не признать себя тем кем они есть и начать путь к исправлению ). Начинали с пальмового масла в молоке , где оно нафиг не нужно, потом кругами ходить - масло , мороженное - суть одна и та же.Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :1. ДСТУ 47332. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего. Surfer

Повідомлень: 2085 З нами з: 14.11.13 Подякував: 138 раз. Подякували: 710 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 00:41 d44 написав: yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП. Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП. ну так не ъжте це г_і_в_н_о у вас є органи відчуттів смаку запаху та ін. Купуйте великих відомих перевірених виробників. У кожному регіоні свої. Ну є й відомі на всю Україну ( типу "Президент"). Так от це все до того говориться що деякі Серфери починають порівнювати по суті фальсифікат \ контрафакт \ підробку низьокоякісну по ціні з ціною нормального справжнього продукту будь-то масл \ курятина \ яйця і так далі і кричать що ви переплачуєте ви л_о__х_и ! не купуйте дорогу молочку курятину і так далі ! от кричить Серфер молоко має коштувати 11 грн \ літр ! але про те що це помої Серфер мовчить ...

Ще раз якщо хочете порівнювати ціни на якийсь продукт за якийсь час різні роки чи ще щось беріть ВІДОМИЙ якісний бренд будь-чого! а не ноунейм контрафакт

Беріть індикаторами щось простіше. Тут говорять що багато де є масло типу ДСТУ по смішних цінах яке на справді і не масло коров'яче і не ДСТУ ... мені пощастило я з таким не стикаюсь бо купую тільки у мережевих магазинах ( простіше кажучи супермаркетах) і купую тільки відомі роками бренди молочки ті що памятаю мало не 90-х 2000-х ,а низька ціна на невідомий нікому бренд викликає настроженість і відторгнення, ну хіба пафосно заходить на ринок новий виробник і робить акцію ...але тоді по розмаху рекламної компанії зрозуміло що це нормальний продукт просто по акції підчас розкрутки ...

Так от молоко бренду Молокія https://molokija.com/ за час свого існування похуділо з літра до 930 грамм і подорожчало з 16-18 грн до 26 грн ... ( це грубо ) . повторюсь ще раз : Якщо вам цікаво відслудковувати споживчі ціни відслідковуйте по одному ( кільком) перевіреному бренду , без врахування акцій. ну так не ъжте це г_і_в_н_о у вас є органи відчуттів смаку запаху та ін. Купуйте великих відомих перевірених виробників. У кожному регіоні свої. Ну є й відомі на всю Україну ( типу "Президент"). Так от це все до того говориться що деякі Серфери починають порівнювати по суті фальсифікат \ контрафакт \ підробку низьокоякісну по ціні з ціною нормального справжнього продукту будь-то масл \ курятина \ яйця і так далі і кричать що ви переплачуєте ви л_о__х_и ! не купуйте дорогу молочку курятину і так далі ! от кричить Серфер молоко має коштувати 11 грн \ літр ! але про те що це помої Серфер мовчить ...Ще разБеріть індикаторами щось простіше. Тут говорять що багато де є масло типу ДСТУ по смішних цінах яке на справді і не масло коров'яче і не ДСТУ ... мені пощастило я з таким не стикаюсь бо купую тільки у мережевих магазинах ( простіше кажучи супермаркетах) і купую тільки відомі роками бренди молочки ті що памятаю мало не 90-х 2000-х ,а низька ціна на невідомий нікому бренд викликає настроженість і відторгнення, ну хіба пафосно заходить на ринок новий виробник і робить акцію ...але тоді по розмаху рекламної компанії зрозуміло що це нормальний продукт просто по акції підчас розкрутки ...Так от молоко бренду Молокіяза час свого існування похуділо з літра до 930 грамм і подорожчало з 16-18 грн до 26 грн ... ( це грубо ) . повторюсь ще раз : Якщо вам цікаво відслудковувати споживчі ціни відслідковуйте по одному ( кільком) перевіреному бренду , без врахування акцій. Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1282 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2194 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 00:48 Surfer написав: yama написав: 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное 3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное



Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :







1. ДСТУ 4733

2. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года

3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.

4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего. Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :1. ДСТУ 47332. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше.4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего.

поздравляю ! это кратко временная акция ! желтый ценник ! гребите пока есть на все деньги через неделю две будет по 21-22 грн ( как перечеркнутая цена) ибо такое же мороженное я знаю оно замечательное очень классное , но его реальная постоянная не акционная цена как раз около 21-22 грн как там честно указано,

мое любимое мороженное 1965 тоже как-то одну или даже две недели в супермаркрете шло по акции около 12-13 грн , но потом опять вернулось на круги своя 17-19+ . еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...

Для примера также недавно отхватил по акции ДСТУ згущенное молоко по около 22 грн ( банка около 370 грамм). Еще отхватил житомирских носков по 7 грн\пара тоже по акции - это не значит что они всюду по 7 грн, сейчас на меня посиплятся ссылки с пром юа где эти носки по 6 грн \пара , но опять будет скрыто что " Только оптом Подробнее: https://boxeropt.com.ua/p132674028-muzh ... tomir.html " то есть а) мне надо купить оптом б) потратиться на доставку допустим даже 50 грн что нивелирует сладкую цену .

Как и для чего проводят акции это к маркетологам надеюсь не надо рассказывать ?

так что не предлагайте

а) акционные временные локальные цены

б) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ... поздравляю ! это кратко временная акция ! желтый ценник ! гребите пока есть на все деньги через неделю две будет по 21-22 грн ( как перечеркнутая цена) ибо такое же мороженное я знаю оно замечательное очень классное , но его реальная постоянная не акционная цена как раз около 21-22 грн как там честно указано,мое любимое мороженное 1965 тоже как-то одну или даже две недели в супермаркрете шло по акции около 12-13 грн , но потом опять вернулось на круги своя 17-19+ .блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...Для примера также недавно отхватил по акции ДСТУ згущенное молоко по около 22 грн ( банка около 370 грамм). Еще отхватил житомирских носков по 7 грн\пара тоже по акции - это не значит что они всюду по 7 грн, сейчас на меня посиплятся ссылки сгде эти носки по 6 грн \пара , но опять будет скрыто что "Подробнее:" то есть а) мне надо купить оптом б) потратиться на доставку допустим даже 50 грн что нивелирует сладкую цену .так что не предлагайтеа) акционные временные локальные ценыб) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ... Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1282 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2194 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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