d44 написав:yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП.
Никакая не оптовая , а вполне себе розничная. Неоднократно видел в этом году в крупных торговых сетях масло по 16. То что ДСТУ есть - верю. Разные торговые сети - не лавченки , масло совершенно разного наименования.
Как ничего не делая , не производя новых продуктов , технологий , заставить людей покупать тот же товар втридорога ? Нужно просто легковерным вбить в головы что дешевое хорошим не бывает. И вот они уже готовы жрать шаурму с продуктами жизнедеятельности шаурмиста вместо масла, придумывать идиотичные способы вычислений, рассказывать ЖКХ - все лишь бы не признать себя тем кем они есть и начать путь к исправлению ). Начинали с пальмового масла в молоке , где оно нафиг не нужно, потом кругами ходить - масло , мороженное - суть одна и та же.
yama написав:3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное
Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :
1. ДСТУ 4733 2. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года 3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше. 4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего.
d44 написав:yama Ну хай оптова 18, а в роздріб 25. Такого " масла" валом на любому стихійному базарчику чи у маленьких крамничках по всій країні. Навіть нещодавно в ЄКО бачив, їх торгова марка, десь 25 гривень, ДСТУ присутнє. Я про те, що ДСТУ є на всьому маслі, де написано " вершкове масло" і випускає таке фуфло молокозаводи, а не тільки якесь ЧП.
ну так не ъжте це г_і_в_н_о у вас є органи відчуттів смаку запаху та ін. Купуйте великих відомих перевірених виробників. У кожному регіоні свої. Ну є й відомі на всю Україну ( типу "Президент"). Так от це все до того говориться що деякі Серфери починають порівнювати по суті фальсифікат \ контрафакт \ підробку низьокоякісну по ціні з ціною нормального справжнього продукту будь-то масл \ курятина \ яйця і так далі і кричать що ви переплачуєте ви л_о__х_и ! не купуйте дорогу молочку курятину і так далі ! от кричить Серфер молоко має коштувати 11 грн \ літр ! але про те що це помої Серфер мовчить ... Ще раз якщо хочете порівнювати ціни на якийсь продукт за якийсь час різні роки чи ще щось беріть ВІДОМИЙ якісний бренд будь-чого! а не ноунейм контрафакт Беріть індикаторами щось простіше. Тут говорять що багато де є масло типу ДСТУ по смішних цінах яке на справді і не масло коров'яче і не ДСТУ ... мені пощастило я з таким не стикаюсь бо купую тільки у мережевих магазинах ( простіше кажучи супермаркетах) і купую тільки відомі роками бренди молочки ті що памятаю мало не 90-х 2000-х ,а низька ціна на невідомий нікому бренд викликає настроженість і відторгнення, ну хіба пафосно заходить на ринок новий виробник і робить акцію ...але тоді по розмаху рекламної компанії зрозуміло що це нормальний продукт просто по акції підчас розкрутки ... Так от молоко бренду Молокія https://molokija.com/ за час свого існування похуділо з літра до 930 грамм і подорожчало з 16-18 грн до 26 грн ... ( це грубо ) . повторюсь ще раз : Якщо вам цікаво відслудковувати споживчі ціни відслідковуйте по одному ( кільком) перевіреному бренду , без врахування акцій.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:3) найти ДСТУ 4733 пломбир в шоколаде на палочке ДЕШЕВЛЕ чем по 17 грн +- 50 коп , это мороженное настоящее вкусное
Даже не думал специально что то искать - первый случаянный поход в магазин :
1. ДСТУ 4733 2. Срок хранения до 2021 года , изготовлено в июле этого года 3. Цена 11,50 а не 17,50 грн, о чем я собственно и говорил выше. 4. Вес кстати 80 грамм - больше среднего.
поздравляю ! это кратко временная акция ! желтый ценник ! гребите пока есть на все деньги через неделю две будет по 21-22 грн ( как перечеркнутая цена) ибо такое же мороженное я знаю оно замечательное очень классное , но его реальная постоянная не акционная цена как раз около 21-22 грн как там честно указано, мое любимое мороженное 1965 тоже как-то одну или даже две недели в супермаркрете шло по акции около 12-13 грн , но потом опять вернулось на круги своя 17-19+ . еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх... Для примера также недавно отхватил по акции ДСТУ згущенное молоко по около 22 грн ( банка около 370 грамм). Еще отхватил житомирских носков по 7 грн\пара тоже по акции - это не значит что они всюду по 7 грн, сейчас на меня посиплятся ссылки с пром юа где эти носки по 6 грн \пара , но опять будет скрыто что " Только оптом Подробнее: https://boxeropt.com.ua/p132674028-muzh ... tomir.html " то есть а) мне надо купить оптом б) потратиться на доставку допустим даже 50 грн что нивелирует сладкую цену . Как и для чего проводят акции это к маркетологам надеюсь не надо рассказывать ? так что не предлагайте а) акционные временные локальные цены б) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html