Додано: Вів 10 вер, 2019 02:53

yama написав: еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...

еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...

yama написав: так что не предлагайте

а) акционные временные локальные цены

б) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ... так что не предлагайтеа) акционные временные локальные ценыб) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ...

yama написав: а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733, а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733,

Да нафига мне через две недели , когда я сегодня покупал отличный,с копейками ! Не в одном магазине - так в другом. И еще раз для танкистов, эта информация подается не для того чтобы какоето ... набило себе морозилку, а для анализа цен и понимания что то мороженное которое впаривают по 20 с лишним тут же рядом продаютнедавно изготовленное что в очередной раз доказывает что эти цены абсолютно оторваны от реальности.ты ж только в предыдущем посте писал :тут играем тут не играм ? зашкварился ? Не в акциях дело - неужели трудно понять - да никто не будет продавать только что выпущенный товар ниже себестоимости в РАЗЫ дешевле "стандартной" цены, при чем с завидной постоянностью - это говорит о том что цены кратно завышены, суть в том что ценами в 20 и выше , в частности на мороженное, постоянно обувают таких как ты , и видимо поделом !и "б)" 100 раз уже повторено , повторяю в 101 для Танкиста - ни о каких оптовых ценах я речи не веду. Даже не знаю где в Киеве есть оптовые продуктовые рынки. Речь о исключительно розничных ценах в крупных сетевых супермаркетах , известных по всей стране.