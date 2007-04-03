Додано: Вів 10 вер, 2019 10:36

Surfer написав: yama написав: еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...

еще раз это кратковременная акция - сделайте фото через 2 недели . блин по такой цене я б всю морозилку завалил до 2021 эххх...



Да нафига мне через две недели , когда я сегодня покупал отличный пломбир в шоколаде по 9 ,с копейками ! Не в одном магазине - так в другом. И еще раз для танкистов, эта информация подается не для того чтобы какоето ... набило себе морозилку, а для анализа цен и понимания что то мороженное которое впаривают по 20 с лишним тут же рядом продают в разы дешевле недавно изготовленное что в очередной раз доказывает что эти цены абсолютно оторваны от реальности. И основанием для такого дисбаланса является такой же раздутый валютный курс.



yama написав: так что не предлагайте

а) акционные временные локальные цены

б) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ... так что не предлагайтеа) акционные временные локальные ценыб) оптовые цены ( на большое количество без учета доставки) где-то на 7-ом километре нашей необъятной родины ...



ты ж только в предыдущем посте писал :

yama написав: а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733, а еще попробуйте найти акцию на ДСТУ 4733,



тут играем тут не играм ? зашкварился окончательно , балабол ? Не в акциях дело - неужели трудно понять - да никто не будет продавать только что выпущенный товар ниже себестоимости в РАЗЫ дешевле "стандартной" цены, при чем с завидной постоянностью - это говорит о том что цены кратно завышены, суть в том что ценами в 20 и выше , в частности на мороженное, постоянно обувают таких как ты , и видимо поделом !



и "б)" 100 раз уже повторено , повторяю в 101 для Танкиста - ни о каких оптовых ценах я речи не веду. Даже не знаю где в Киеве есть оптовые продуктовые рынки. Речь о исключительно розничных ценах в крупных сетевых супермаркетах , известных по всей стране. Да нафига мне через две недели , когда я сегодня покупал отличный,с копейками ! Не в одном магазине - так в другом. И еще раз для танкистов, эта информация подается не для того чтобы какоето ... набило себе морозилку, а для анализа цен и понимания что то мороженное которое впаривают по 20 с лишним тут же рядом продаютнедавно изготовленное что в очередной раз доказывает что эти цены абсолютно оторваны от реальности. И основанием для такого дисбаланса является такой же раздутый валютный курс.ты ж только в предыдущем посте писал :тут играем тут не играм ? зашкварился окончательно , балабол ? Не в акциях дело - неужели трудно понять - да никто не будет продавать только что выпущенный товар ниже себестоимости в РАЗЫ дешевле "стандартной" цены, при чем с завидной постоянностью - это говорит о том что цены кратно завышены, суть в том что ценами в 20 и выше , в частности на мороженное, постоянно обувают таких как ты , и видимо поделом !и "б)" 100 раз уже повторено , повторяю в 101 для Танкиста - ни о каких оптовых ценах я речи не веду. Даже не знаю где в Киеве есть оптовые продуктовые рынки. Речь о исключительно розничных ценах в крупных сетевых супермаркетах , известных по всей стране.

бегай ищи акции по всему городу, пали бензин в поисках супер мега акции что бы запостить на форуме . Без базового понимания маркетинга говорить с тобой не о чем .. Найди это мороженное еще где-то по этой цене или там же через 2 недели умник . Найти акцию можно, еще можно поторговаться и получить скидку , купить по блату и еще как-то исхитриться, но к реальным ценам это не будет иметь никакого отношения. Еще раз Серфер находит один акционный продукт по акции в каком-то одном магазине( супермаркете) и сравнивает эту цену с ценами 2013 года - так держать очень "объективно и репрезентативно" . Еще раз для особо одаренных сравнивая цены на продукты можно1) одного и того же продукта одного бренда того же качества учитывая вес\фасовку и так далее , а не сравнение молока по ТУ за 11-13 грн с молоком высшего сорта и суперпастеризации например или Сравнивайте цену Пепси\Кокаколы, так вам будет проще2) нельзя брать временные акционные цены , если уж отслеживать цену то на протяжении недели двух или в нескольких сетяхнадо понимать что такое акция \ распродажа \ уценка и не сравнивать такие предложение с нормальными ! у меня всегда в супермаркетах рядом есть овощи и фрукты второй сорт в два раза дешевле хорошо что у Серфера нету он бы их постил и говорил " видите цены с 2013 не поменялись " ( второй сорт по цене как первый 6 лет назад)+ Надо понимать что-то в качестве продуктов.+ надо понимать сезоность.Это вам не валюта в продуктах факторов больше.Нафиг оно надо Серферу вопрос интересный за кого он топит и кому он хочет доказать что жить стало лучше - мен все равно разбирайтесь дальше. По мере возможности\желания буду разоблачать его цены 2013 .