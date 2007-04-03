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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:40

  Surfer написав:
  yama написав: Скрізь, де написано " масло вершкове"
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*при замовленні від 30 ящиків


  yama написав:tumos я с вами согласен на 110% ! там и не пахнет ДСТУ и тем более коровьим маслом :) .
Человеку же я указал на то что это ОПТОВЫЕ цены .


Ну и еще чтобы окончательно верифицировать балабола , вчерашние ценники из супермаркета :

Зображення

Ах, какая досада, аж 20% скидки по "акции" с базовой цены в 21,50 ! На вкус, запах, цвет, фактуру - сливочное масло, как ни крути !

Зображення

Дата изготовления - конец августа 2019 года, в составе никаких растительных масел не значится.

Никаких оптовых цен, в противовес сказанного балаболом - розница киевского сетевого крупного супермаркета, + ДСТУ , как бы не брехал yama.[/quote]

Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:00

  change_pm написав:
Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.


Ну все, вы попали. ) Скоро прилетит рассказ про танк, в котором вы командир. )
tumos
 
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  #<1 ... 18192021
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