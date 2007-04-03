Ну и еще чтобы окончательно верифицировать балабола , вчерашние ценники из супермаркета :
Ах, какая досада, аж 20% скидки по "акции" с базовой цены в 21,50 ! На вкус, запах, цвет, фактуру - сливочное масло, как ни крути !
Дата изготовления - конец августа 2019 года, в составе никаких растительных масел не значится.
Никаких оптовых цен, в противовес сказанного балаболом - розница киевского сетевого крупного супермаркета, + ДСТУ , как бы не брехал yama.[/quote]
Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.