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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:40

  Surfer написав:
  yama написав: Скрізь, де написано " масло вершкове"
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*при замовленні від 30 ящиків


  yama написав:tumos я с вами согласен на 110% ! там и не пахнет ДСТУ и тем более коровьим маслом :) .
Человеку же я указал на то что это ОПТОВЫЕ цены .


Ну и еще чтобы окончательно верифицировать балабола , вчерашние ценники из супермаркета :

Зображення

Ах, какая досада, аж 20% скидки по "акции" с базовой цены в 21,50 ! На вкус, запах, цвет, фактуру - сливочное масло, как ни крути !

Зображення

Дата изготовления - конец августа 2019 года, в составе никаких растительных масел не значится.

Никаких оптовых цен, в противовес сказанного балаболом - розница киевского сетевого крупного супермаркета, + ДСТУ , как бы не брехал yama.[/quote]

Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:00

  change_pm написав:
Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.


Ну все, вы попали. ) Скоро прилетит рассказ про танк, в котором вы командир. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:45

  change_pm написав:Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.[/b]


Шо такое, шо я слышу, почему только 150%, почему не все 200% , куда пропала ваша уверенность ?

Я сразу говорил нет смысла проверять продукты более сложного производственного цикла, потому что если в базовых продуктах , правда, безуспешно пытались найти фальсификат , то тут для фантазии простор просто немерянный, даже если 10 раз предоставить стандарты ДСТУ, состав, все равно будут говорить на белое - черное.

Давайте если вы такой уверенный - сами возьмете и сделаете экспертизу а нам тут потом все расскажете. Это не рынок, не ларек - это крупный сетевой супермаркет - фуршет, известный наверное уже лет 20, и за эти годы я не помню у них откровенного палева. Более того аналогичные цены на масло других производителей я видел и в других крупных известных по всей стране сетях. Я могу допустить что производителя могут как то махлевать, но в целом сомневаюсь чтобы они занимались откровенной паленкой. Не вижу смысла крупным торговым сетям так рисковать своей репутацией.

Так вот если все таки соберетесь делать экспертизу - не забудьте пожалуйста провести экспертизу и образцов масла по 30-40-50 грн и выше - для чистоты эксперимента. Потому что реально , вероятность нахождения побочных продуктов и там и там приблизительно одинакова. Даже в масле по 50 - например чтобы получить не 300% прибыли а все 350-400%.

Уже ведь флудили здесь всякие мамкины "математики" по поводу молока , "пальмовое масло" и т.д. - потом выяснили вроде бы, что у нас давно таким палевом не занимаются, молоко оно и есть молоко. Только вот если молоко уже в рознице разнится в цене от 6-10 грн до 25-35 за литр , то есть во много раз, то почему у масла - прямого производного от молока не может быть тех же пропорций и обязательно надо клеймить фальсификатом ?

Более того , я уже показывал пример с двумя сортами мороженного Зображення

первое с кокосом/пальмой, второе чистое. Разница в цене 124 и 134 грн соответственно - несчастные 10 гривен на кг, или менее 7% стоимости ! Но некоторые почему то думают что кратный разрыв цен - это обязательно растительные масла, фальсификат, ну так видимо приучены производителями закладывающим многократные %% в ценах.

Согласно вашей логике морковь , которая продается по 4 грн - непременно фальсификат, а настоящая та что стоит 50 ? Гречка - которая с курса 8грн/$ осталась почти на том же уровне цен , тоже полностью фальсифицированна ? Тоже пальмовое масло или пластмасса ? Яйца которые продавались летом по 69 копеек тоже на пальмовом масле, а те которые тут же продаются по 2,5 грн - "настоящие" ?

Нате еще совершенно свежей, сертифицированной зрады, тоже крупная торговая сеть - эти по вашему сразу на пальме растут ? Зображення
а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение ..
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  #<1 ... 18192021
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