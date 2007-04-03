Додано: Вів 17 вер, 2019 22:45

change_pm написав: Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.[/b] Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.[/b]

Шо такое, шо я слышу, почему только 150%, почему не все 200% , куда пропала ваша уверенность ?Я сразу говорил нет смысла проверять продукты более сложного производственного цикла, потому что если в базовых продуктах , правда, безуспешно пытались найти фальсификат , то тут для фантазии простор просто немерянный, даже если 10 раз предоставить стандарты ДСТУ, состав, все равно будут говорить на белое - черное.Давайте если вы такой уверенный - сами возьмете и сделаете экспертизу а нам тут потом все расскажете. Это не рынок, не ларек - это крупный сетевой супермаркет - фуршет, известный наверное уже лет 20, и за эти годы я не помню у них откровенного палева. Более того аналогичные цены на масло других производителей я видел и в других крупных известных по всей стране сетях. Я могу допустить что производителя могут как то махлевать, но в целом сомневаюсь чтобы они занимались откровенной паленкой. Не вижу смысла крупным торговым сетям так рисковать своей репутацией.Так вот если все таки соберетесь делать экспертизу - не забудьте пожалуйста провести экспертизу и образцов масла по 30-40-50 грн и выше - для чистоты эксперимента. Потому что реально , вероятность нахождения побочных продуктов и там и там приблизительно одинакова. Даже в масле по 50 - например чтобы получить не 300% прибыли а все 350-400%.Уже ведь флудили здесь всякие мамкины "математики" по поводу молока , "пальмовое масло" и т.д. - потом выяснили вроде бы, что у нас давно таким палевом не занимаются, молоко оно и есть молоко. Только вот если молоко уже в рознице разнится в цене от 6-10 грн до 25-35 за литр , то есть во много раз, то почему у масла - прямого производного от молока не может быть тех же пропорций и обязательно надо клеймить фальсификатом ?Более того , я уже показывал пример с двумя сортами мороженногопервое с кокосом/пальмой, второе чистое. Разница в цене 124 и 134 грн соответственно - несчастные 10 гривен на кг, или менее 7% стоимости ! Но некоторые почему то думают что кратный разрыв цен - это обязательно растительные масла, фальсификат, ну так видимо приучены производителями закладывающим многократные %% в ценах.Согласно вашей логике морковь , которая продается по 4 грн - непременно фальсификат, а настоящая та что стоит 50 ? Гречка - которая с курса 8грн/$ осталась почти на том же уровне цен , тоже полностью фальсифицированна ? Тоже пальмовое масло или пластмасса ? Яйца которые продавались летом по 69 копеек тоже на пальмовом масле, а те которые тут же продаются по 2,5 грн - "настоящие" ?Нате еще совершенно свежей, сертифицированной зрады, тоже крупная торговая сеть - эти по вашему сразу на пальме растут ?а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение ..