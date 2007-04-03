yama написав:tumos я с вами согласен на 110% ! там и не пахнет ДСТУ и тем более коровьим маслом . Человеку же я указал на то что это ОПТОВЫЕ цены .
Ну и еще чтобы окончательно верифицировать балабола , вчерашние ценники из супермаркета :
Ах, какая досада, аж 20% скидки по "акции" с базовой цены в 21,50 ! На вкус, запах, цвет, фактуру - сливочное масло, как ни крути !
Дата изготовления - конец августа 2019 года, в составе никаких растительных масел не значится.
Никаких оптовых цен, в противовес сказанного балаболом - розница киевского сетевого крупного супермаркета, + ДСТУ , как бы не брехал yama.[/quote] Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.
change_pm написав:Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.[/b]
Шо такое, шо я слышу, почему только 150%, почему не все 200% , куда пропала ваша уверенность ?
Я сразу говорил нет смысла проверять продукты более сложного производственного цикла, потому что если в базовых продуктах , правда, безуспешно пытались найти фальсификат , то тут для фантазии простор просто немерянный, даже если 10 раз предоставить стандарты ДСТУ, состав, все равно будут говорить на белое - черное.
Давайте если вы такой уверенный - сами возьмете и сделаете экспертизу а нам тут потом все расскажете. Это не рынок, не ларек - это крупный сетевой супермаркет - фуршет, известный наверное уже лет 20, и за эти годы я не помню у них откровенного палева. Более того аналогичные цены на масло других производителей я видел и в других крупных известных по всей стране сетях. Я могу допустить что производителя могут как то махлевать, но в целом сомневаюсь чтобы они занимались откровенной паленкой. Не вижу смысла крупным торговым сетям так рисковать своей репутацией.
Так вот если все таки соберетесь делать экспертизу - не забудьте пожалуйста провести экспертизу и образцов масла по 30-40-50 грн и выше - для чистоты эксперимента. Потому что реально , вероятность нахождения побочных продуктов и там и там приблизительно одинакова. Даже в масле по 50 - например чтобы получить не 300% прибыли а все 350-400%.
Уже ведь флудили здесь всякие мамкины "математики" по поводу молока , "пальмовое масло" и т.д. - потом выяснили вроде бы, что у нас давно таким палевом не занимаются, молоко оно и есть молоко. Только вот если молоко уже в рознице разнится в цене от 6-10 грн до 25-35 за литр , то есть во много раз, то почему у масла - прямого производного от молока не может быть тех же пропорций и обязательно надо клеймить фальсификатом ?
Более того , я уже показывал пример с двумя сортами мороженного
первое с кокосом/пальмой, второе чистое. Разница в цене 124 и 134 грн соответственно - несчастные 10 гривен на кг, или менее 7% стоимости ! Но некоторые почему то думают что кратный разрыв цен - это обязательно растительные масла, фальсификат, ну так видимо приучены производителями закладывающим многократные %% в ценах.
Согласно вашей логике морковь , которая продается по 4 грн - непременно фальсификат, а настоящая та что стоит 50 ? Гречка - которая с курса 8грн/$ осталась почти на том же уровне цен , тоже полностью фальсифицированна ? Тоже пальмовое масло или пластмасса ? Яйца которые продавались летом по 69 копеек тоже на пальмовом масле, а те которые тут же продаются по 2,5 грн - "настоящие" ?
Нате еще совершенно свежей, сертифицированной зрады, тоже крупная торговая сеть - эти по вашему сразу на пальме растут ? а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение ..
d44 написав: А за ДСТУ зачепився, щоб показати, що і з написом ДСТУ також г_і_в_н_о продають
так я пропоную купувати відомі бренди це трохи зменшує шанси на контрафакт
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Surfer написав:Ну балабол же и танкист на всю голову.
в таком тоне общаться с вами не буду но для остальных здравомыслящих напомню
yama написав:. сравнивать цены на продукты можно 1) одного и того же продукта одного бренда того же качества учитывая вес\фасовку и так далее , а не сравнение молока по ТУ за 11-13 грн с молоком высшего сорта и суперпастеризации например или Сравнивайте цену Пепси\Кокаколы, так вам будет проще 2) нельзя брать временные акционные цены , если уж отслеживать цену то на протяжении недели двух или в нескольких сетях надо понимать что такое акция \ распродажа \ уценка и не сравнивать такие предложение с нормальными ! у меня всегда в супермаркетах рядом есть овощи и фрукты второй сорт в два раза дешевле хорошо что у Серфера нету он бы их постил и говорил " видите цены с 2013 не поменялись " ( второй сорт по цене как первый 6 лет назад) + Надо понимать что-то в качестве продуктов. + надо понимать сезоность. Это вам не валюта в продуктах факторов больше...
дополню наглядно берем например условно творог фирмы\бренда Президент жиростью 5% в пластиковом блистере и смотрим на цену\вес \ состав в 2009 2013 2014 2015 ..2019 . Сравнивая цену творожока простоквашино 2013 года с творожком Красная доярка 2019 ...разного веса и разной жирности ну как бе понимаете ... Если мы берем муку , тогда берем фасованную одного сорта, и так далее. Знаете вчера брал виноград по 25 грн ну как бе его нельзя сравнить с нормальным ..на вид виноград по форме финоград на вкус ...ну как гбе ..ну не знаю с чем сравнить вобщем не знаю такой ягоды или фрукта - недоспевший твердый кислый как трава ! но трава вкусней
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 вер, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
2Surfer Ну, вас, и понесло с морковкой и яйцами, Surfer. Я масло никуда относить не собираюсь, есть замечательный сайт https://test.org.ua/tests/food/541, тут как раз тестировали масло. И есть и фальсификат, и нормальное. Обратите внимание на цену фальсификата. То масло, что вы привели из Фуршета, как раз из ценовой категории фальсификата.
Лично я вам ничего доказывать не собирался и в споры вступать тоже не собирался. Просто переживаю, может у вас дети есть и вы их таким маслом кормите. Я свою семью таким маслом не кормлю. Опасно для здоровья! Удачи!
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 вер, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
change_pm написав:2Surfer Ну, вас, и понесло с морковкой и яйцами, Surfer. Я масло никуда относить не собираюсь, есть замечательный сайт https://test.org.ua/tests/food/541, тут как раз тестировали масло. И есть и фальсификат, и нормальное.
Если сами не собирались никуда ходить , ззачем дрпугим предлагнаете и делаете голословные ничего не значащие заявления ? Вы конкретно ЭТО масло там нашли ? Какие тогда вопросы ? А речь не о масле вообще. Я привел вам конкретные примеры "ценообразования". И если подобные разнобои присутствуют везде, то жде самое может иметь место и в масле, даже без фальсификатов. Вам того же !
Попробуем найти слабое место у графомана. Может быть это яйца ?
Агрохолдинг «Авангард» в январе–июне 2019 года получил чистый убыток в размере $110,89 млн, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением, что повлекло обвал цены на яйца до уровня ниже себестоимости. Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании. Для справки: «Авангард» — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных продуктов. Компания занимает 49% промышленного рынка яиц и 91% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в мире.
change_pm написав:Если у вас есть возможность, отнесите это масло на экспертизу. Я вам даю гарантию 150%, что это фальсификат из пальмы с ароматизатором масла.
и очем же это я брехал ? я призывал покупать только известные бренды ... вы подтвердили мои слова и назвали балаболом ... странный ... порошу уточнить кто балабол иначе ..просто перестану вас читать хотя бы цитировать правильно научитесь или чукча не читатель чукча писатель ?
Яма опять перепил, уже не знает с кем ругаться, при этом обвиняет кого то в неумении цитировать, при этом сам цитирует черти что. Судя по всему человек в неадеквате.