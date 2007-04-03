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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 23:57

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;
по гречке я не эксперт но по идее тоже качество круп\каш может отличаться.
Яркий пример подсолнух: специальный сорт ГМО доспевает от химикатов за рекордный, на полях западной Украины , срок что то типа 1-3 дня от стадии появления белой семечки до ее готовности и сбора , так что очень не рекомендую семечки в пакетиках ... вполне возможно у гречки свои нюансы по каждому продукту отвечать довольно сложно
морковка овощи - состав нитратов ? первое что приходит в голову , сорт , ГМО не ГМО , по поводу ГМО - не факт что само ГМО вредно, но часто густо растения модифицирують для стойкости к химикатам ( пестицидам гербицидам) что бы потом эти растения поливать кропить топить в химикатах ... да само растение ГМО возможно безвредно , но та химия которую использовали при его выращивании .... Хотя по ГМО вопрос тоже открытый еще надцеть лет назад китайцы нашли в крови человека ( китайца) фрагменты днк риса ... упс ... эта новость быстро проскользнула и пропала ..теперь ен могу найти . Что бы вы не пугались в крови человека много всего "плавает" ( утрирую конечно). как днк могла "в живых" непонятно :shock: может это была фейк новость
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 вер, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:02

  yama написав:дополню наглядно берем например условно творог фирмы\бренда Президент жиростью 5% в пластиковом блистере и смотрим на цену\вес \ состав в 2009 2013 2014 2015 ..2019 . Сравнивая цену творожока простоквашино 2013 года с творожком Красная доярка 2019 ...разного веса и разной жирности ну как бе понимаете ...
Если мы берем муку , тогда берем фасованную одного сорта, и так далее.
Знаете вчера брал виноград по 25 грн ну как бе его нельзя сравнить с нормальным ..на вид виноград по форме финоград на вкус ...ну как гбе ..ну не знаю с чем сравнить вобщем не знаю такой ягоды или фрукта - недоспевший твердый кислый как трава ! но трава вкусней :oops:


А я покупаю виноград по 10-20 грн за кг он гораздо вкуснее подобия винограда за 30-40 и выше.

Что касатеся бреда про "блистерные" упаковки - нет смысла обсуждать что то сложнее базовых продуктов с такими неадекватами как tuХЕs, с абсолюитно идиотскими представлениями об элементарной матиматике и отсутствующей напрочь логикой, да и с некоторыми , заходящими сюда под мухой, начинающими ругаться со своей тенью , неспособными даже правильно цитировать, блистерные упаковки им еще сравнивай, которых меняются по 5 раз на год. Одно слово - неадекват.
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  #<1 ... 19202122
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