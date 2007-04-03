Додано: Вів 17 вер, 2019 23:57

по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;по гречке я не эксперт но по идее тоже качество круп\каш может отличаться.Яркий пример подсолнух: специальный сорт ГМО доспевает от химикатов за рекордный, на полях западной Украины , срок что то типа 1-3 дня от стадии появления белой семечки до ее готовности и сбора , так что очень не рекомендую семечки в пакетиках ... вполне возможно у гречки свои нюансы по каждому продукту отвечать довольно сложноморковка овощи - состав нитратов ? первое что приходит в голову , сорт , ГМО не ГМО , по поводу ГМО - не факт что само ГМО вредно, но часто густо растения модифицирують для стойкости к химикатам ( пестицидам гербицидам) что бы потом эти растения поливать кропить топить в химикатах ... да само растение ГМО возможно безвредно , но та химия которую использовали при его выращивании .... Хотя по ГМО вопрос тоже открытый еще надцеть лет назад китайцы нашли в крови человека ( китайца) фрагменты днк риса ... упс ... эта новость быстро проскользнула и пропала ..теперь ен могу найти . Что бы вы не пугались в крови человека много всего "плавает" ( утрирую конечно). как днк могла "в живых" непонятноможет это была фейк новость