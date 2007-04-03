Додано: Сер 18 вер, 2019 09:26

Surfer написав:

а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение .. а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение ..

Нет, так дело не пойдет. Я смотрю из этого хамовитого графомана админы лепят икону стиля. Возвращаюсь к любимой теме яиц этого Фаберже.Финансовые результаты «Авангарда» за первое полугодие 2019 года не достигли прогнозных показателей. Мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением,Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании.Для справки: «Авангард» — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных продуктов. Компания занимает 49% промышленного рынка яиц и 91% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в мире.Также, по его словам, сейчас в магазинах очень дешевые яйца, цена которых ниже себестоимости их производства. Такая ситуация сложилась из-за превышения предложения над спросом.- Сейчас яйца продают дешевле себестоимости. Такое долго продолжаться не может, поэтому они будут дорожать. Если осенью цена на них не вырастет, то нам потом придется переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в первой половине осени, - прогнозирует Дорошенко.