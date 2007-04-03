RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:02

  yama написав:дополню наглядно берем например условно творог фирмы\бренда Президент жиростью 5% в пластиковом блистере и смотрим на цену\вес \ состав в 2009 2013 2014 2015 ..2019 . Сравнивая цену творожока простоквашино 2013 года с творожком Красная доярка 2019 ...разного веса и разной жирности ну как бе понимаете ...
Если мы берем муку , тогда берем фасованную одного сорта, и так далее.
Знаете вчера брал виноград по 25 грн ну как бе его нельзя сравнить с нормальным ..на вид виноград по форме финоград на вкус ...ну как гбе ..ну не знаю с чем сравнить вобщем не знаю такой ягоды или фрукта - недоспевший твердый кислый как трава ! но трава вкусней :oops:


А я покупаю виноград по 10-20 грн за кг он гораздо вкуснее подобия винограда за 30-40 и выше.

Что касатеся бреда про "блистерные" упаковки - нет смысла обсуждать что то сложнее базовых продуктов с такими неадекватами как tuХЕs, с абсолюитно идиотскими представлениями об элементарной матиматике и отсутствующей напрочь логикой, да и с некоторыми , заходящими сюда под мухой, начинающими ругаться со своей тенью , неспособными даже правильно цитировать, блистерные упаковки им еще сравнивай, которых меняются по 5 раз на год. Одно слово - неадекват.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:26

  Surfer написав: Зображення
а гривна тем временем продолжает укрепляться, в подтверждение ..


Нет, так дело не пойдет. Я смотрю из этого хамовитого графомана админы лепят икону стиля. Возвращаюсь к любимой теме яиц этого Фаберже.

http://agroportal.ua/news/novosti-kompa ... il-ubytok/

Финансовые результаты «Авангарда» за первое полугодие 2019 года не достигли прогнозных показателей. Мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением, что повлекло обвал цены на яйца до уровня ниже себестоимости. Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании.
Для справки: «Авангард» — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных продуктов. Компания занимает 49% промышленного рынка яиц и 91% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в мире.


https://kp.ua/economics/645529-tseny-v- ... s-toplyvom

Также, по его словам, сейчас в магазинах очень дешевые яйца, цена которых ниже себестоимости их производства. Такая ситуация сложилась из-за превышения предложения над спросом.

- Сейчас яйца продают дешевле себестоимости. Такое долго продолжаться не может, поэтому они будут дорожать. Если осенью цена на них не вырастет, то нам потом придется переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в первой половине осени, - прогнозирует Дорошенко.
tumos
 
Повідомлень: 986
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:26

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  yama написав:по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;

Забыли только добавить, что это ваше субъективное мнение, ничем не подтвержденное
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25548
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:24

  Faceless написав:
  yama написав:по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;

Забыли только добавить, что это ваше субъективное мнение, ничем не подтвержденное

любое мнение на форуме субъективное , на то оно и мнение ! Если будет проведено исследование и ссылка не него то это уже будет не мнение, а факт :) лабораторная курсовая дипломная или кандидатская работа :)
Ваша позиция - "не пробовал , но осуждаю " тоже стара как мир.
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2286 раз.
Подякували: 234 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:37

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

yama написав:
  Faceless написав:
  yama написав:по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;

Забыли только добавить, что это ваше субъективное мнение, ничем не подтвержденное

любое мнение на форуме субъективное , на то оно и мнение ! Если будет проведено исследование и ссылка не него то это уже будет не мнение, а факт :) лабораторная курсовая дипломная или кандидатская работа :)
Ваша позиция - "не пробовал , но осуждаю " тоже стара как мир.
В смысле не пробовал?
Пробовал, плюс логические умозаключения - все разом говорит мне о том, что ваши заявления - просто эмоциональные, не подтвержденные ничем. И про плохо, и про невкусно, и про неполезно, особенно про фермерские. В любом случае, ваше дело, как считать, вот только не надо так безапелляционно это утверждать, будто это документально подтвержденный факт.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25548
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:03

Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
"Украина в этом сезоне стала страной с самым дорогим картофелем в Европе. Если так пойдет дальше, скоро картошку начнут баржами из США к нам завозить", - иронизирует глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

Самое удивительное в этой истории - со своим урожаем картофеля у нас все более-менее нормально. "Он даже выше прошлогоднего на 2%", - сообщил "Стране" Андрей Ярмак. То есть, по сути, с картофелем у нас повторяется та же история, что и с луком. Когда нынешней весной на волне ажиотажного спроса цены на него взлетели в разы, а торговцы продавали лук с рентабельностью в несколько сотен процентов.

https://strana.ua/articles/analysis/223123-v-ukraine-v-sentjabre-rezko-nachal-dorozhat-kartofel.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9338
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6256 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, sinus, Zebra, zzzzzz, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2143, 2144, 2145
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
21447 177970635
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 11:56
Zebra
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
7 9865
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
Рынки падают на страхах
Anonymous » П'ят 05 лют, 2010 12:19
1 5291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2846)
20.09.2019 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.