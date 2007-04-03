yama написав:дополню наглядно берем например условно творог фирмы\бренда Президент жиростью 5% в пластиковом блистере и смотрим на цену\вес \ состав в 2009 2013 2014 2015 ..2019 . Сравнивая цену творожока простоквашино 2013 года с творожком Красная доярка 2019 ...разного веса и разной жирности ну как бе понимаете ... Если мы берем муку , тогда берем фасованную одного сорта, и так далее. Знаете вчера брал виноград по 25 грн ну как бе его нельзя сравнить с нормальным ..на вид виноград по форме финоград на вкус ...ну как гбе ..ну не знаю с чем сравнить вобщем не знаю такой ягоды или фрукта - недоспевший твердый кислый как трава ! но трава вкусней
А я покупаю виноград по 10-20 грн за кг он гораздо вкуснее подобия винограда за 30-40 и выше.
Что касатеся бреда про "блистерные" упаковки - нет смысла обсуждать что то сложнее базовых продуктов с такими неадекватами как tuХЕs, с абсолюитно идиотскими представлениями об элементарной матиматике и отсутствующей напрочь логикой, да и с некоторыми , заходящими сюда под мухой, начинающими ругаться со своей тенью , неспособными даже правильно цитировать, блистерные упаковки им еще сравнивай, которых меняются по 5 раз на год. Одно слово - неадекват.
Финансовые результаты «Авангарда» за первое полугодие 2019 года не достигли прогнозных показателей. Мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением, что повлекло обвал цены на яйца до уровня ниже себестоимости. Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании. Для справки: «Авангард» — одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных продуктов. Компания занимает 49% промышленного рынка яиц и 91% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в мире.
Также, по его словам, сейчас в магазинах очень дешевые яйца, цена которых ниже себестоимости их производства. Такая ситуация сложилась из-за превышения предложения над спросом.
- Сейчас яйца продают дешевле себестоимости. Такое долго продолжаться не может, поэтому они будут дорожать. Если осенью цена на них не вырастет, то нам потом придется переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в первой половине осени, - прогнозирует Дорошенко.
yama написав:по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;
Забыли только добавить, что это ваше субъективное мнение, ничем не подтвержденное
любое мнение на форуме субъективное , на то оно и мнение ! Если будет проведено исследование и ссылка не него то это уже будет не мнение, а факт лабораторная курсовая дипломная или кандидатская работа Ваша позиция - "не пробовал , но осуждаю " тоже стара как мир.
yama написав:по яйцах уже отвечал что фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно ;
Забыли только добавить, что это ваше субъективное мнение, ничем не подтвержденное
любое мнение на форуме субъективное , на то оно и мнение ! Если будет проведено исследование и ссылка не него то это уже будет не мнение, а факт лабораторная курсовая дипломная или кандидатская работа Ваша позиция - "не пробовал , но осуждаю " тоже стара как мир.
В смысле не пробовал? Пробовал, плюс логические умозаключения - все разом говорит мне о том, что ваши заявления - просто эмоциональные, не подтвержденные ничем. И про плохо, и про невкусно, и про неполезно, особенно про фермерские. В любом случае, ваше дело, как считать, вот только не надо так безапелляционно это утверждать, будто это документально подтвержденный факт.
Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
"Украина в этом сезоне стала страной с самым дорогим картофелем в Европе. Если так пойдет дальше, скоро картошку начнут баржами из США к нам завозить", - иронизирует глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.
Самое удивительное в этой истории - со своим урожаем картофеля у нас все более-менее нормально. "Он даже выше прошлогоднего на 2%", - сообщил "Стране" Андрей Ярмак. То есть, по сути, с картофелем у нас повторяется та же история, что и с луком. Когда нынешней весной на волне ажиотажного спроса цены на него взлетели в разы, а торговцы продавали лук с рентабельностью в несколько сотен процентов.
Если так пойдет дальше, с коро картошку начнут баржами из США к нам завозить
Мало в кого є можливість зберігати бульбу, скупивши її зараз на всю зиму (я про покупців) тому не зрозуміло хто її зараз гребе і хто робить ажіотаж. Алені ?
фермерская курятина и яйца полученные промышленным интенсивным способом - это плохо не вкусно и не полезно
Інших ( з того що продається) немає. На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо. А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука