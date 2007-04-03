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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:45
Искатель написав: dima_beleb написав:
я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:55
Surfer написав: Искатель написав: dima_beleb написав:
я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
это где такие ценники по 15?
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dima_beleb
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Додано: Нед 22 вер, 2019 13:04
Surfer написав: Искатель написав: dima_beleb написав:
я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
dima_beleb написав:
это где такие ценники по 15?
В Украине. Например Киев - город кстати с самыми высокими зарпплатами по Украине. И бывают кстати гораздо дешевле - 11,99
- по такой цене минимум все лето продавалось.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 13:50
dima_beleb написав: Surfer написав: Искатель написав:
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
это где такие ценники по 15?
Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік.
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sinus
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Додано: Нед 22 вер, 2019 13:56
dima_beleb написав: Surfer написав: Искатель написав:
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
это где такие ценники по 15?
sinus написав:
Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік.
Увы, цены свежие, на основании этих цен я предвидел нынешний укреплеж гривны , который для многих здесь стал шоком, о чем говорил все эти годы псевдоинфляции, . То что сейчас происходит с курсом только подтверждает что прав был имнно я, а не петросяны местные. А вы дальше продолжайте в шорах искать свой ягель )
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