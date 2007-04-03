dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
dima_beleb написав:это где такие ценники по 15?
В Украине. Например Киев - город кстати с самыми высокими зарпплатами по Украине. И бывают кстати гораздо дешевле - 11,99 - по такой цене минимум все лето продавалось.
Искатель написав:Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
это где такие ценники по 15?
Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік.
Искатель написав:Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
это где такие ценники по 15?
sinus написав:Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік.
Увы, цены свежие, на основании этих цен я предвидел нынешний укреплеж гривны , который для многих здесь стал шоком, о чем говорил все эти годы псевдоинфляции, . То что сейчас происходит с курсом только подтверждает что прав был имнно я, а не петросяны местные. А вы дальше продолжайте в шорах искать свой ягель )
dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность 23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты? Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду).
dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
Искатель написав:Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность 23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты? Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду).
Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :
Сегодня видел случаянно по 16 - фото не делал - не зачем , уверен это высокая цена даже на сегодня - стандартное подорожание в конце сезона, перед поступлением товара нового урожая, но если вам нужно засвидетельствовать свою "одаренность" покупкой по 23 - то что продается в 1,5-2 раза а временами и того дешевле - жгите - здесь таких много.