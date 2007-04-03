Додано: Нед 22 вер, 2019 18:10

Surfer написав: Искатель написав: dima_beleb написав: я лично не заметил, что цены падают.

даже наоборот. гречка поднялась в цене. я лично не заметил, что цены падают.даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить. Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность. Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.

Искатель написав: Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность 23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты?

Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду). Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты?Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду).

Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :- фото не делал - не зачем , уверен это высокая цена даже на сегодня - стандартное подорожание в конце сезона, перед поступлением товара нового урожая, но если вам нужно засвидетельствовать свою "одаренность" покупкой по 23 - то что продается в 1,5-2 раза а временами и того дешевле - жгите - здесь таких много.