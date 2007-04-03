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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21222324>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:45

  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:55

  Surfer написав:
  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.

это где такие ценники по 15?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:04

  Surfer написав:
  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.

  dima_beleb написав:это где такие ценники по 15?


В Украине. Например Киев - город кстати с самыми высокими зарпплатами по Украине. И бывают кстати гораздо дешевле - 11,99 - по такой цене минимум все лето продавалось.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:50

  dima_beleb написав:
  Surfer написав:
  Искатель написав:Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.

это где такие ценники по 15?

Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік. :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:56

  dima_beleb написав:
  Surfer написав:
  Искатель написав:Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.

это где такие ценники по 15?

  sinus написав:Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік. :)


Увы, цены свежие, на основании этих цен я предвидел нынешний укреплеж гривны , который для многих здесь стал шоком, о чем говорил все эти годы псевдоинфляции, . То что сейчас происходит с курсом только подтверждает что прав был имнно я, а не петросяны местные. А вы дальше продолжайте в шорах искать свой ягель )
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:46

  Surfer написав:
  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.


Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность :) 23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты? :)
Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду).
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:10

  Surfer написав:
  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.


  Искатель написав:Не надо лишний раз выпячивать свою одаренность :) 23 грн - это цена из "АТБ", буквально вчера брал. Или это уже магазин для элиты? :)
Буду завтра проезжать мимо, заеду, сфотографирую и выложу (если не забуду).


Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :
Зображення

Сегодня видел случаянно по 16 - фото не делал - не зачем , уверен это высокая цена даже на сегодня - стандартное подорожание в конце сезона, перед поступлением товара нового урожая, но если вам нужно засвидетельствовать свою "одаренность" покупкой по 23 - то что продается в 1,5-2 раза а временами и того дешевле - жгите - здесь таких много.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

...ну що - вже почались акції по всяких там комфі/фокстротах/ельдорадах і т. п.? :)
- чи тримаються до останнього?(до Нового року)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:31

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ця гречка - це розплідник молі :lol:
як і Ваші банани по 17 і Ваше скисле молоко по 9 грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А еще вот такой темой поделюсь:
на тему - бизнеса по украински, цен на продукты и товары и соотношения этих цен с курсами.

Так вот никакого соотношения нет. Есть просто желание бизнеса и производителя урвать по максимуму, содрав три шкуры с соотечественников, невзирая ни на какие доходы сограждан.

Получил сегодня по новой почте подарочный трехтомник известного во всем мире лондонского бестселлера про кота Боба.На книгах официальная розничная цена на стикере московского книжного магазина приклеена - на наши деньги по курсу рубля это около 350 грн.

Угадайте - сколько стоит этот трехтомник, того же московского издательства на Розетке.

Угадать трудно. Около 1 тыс.грн.
Практически три московских цены, при том, что Розетка позиционирует себя как полуоптовик. При всем этом можно конечно только догадываться сколько эта Розетка и сотни ей подобных платят налогов с этой тройной цены, а фактически четверной, так как навряд ли Розетка тарится в книжных магазинах России, все-таки такой жирный кот как Розетка очевидно имеет прямые поставки от издательства.
Несложно догадаться "с трех раз", что интернет магазины платят мизерные налоги в бюджет, и некоторые откаты с концами на самом верху вероятно.

Но фишка не в налогах, фиг с ними - еще долго у нас будут платить налоги только обычные люди и бизнес помельче это уже понятно,
фишка в том, - что они дерут 3-4 цены фактически,зато рекламой в прайм-время самой дорогой швиряются не глядя.

Может производители у нас поскоромнее? Так также сомнительно, эта же книга украинского издательства на украинском языке при большем тираже (!), стоит у нас в Ашане (у которго небольшие сравнительно торгнаценки)также как и русская в Москве. Только вот на украинском языке - в 2 раза меньше страниц,никаких рисунков и иллюстраций, что сильно удешевляет издание, и страшненький блеклый (!) фуфлыжный мягкий (!) переплет вместо шикарной твердой мега обложки и более толстого в 2 раза на отличных твердых белых листах русского аналога.

И после этого мы удивляемся, что кто-то очень сильно на курсах наваривает.
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