Автор77 написав:

А еще вот такой темой поделюсь:на тему - бизнеса по украински, цен на продукты и товары и соотношения этих цен с курсами.Так вот никакого соотношения нет. Есть просто желание бизнеса и производителя урвать по максимуму, содрав три шкуры с соотечественников, невзирая ни на какие доходы сограждан.Получил сегодня по новой почте подарочный трехтомник известного во всем мире лондонского бестселлера про кота Боба.На книгах официальная розничная цена на стикере московского книжного магазина приклеена - на наши деньги по курсу рубля это около 350 грн.Угадайте - сколько стоит этот трехтомник, того же московского издательства на Розетке.Угадать трудно. Около 1 тыс.грн.Практически три московских цены, при том, что Розетка позиционирует себя как полуоптовик. При всем этом можно конечно только догадываться сколько эта Розетка и сотни ей подобных платят налогов с этой тройной цены, а фактически четверной, так как навряд ли Розетка тарится в книжных магазинах России, все-таки такой жирный кот как Розетка очевидно имеет прямые поставки от издательства.Несложно догадаться "с трех раз", что интернет магазины платят мизерные налоги в бюджет, и некоторые откаты с концами на самом верху вероятно.Но фишка не в налогах, фиг с ними - еще долго у нас будут платить налоги только обычные люди и бизнес помельче это уже понятно,фишка в том, - что они дерут 3-4 цены фактически,зато рекламой в прайм-время самой дорогой швиряются не глядя.Может производители у нас поскоромнее? Так также сомнительно, эта же книга украинского издательства на украинском языке при большем тираже (!), стоит у нас в Ашане (у которго небольшие сравнительно торгнаценки)также как и русская в Москве. Только вот на украинском языке - в 2 раза меньше страниц,никаких рисунков и иллюстраций, что сильно удешевляет издание, и страшненький блеклый (!) фуфлыжный мягкий (!) переплет вместо шикарной твердой мега обложки и более толстого в 2 раза на отличных твердых белых листах русского аналога.И после этого мы удивляемся, что кто-то очень сильно на курсах наваривает.