Да откуда вы берётесь!?!
Розетка - очень дорогой магазин
Идите проверяйте цены на хотлайн, пром и бигль. Прайс.юа тоже жив.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:41
Автор77
На розетке все очень дорого. Там покупать есть смысл только то чего нет в других местах, но это редко бывает. Еще там добавились продавцы-партнеры у которых много товарных позиций но в наличии ничего никогда нет. То есть Розетка просто не чистит их старые объявления вовремя.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:54
У Розетки нет своих товаров....,это торговая площадка....
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:18
Здається, в нас заборона на книжки головних російських видань. Типа доповнення до санкцій, з 19 березня.
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:26
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Не совсем так, это тоже стереотип.
Если покупать на розетке то, что продаёт именно розетка, то цена примерно такая же, как у аналогичных магазинов с сервисом, возможностью оплатить картой, с нормальной гарантией и доставкой. Если брать за наличку, то в ряде мелких интернет магазинов можно купить дешевле, но с гарантией хз что. А учитывая, что много-много раз возвращал в той же розетке по гарантии без малейших проблем, это аргумент.
Хотя, как розетка стала площадкой для всех подряд, она в итоге сильно потеряла, а по ряду категорий вообще стала проигрывать даже куда более мелким магазинам.
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:53
это напоминает нас %б;т а мы крепчаем ...
или совет девушкам - если вас насилуют расслабтесь и попробуйте получить удовольствие
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Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару...
- хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє)
- тож, мабуть, правильно інші роблять(наприклад, забудовники) - як не продається, то нехай не продається по високих цінах!
п. с.
... але, все так не буде! ©®™
п. с. 2
... от реклама по радіо спортлайфа: "купуйте абонемент до кінця місяця, так як в жовтні ми піднімаємо ціни!"
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 27 вер, 2019 16:03, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:36
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
кінчайте торгувати, бо вже нічим здачу давати!"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:30
При всей моей нелюбви к анализу по личным наблюдениям в силу их субъективности, даю отчет по субботнему шоппингу в Metro (Киев).
Не сочтите за рекламу:
Сыр Радомер, Польша - 155 грн/кг.
Сыр Маасдам, Франция - 230 грн/кг.
Сыр Маскарпоне, Италия - 156 грн/500 гр.
Сыр Камамбер Президент, Польша - 26 грн/90 гр.
Лосось, Норвегия (стейки) - 240 грн/кг.
Шоколадные трюфели, Бельгия - 50 грн/175 гр.
Шоколадка Милка, Нидерланды - 70 грн/300 гр.
Вино столовое сухое, Франция - 68 грн/0,7 л.
Ром Бакарди (черный), Бермуды - 380 грн/1 л.
Виски Джемесон (зеленая коробка), Ирландия - 400 грн/0,7 л.
Пиво Хугарден (банка), Бельгия - 39 грн/0,5 л.
Да, разумеется, есть покупки и украинских товаров - кур, гречки, яблок, слив, помидор, лука, кефира, йогурта, но все это едва потянуло на 15% чека!
С такими ценниками на импорт украинскому производителю просто нечего ловить на большей (в деньгах) части категорий продуктов питания! Сегодня мы наблюдаем ценовой паритет украинских и европейских товаров, чего быть не должно - украинский производитель не умеет конкурировать в этих условиях!
Вот скажите мне, только честно - кто из вас готов отдавать предпочтение внутреннему производству при равных ценах с европейским импортом? Речь не в патриотизме, речь в качестве, вкусе и влиянии на здоровье...
Я признаюсь - даже в домашнюю пиццу не решусь положить украинский с большой натяжкой сказать сыр! Не говоря о том, что просто съесть его в первичном виде - бе, фу, чур меня. Точно так же с украинским алкоголем - если что-то локальное и пью, то только дорогое крафтовое пиво в местных барах...
Далее, конфеты - ценники на Бельгию, Францию, Австрию вровень с дорогими конфетами Рошен. Притом, что Монбланки рошеновские люблю и политических предрассудков не имею, но при одинаковом ценнике предпочту, конечно же, продукт ЕС.
Рыба - тут вообще доля импорта за 95%. Но при таких ценах на лосось, он уже и с говядиной легко конкурирует...
Итого, нынешний курс, формирующий ценовой паритет по доброй половине товарных категорий, дает очень мало шансов украинским производителям. Могу только представить долю импорта в ЗУ, если даже Киев так наводнен недорогими качественными европейскими товарами.
В таких условиях экономика работать долго не может и не будет!! Поверьте, гривневые хомки (без обид, но вы - типичные хомки ).
Нынешний ценовой паритет даст такой всплеск роста импорта (а значит, и спроса на валюту), что курс едва ли удержится на отметках 26-28. Чтобы украинские товары уверенно продавались, импорт должен вырасти в цене на 20-30% как минимум!
У меня все. Быть счастливым потребителем вкусного импорта, конечно, приятно. Но быть уверовавшим при таких раскладах в гривну аленем... сорян
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