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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22232425>
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Угадайте - сколько стоит этот трехтомник, того же московского издательства на Розетке.

Да откуда вы берётесь!?!
Розетка - очень дорогой магазин
Идите проверяйте цены на хотлайн, пром и бигль. Прайс.юа тоже жив.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:41

Автор77
На розетке все очень дорого. Там покупать есть смысл только то чего нет в других местах, но это редко бывает. Еще там добавились продавцы-партнеры у которых много товарных позиций но в наличии ничего никогда нет. То есть Розетка просто не чистит их старые объявления вовремя.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:54

  Автор77 написав:А еще вот такой темой поделюсь:
на тему - бизнеса по украински, цен на продукты и товары и соотношения этих цен с курсами.

Так вот никакого соотношения нет. Есть просто желание бизнеса и производителя урвать по максимуму, содрав три шкуры с соотечественников, невзирая ни на какие доходы сограждан.

Получил сегодня по новой почте подарочный трехтомник известного во всем мире лондонского бестселлера про кота Боба.На книгах официальная розничная цена на стикере московского книжного магазина приклеена - на наши деньги по курсу рубля это около 350 грн.

Угадайте - сколько стоит этот трехтомник, того же московского издательства на Розетке.

Угадать трудно. Около 1 тыс.грн.
Практически три московских цены, при том, что Розетка позиционирует себя как полуоптовик. При всем этом можно конечно только догадываться сколько эта Розетка и сотни ей подобных платят налогов с этой тройной цены, а фактически четверной, так как навряд ли Розетка тарится в книжных магазинах России, все-таки такой жирный кот как Розетка очевидно имеет прямые поставки от издательства.
Несложно догадаться "с трех раз", что интернет магазины платят мизерные налоги в бюджет, и некоторые откаты с концами на самом верху вероятно.

Но фишка не в налогах, фиг с ними - еще долго у нас будут платить налоги только обычные люди и бизнес помельче это уже понятно,
фишка в том, - что они дерут 3-4 цены фактически,зато рекламой в прайм-время самой дорогой швиряются не глядя.

Может производители у нас поскоромнее? Так также сомнительно, эта же книга украинского издательства на украинском языке при большем тираже (!), стоит у нас в Ашане (у которго небольшие сравнительно торгнаценки)также как и русская в Москве. Только вот на украинском языке - в 2 раза меньше страниц,никаких рисунков и иллюстраций, что сильно удешевляет издание, и страшненький блеклый (!) фуфлыжный мягкий (!) переплет вместо шикарной твердой мега обложки и более толстого в 2 раза на отличных твердых белых листах русского аналога.

И после этого мы удивляемся, что кто-то очень сильно на курсах наваривает.

У Розетки нет своих товаров....,это торговая площадка....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:18

Получил сегодня по новой почте подарочный трехтомник известного во всем мире лондонского бестселлера про кота Боба.На книгах официальная розничная цена на стикере московского книжного магазина приклеена - на наши деньги по курсу рубля это около 350 грн.

Здається, в нас заборона на книжки головних російських видань. Типа доповнення до санкцій, з 19 березня.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:26

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

olivera написав:Автор77
На розетке все очень дорого. Там покупать есть смысл только то чего нет в других местах, но это редко бывает. Еще там добавились продавцы-партнеры у которых много товарных позиций но в наличии ничего никогда нет. То есть Розетка просто не чистит их старые объявления вовремя.
Не совсем так, это тоже стереотип.
Если покупать на розетке то, что продаёт именно розетка, то цена примерно такая же, как у аналогичных магазинов с сервисом, возможностью оплатить картой, с нормальной гарантией и доставкой. Если брать за наличку, то в ряде мелких интернет магазинов можно купить дешевле, но с гарантией хз что. А учитывая, что много-много раз возвращал в той же розетке по гарантии без малейших проблем, это аргумент.
Хотя, как розетка стала площадкой для всех подряд, она в итоге сильно потеряла, а по ряду категорий вообще стала проигрывать даже куда более мелким магазинам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:53

  Долярчик написав:... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд! :)
#кінецьзубожінню! :)

папизже они заплатят за праздник 100юсд картошкой по 50 и мясом по 200

... то буде пАпіжже!
- а зараз розслабляємось і отримуємо задоволення! :D :mrgreen:

это напоминает нас %б;т а мы крепчаем ...
или совет девушкам - если вас насилуют расслабтесь и попробуйте получить удовольствие
=================================================================
Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару...
- хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє) :)
- тож, мабуть, правильно інші роблять(наприклад, забудовники) - як не продається, то нехай не продається по високих цінах! :)

п. с.
... але, все так не буде! ©®™

п. с. 2
... от реклама по радіо спортлайфа: "купуйте абонемент до кінця місяця, так як в жовтні ми піднімаємо ціни!" :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 27 вер, 2019 16:03, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:36

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Долярчик написав:... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару...
- хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє)
кінчайте торгувати, бо вже нічим здачу давати!"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:30

При всей моей нелюбви к анализу по личным наблюдениям в силу их субъективности, даю отчет по субботнему шоппингу в Metro (Киев).

Не сочтите за рекламу:

Сыр Радомер, Польша - 155 грн/кг.
Сыр Маасдам, Франция - 230 грн/кг.
Сыр Маскарпоне, Италия - 156 грн/500 гр.
Сыр Камамбер Президент, Польша - 26 грн/90 гр.
Лосось, Норвегия (стейки) - 240 грн/кг.
Шоколадные трюфели, Бельгия - 50 грн/175 гр.
Шоколадка Милка, Нидерланды - 70 грн/300 гр.
Вино столовое сухое, Франция - 68 грн/0,7 л.
Ром Бакарди (черный), Бермуды - 380 грн/1 л.
Виски Джемесон (зеленая коробка), Ирландия - 400 грн/0,7 л.
Пиво Хугарден (банка), Бельгия - 39 грн/0,5 л.

Да, разумеется, есть покупки и украинских товаров - кур, гречки, яблок, слив, помидор, лука, кефира, йогурта, но все это едва потянуло на 15% чека!

С такими ценниками на импорт украинскому производителю просто нечего ловить на большей (в деньгах) части категорий продуктов питания! Сегодня мы наблюдаем ценовой паритет украинских и европейских товаров, чего быть не должно - украинский производитель не умеет конкурировать в этих условиях!

Вот скажите мне, только честно - кто из вас готов отдавать предпочтение внутреннему производству при равных ценах с европейским импортом? Речь не в патриотизме, речь в качестве, вкусе и влиянии на здоровье...

Я признаюсь - даже в домашнюю пиццу не решусь положить украинский с большой натяжкой сказать сыр! Не говоря о том, что просто съесть его в первичном виде - бе, фу, чур меня. Точно так же с украинским алкоголем - если что-то локальное и пью, то только дорогое крафтовое пиво в местных барах...

Далее, конфеты - ценники на Бельгию, Францию, Австрию вровень с дорогими конфетами Рошен. Притом, что Монбланки рошеновские люблю и политических предрассудков не имею, но при одинаковом ценнике предпочту, конечно же, продукт ЕС.

Рыба - тут вообще доля импорта за 95%. Но при таких ценах на лосось, он уже и с говядиной легко конкурирует...

Итого, нынешний курс, формирующий ценовой паритет по доброй половине товарных категорий, дает очень мало шансов украинским производителям. Могу только представить долю импорта в ЗУ, если даже Киев так наводнен недорогими качественными европейскими товарами.

В таких условиях экономика работать долго не может и не будет!! Поверьте, гривневые хомки (без обид, но вы - типичные хомки :D ).

Нынешний ценовой паритет даст такой всплеск роста импорта (а значит, и спроса на валюту), что курс едва ли удержится на отметках 26-28. Чтобы украинские товары уверенно продавались, импорт должен вырасти в цене на 20-30% как минимум!

У меня все. Быть счастливым потребителем вкусного импорта, конечно, приятно. Но быть уверовавшим при таких раскладах в гривну аленем... сорян 8)
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:58

  Вкладчик1234 написав:Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
я просто процитирую - "картошка еда для рабов" (с) проф. кафедры биохимии моей "Alma mater"
21грн=$1 ,а потом 32-36
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