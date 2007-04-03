d44 написав: На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо. А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука
1) ни на одном львовском базаре не знаю что бы была такая Аптека\киоск 2) селяне пенсионеры жмутся ( точнее у них не всегда есть деньги) курятник нормальный сделать, премикси и капельки это для них слишком дорого так как это обычно единственный после пенсии способ получить доход , это бесплатная электричка к ближайшему районному или обл.центру так что возможно где-то это есть но у себя на рынках моего города такого НЕ наблюдаю , А еще я экстремал - я покупаю на стихийных рынках , но мне можно, я на месте могу сам вет экспертизу проводить , а вам так делать НЕ рекомендую.
sinus написав:Мабуть є такий гараж, де Серфер зберігає продукти і цінники на них за 2014 рік.
я писав у сусідній темі у нас у Львові до прикладу ВСІМ пенсіонерам зробили безкоштовний проїзд всіма видами громадського транспорту і пенсіонери користуючись безкоштовним проїздом намотують круги у пошуках гречки по 13-15 роблять вони це переважно в час пік зранку і у вечері і діляться з такими ж пенсіонерами там же в маршрутках цінами де і що можна купити по якій ціні . Крім того довели людей що вони змушені шукати акційні продукти . Тож підозрюю що Серфер один з таких пенсіонерів , бо інакше час та гроші на проїзд повністю нівелють економію, ну окрім можливо дорогих категорій продуктів шоколад\кава\чай\ікра
Долярчик написав:... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару... - хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє)
кінчайте торгувати, бо вже нічим здачу давати!"
кінчити торгувати - то давня мета Долярчика , але він ніяк не наважиться зробити то сам, але тренди ( тенденції) йому допоможуть
zРадио написав:Сыр Радомер, Польша - 155 грн/кг. Сыр Маасдам, Франция - 230 грн/кг. Сыр Маскарпоне, Италия - 156 грн/500 гр. Сыр Камамбер Президент, Польша - 26 грн/90 гр. Лосось, Норвегия (стейки) - 240 грн/кг. Шоколадные трюфели, Бельгия - 50 грн/175 гр. Шоколадка Милка, Нидерланды - 70 грн/300 гр. Вино столовое сухое, Франция - 68 грн/0,7 л. Ром Бакарди (черный), Бермуды - 380 грн/1 л. Виски Джемесон (зеленая коробка), Ирландия - 400 грн/0,7 л. Пиво Хугарден (банка), Бельгия - 39 грн/0,5 л.
Да, разумеется, есть покупки и украинских товаров - кур, гречки, яблок, слив, помидор, лука, кефира, йогурта, но все это едва потянуло на 15% чека!
вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты. Обычно наоборот ( как у Серфера например) такие продукты как вы перечислили у обычного украинца занимают хорошо если 15% от сумы чека, остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов \ базаров и моментально передает остальным сородичам места удачного клева.
Я к примеру польским сырам, особенно до 200 грн/кг, предпочту украинский. Кстати сейчас очень многие покупают фермерский, правда он дороже. Летом был на экскурсии винзавода Шабо. Все оборудование Франция/Италия. Рядом фермерская сыроварня, было жарко уже не пошли. В ютубе можно посмотреть ролики. Так что нормально покупаю ихние коньяки по 200грн, не смотрю на иностранные бренди к примеру. Рыбы пресноводная, в большинстве украинская. Лосось, кстати зачастую идет дороже. Это видно какая-та партия, потому что вижу в этом месяце по многим сетям по 159 грн/кг потрошенный.