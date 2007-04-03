Додано: Суб 28 вер, 2019 23:02

d44 написав: На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо.

А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо.А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука

1) ни на одном львовском базаре не знаю что бы была такая Аптека\киоск2) селяне пенсионеры жмутся ( точнее у них не всегда есть деньги) курятник нормальный сделать, премикси и капельки это для них слишком дорого так как это обычно единственный после пенсии способ получить доход , это бесплатная электричка к ближайшему районному или обл.центрутак что возможно где-то это есть но у себя на рынках моего города такого НЕ наблюдаю ,А еще я экстремал - я покупаю на стихийных рынках , но мне можно, я на месте могу сам вет экспертизу проводить , а вам так делать НЕ рекомендую.