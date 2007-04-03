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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:38

Да, за пару лет цены на большинство местных продуктов минимум х1.5
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42

  Vint написав:Да, за пару лет цены на большинство местных продуктов минимум х1.5


Вряд ли, костлявая рука рынка не позволит. Никто не будет покупать украинский сыр за 300 грн, если польский за 230 грн.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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