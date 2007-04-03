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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:02

  d44 написав: На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо.
А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука 8)

1) ни на одном львовском базаре не знаю что бы была такая Аптека\киоск
2) селяне пенсионеры жмутся ( точнее у них не всегда есть деньги) курятник нормальный сделать, премикси и капельки это для них слишком дорого так как это обычно единственный после пенсии способ получить доход , это бесплатная электричка к ближайшему районному или обл.центру
так что возможно где-то это есть но у себя на рынках моего города такого НЕ наблюдаю ,
А еще я экстремал - я покупаю на стихийных рынках , но мне можно, я на месте могу сам вет экспертизу проводить , а вам так делать НЕ рекомендую.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:04

  d44 написав:А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука 8)

рука лиццо ... это как "таблетки для горла " и "дайте мне таблетки от сердца" ... вы хоть прочитайте что такое гербициды ...
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:14

  olivera написав:Автор77
На розетке все очень дорого.

согласен, но РЕДКО бывают единичные классные акции
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:18

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару...
- хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє)
кінчайте торгувати, бо вже нічим здачу давати!"

кінчити торгувати - то давня мета Долярчика , але він ніяк не наважиться зробити то сам, але тренди ( тенденції) йому допоможуть
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:23

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Сыр Радомер, Польша - 155 грн/кг.
Сыр Маасдам, Франция - 230 грн/кг.
Сыр Маскарпоне, Италия - 156 грн/500 гр.
Сыр Камамбер Президент, Польша - 26 грн/90 гр.
Лосось, Норвегия (стейки) - 240 грн/кг.
Шоколадные трюфели, Бельгия - 50 грн/175 гр.
Шоколадка Милка, Нидерланды - 70 грн/300 гр.
Вино столовое сухое, Франция - 68 грн/0,7 л.
Ром Бакарди (черный), Бермуды - 380 грн/1 л.
Виски Джемесон (зеленая коробка), Ирландия - 400 грн/0,7 л.
Пиво Хугарден (банка), Бельгия - 39 грн/0,5 л.

Да, разумеется, есть покупки и украинских товаров - кур, гречки, яблок, слив, помидор, лука, кефира, йогурта, но все это едва потянуло на 15% чека!
вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты. Обычно наоборот ( как у Серфера например) такие продукты как вы перечислили у обычного украинца занимают хорошо если 15% от сумы чека, остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов \ базаров и моментально передает остальным сородичам места удачного клева.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Госпродпотребслужба: 100% польского сыра в Украине — фальсификат
http://www.dsnews.ua/economics/polskie- ... 2018145200

Я к примеру польским сырам, особенно до 200 грн/кг, предпочту украинский. Кстати сейчас очень многие покупают фермерский, правда он дороже.
Летом был на экскурсии винзавода Шабо. Все оборудование Франция/Италия.
Рядом фермерская сыроварня, было жарко уже не пошли. В ютубе можно посмотреть ролики.
Так что нормально покупаю ихние коньяки по 200грн, не смотрю на иностранные бренди к примеру.
Рыбы пресноводная, в большинстве украинская.
Лосось, кстати зачастую идет дороже. Это видно какая-та партия, потому что вижу в этом месяце по многим сетям по 159 грн/кг потрошенный.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:35

  yama написав:вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты.


В валютном контексте это непринципиально - правило Парето. В любом случае даже для среднего класса импорт на 50% дороже местного производства - уже повод его НЕ покупать. А вот паритет цен - повод покупать и для среднего, и для ниже среднего классов...

Нынешняя ситуация хоть и приятна потребителю, но губительна для торгового баланса, ЗВР, внутреннего производства и, в конечном итоге, потребительского спроса тоже.

  yama написав:остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов


К слову, почти все, что я перечислил - это тоже акционные ценники. Я не охочусь специально за скидками, но из-за укрепления курса гривны весь импортный ассортимент изобилует спец. ценами. В том же Metro тупо нет товарной категории, в которой нельзя было бы купить хороший продукт без значительной скидки. И это, повторюсь, не комплимент маркетологам Metro - это ценовой маневр, который всему импорту дает сегодняшний валютный курс...
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:38

Да, за пару лет цены на большинство местных продуктов минимум х1.5
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42

  Vint написав:Да, за пару лет цены на большинство местных продуктов минимум х1.5


Вряд ли, костлявая рука рынка не позволит. Никто не будет покупать украинский сыр за 300 грн, если польский за 230 грн.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:20

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

наші предки з покон віків не їли тої гидоти ( картоплі) і картопля перш за все була відома як
квіти , а вже потім здогадалися їсти клубні. ЩЕ раз -
картопля їжа для рабів
(с) проф. кафедри
біохімії. Так як виключення , як десерт - раз в місяць , в крайньому разі
- раз в тиждень - будь-ласка, але ж не харчуватися тим по три рази в день ,
це як пити алкоголь щодня ... і хто б там що не говорив про алкоголь
червоне вино і таке інше , вчені таки задалися питанням і досконало провели
дослідження і жодних корисних впливів не знайшли , та вислів
алкоголь в малых дозах безвредный в любых количествах - НЕ
підтвердився.
Так а що дивуватися нація рабів їм зранку до церкви ( виховувати покірність
&quot; вдарили по лівій щоці підстав праву ) , а потім картопельки
і сальця під сто грамів самогоночки - чим не ідеальний раб, ех пан не
справедливий піду напюсь ... міняти пана не буду , інший пан певно ще
гіршим буде , а цей хоч і поганий але свій
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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