d44 написав: На кожному базарчику, малому чи великому, є ветеринарна аптека, чи кіоск. Кожного ранку там черга з приїхавших розпродатися селян за порошечками чи крапельками "для курчат", "для каченят", "для порося", "щоб яєчка неслося". Ну і премікси лантухами закупити. Антибіотиків 200 мл флаконами... І все це по своєму розумінню, "ложка на банку". Тому де корисніше чи безпечніше, на фермі чи у свійському хазяйстві ще не відомо. А в цьому році фішка по селах - гербіциди для картоплі, модна штука
1) ни на одном львовском базаре не знаю что бы была такая Аптека\киоск 2) селяне пенсионеры жмутся ( точнее у них не всегда есть деньги) курятник нормальный сделать, премикси и капельки это для них слишком дорого так как это обычно единственный после пенсии способ получить доход , это бесплатная электричка к ближайшему районному или обл.центру так что возможно где-то это есть но у себя на рынках моего города такого НЕ наблюдаю , А еще я экстремал - я покупаю на стихийных рынках , но мне можно, я на месте могу сам вет экспертизу проводить , а вам так делать НЕ рекомендую.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Долярчик написав:... еееехххххх, і тільки один Долярчик, знизив ціни на частину свого товару... - хоч це, майже, нічого і не змінило... (хіба що торгівля тих товарів стала переливанням з пустого в порожнє)
кінчайте торгувати, бо вже нічим здачу давати!"
кінчити торгувати - то давня мета Долярчика , але він ніяк не наважиться зробити то сам, але тренди ( тенденції) йому допоможуть
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
zРадио написав:Сыр Радомер, Польша - 155 грн/кг. Сыр Маасдам, Франция - 230 грн/кг. Сыр Маскарпоне, Италия - 156 грн/500 гр. Сыр Камамбер Президент, Польша - 26 грн/90 гр. Лосось, Норвегия (стейки) - 240 грн/кг. Шоколадные трюфели, Бельгия - 50 грн/175 гр. Шоколадка Милка, Нидерланды - 70 грн/300 гр. Вино столовое сухое, Франция - 68 грн/0,7 л. Ром Бакарди (черный), Бермуды - 380 грн/1 л. Виски Джемесон (зеленая коробка), Ирландия - 400 грн/0,7 л. Пиво Хугарден (банка), Бельгия - 39 грн/0,5 л.
Да, разумеется, есть покупки и украинских товаров - кур, гречки, яблок, слив, помидор, лука, кефира, йогурта, но все это едва потянуло на 15% чека!
вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты. Обычно наоборот ( как у Серфера например) такие продукты как вы перечислили у обычного украинца занимают хорошо если 15% от сумы чека, остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов \ базаров и моментально передает остальным сородичам места удачного клева.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Я к примеру польским сырам, особенно до 200 грн/кг, предпочту украинский. Кстати сейчас очень многие покупают фермерский, правда он дороже. Летом был на экскурсии винзавода Шабо. Все оборудование Франция/Италия. Рядом фермерская сыроварня, было жарко уже не пошли. В ютубе можно посмотреть ролики. Так что нормально покупаю ихние коньяки по 200грн, не смотрю на иностранные бренди к примеру. Рыбы пресноводная, в большинстве украинская. Лосось, кстати зачастую идет дороже. Это видно какая-та партия, потому что вижу в этом месяце по многим сетям по 159 грн/кг потрошенный.
yama написав:вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты.
В валютном контексте это непринципиально - правило Парето. В любом случае даже для среднего класса импорт на 50% дороже местного производства - уже повод его НЕ покупать. А вот паритет цен - повод покупать и для среднего, и для ниже среднего классов...
Нынешняя ситуация хоть и приятна потребителю, но губительна для торгового баланса, ЗВР, внутреннего производства и, в конечном итоге, потребительского спроса тоже.
yama написав:остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов
К слову, почти все, что я перечислил - это тоже акционные ценники. Я не охочусь специально за скидками, но из-за укрепления курса гривны весь импортный ассортимент изобилует спец. ценами. В том же Metro тупо нет товарной категории, в которой нельзя было бы купить хороший продукт без значительной скидки. И это, повторюсь, не комплимент маркетологам Metro - это ценовой маневр, который всему импорту дает сегодняшний валютный курс...
наші предки з покон віків не їли тої гидоти ( картоплі) і картопля перш за все була відома як квіти , а вже потім здогадалися їсти клубні. ЩЕ раз -
картопля їжа для рабів
(с) проф. кафедри біохімії. Так як виключення , як десерт - раз в місяць , в крайньому разі - раз в тиждень - будь-ласка, але ж не харчуватися тим по три рази в день , це як пити алкоголь щодня ... і хто б там що не говорив про алкоголь червоне вино і таке інше , вчені таки задалися питанням і досконало провели дослідження і жодних корисних впливів не знайшли , та вислів алкоголь в малых дозах безвредный в любых количествах - НЕ підтвердився. Так а що дивуватися нація рабів їм зранку до церкви ( виховувати покірність " вдарили по лівій щоці підстав праву ) , а потім картопельки і сальця під сто грамів самогоночки - чим не ідеальний раб, ех пан не справедливий піду напюсь ... міняти пана не буду , інший пан певно ще гіршим буде , а цей хоч і поганий але свій
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?