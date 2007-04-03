Додано: Нед 29 вер, 2019 10:35

yama написав: вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты.

вы как раз представляете не многочисленную часть общества которая покупает такие продукты.

yama написав: остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов остальное это в основном товары которые идут по акции , акционые товары и средний украинец (Серфер) мониторит все акции имеющихся в округе супермаркетов

В валютном контексте это непринципиально - правило Парето. В любом случае даже для среднего класса импорт на 50% дороже местного производства - уже повод его НЕ покупать. А вот паритет цен - повод покупать и для среднего, и для ниже среднего классов...Нынешняя ситуация хоть и приятна потребителю, но губительна для торгового баланса, ЗВР, внутреннего производства и, в конечном итоге, потребительского спроса тоже.К слову, почти все, что я перечислил - это тоже акционные ценники. Я не охочусь специально за скидками, но из-за укрепления курса гривны весь импортный ассортимент изобилует спец. ценами. В том же Metro тупо нет товарной категории, в которой нельзя было бы купить хороший продукт без значительной скидки. И это, повторюсь, не комплимент маркетологам Metro - это ценовой маневр, который всему импорту дает сегодняшний валютный курс...