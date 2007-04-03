Додано: Пон 30 вер, 2019 10:27

greenback1996



Я думаю, что эта несправедливость многих беспокоит в молодой команде.

15 и 100, это какой то уход от налогов получается и все должны работать в равных условиях как сказал Гетманцев, правильнее было бы 100 и 100 грн.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.