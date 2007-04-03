|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:07
честно, вообще пох на розетку, там уже давно цены как в магазинах.....Раньше было норм, а сейчас - ппц. Разве что там всякие xiaomi дешевле, но розетка не платит с них налоги (были расследования по этому поводу) - по документам они транзитом через Украину идут, а по факту - распродаются в Украине. Порошок недавно покупал, так в метро/эпицентре даже дешевле, чем торгуют на розетке. Поэтому я за этот закон. Кому надо, тот закажет на aliexpress/ebay/joomla и прочих) Защитное стекло на алике - 15 - 20 грн, розетка 70-100грн. Еще что-то добавить??
Востаннє редагувалось greenback1996 в Пон 30 вер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:15
Смешно
1. Ерунду какую-то до 100 баксов заказать можно. Что-то выше - нарываешься на оценку стоимости и оплату НДС и пошлины, + услуги брокера.
2. Думаете и эту лавочку не прикроют? "Кому надо" - заплатят и 20% НДС типа официально
Конечно порядок с налогами наводить надо. В идеале - в сторону "внутреннего офшора".
А то у нас "пересичные" должны заплатить сначала подоходный, военный (введенный посреди налогового года, задним числом, без официальной войны), а потом ещё как минимум 20% НДС.
Зато всякие "Ленинские кузни" переписываются без уплаты и копейки налогов, и типа нормально, никого из зеленой команды эта тема офшоров не волнует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
greenback1996
Я думаю, что эта несправедливость многих беспокоит в молодой команде.
15 и 100, это какой то уход от налогов получается и все должны работать в равных условиях как сказал Гетманцев, правильнее было бы 100 и 100 грн.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:05
Тут про книжки писали, я такі глянув - видавництво АСТ внесено до санкційного списку, кацапи по весні кричали, що "язік прітесняють". А ось вам, у Розетці сотні найменувань від цього видання в продажу. Теж пох на них,або хрестик, або труси...
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:09
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|