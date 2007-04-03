Додано: Сер 02 жов, 2019 15:47

Surfer написав: Surfer написав: Искатель написав: Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :





Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :

prilepskiy написав: Сегодня в "Велмарте" гречка 25 гривен. Сегодня в "Велмарте" гречка 25 гривен.

ПА77грн/кг.

Мне тут грозились ПА23 фото гречки выставить, но я все равно всех переиграл и победил :Да , да , я тоже умею искть "не самое дешевое". Никаких эколавок - обычный сетевой ширпотребительский супермаркет - буквально на следующий день когда я рапортовал здесь о гречке по 16 которую я реально видел за день до этих фото., или 61 - это за 800 грамм =Цену в 16 пару недель тому и 11 летом могу только подтвердить - так все и было. В то же время, признаю, сейчас цену раскачивают как и многое другое - вспомните неожиданные подорожания сахара, яблок, бананов, за прошлые годы и т.п в отрыве от других продуктов цены на которые оставались незыблемыми. Кстати говоря прошлый 2018 год проходил без скачков цен на гречку - она примерно стоила в районе 12 грн весь год. И это при том что в этом году урожай выше. Обычный загон оленей как и сейчас происходит на валютном рынке - без всяких реальных экономических оснований, когда по 24,1 никому бакс не нужен был , а сегодня по 25,5 "вдруг понадобился". Глупость и жадность - вот двигатели этих процессов, не больше. При этом глупые алени еще пытаются оправдать спекулятивные цены в сравнении с аналогичными дешевыми "прокисшей гречкой", "бананами с молью", и "яйцами на пальмовом масле" - на таких оленях и делают курс 28-40 , или как сейчас 25-26, и гречку па60 !. Но и это слишком дорого , на фоне других круп или с неизменной ценой или ДЕШЕВЕЮЩИХ на глазах !Обычный спекулятивный загон - не более.