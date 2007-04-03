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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:07

честно, вообще пох на розетку, там уже давно цены как в магазинах.....Раньше было норм, а сейчас - ппц. Разве что там всякие xiaomi дешевле, но розетка не платит с них налоги (были расследования по этому поводу) - по документам они транзитом через Украину идут, а по факту - распродаются в Украине. Порошок недавно покупал, так в метро/эпицентре даже дешевле, чем торгуют на розетке. Поэтому я за этот закон. Кому надо, тот закажет на aliexpress/ebay/joomla и прочих) Защитное стекло на алике - 15 - 20 грн, розетка 70-100грн. Еще что-то добавить??
Востаннє редагувалось greenback1996 в Пон 30 вер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:15

  greenback1996 написав:Кому надо, тот закажет на aliexpress/ebay/joomla и прочих) Защитное стекло на алике - 15 - 20 грн, розетка 70-100грн. Еще что-то добавить??

Смешно :)

1. Ерунду какую-то до 100 баксов заказать можно. Что-то выше - нарываешься на оценку стоимости и оплату НДС и пошлины, + услуги брокера.

2. Думаете и эту лавочку не прикроют? "Кому надо" - заплатят и 20% НДС типа официально

Конечно порядок с налогами наводить надо. В идеале - в сторону "внутреннего офшора".
А то у нас "пересичные" должны заплатить сначала подоходный, военный (введенный посреди налогового года, задним числом, без официальной войны), а потом ещё как минимум 20% НДС.
Зато всякие "Ленинские кузни" переписываются без уплаты и копейки налогов, и типа нормально, никого из зеленой команды эта тема офшоров не волнует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenback1996

Я думаю, что эта несправедливость многих беспокоит в молодой команде.
15 и 100, это какой то уход от налогов получается и все должны работать в равных условиях как сказал Гетманцев, правильнее было бы 100 и 100 грн.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:05

Разве что там всякие xiaomi дешевле, но розетка не платит с них налоги (были расследования по этому поводу) - по документам они транзитом через Украину идут, а по факту - распродаются в Украине.
Тут про книжки писали, я такі глянув - видавництво АСТ внесено до санкційного списку, кацапи по весні кричали, що "язік прітесняють". А ось вам, у Розетці сотні найменувань від цього видання в продажу. Теж пох на них,або хрестик, або труси...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:09

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  yama написав:наші предки з покон віків не їли тої гидоти ( картоплі)

Не їли, бо її тут просто не було - не завезли ще :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:21

  Surfer написав:
  Surfer написав:
  Искатель написав:Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :
Зображення


Сегодня в "Велмарте" гречка 25 гривен.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:47

  Surfer написав:
  Surfer написав:
  Искатель написав:Я выпячиваю ? да ничуть ! Это все вы ). Еще какие то глупости пишете про "элитный АТБ", сьедая это за чистую монету. Действительно даже портрет какой то подбирается , не вполне лицеприятный, тех кто не видит нормальных цен в упор, и гордится своей глупостью покупая те же товары втридорога. Я же и говорю что эти цены для особо "одаренных", естественно в кавычках - можете засвидетельствовать свою "одаренность" ценой в 23 , если вам так нравится. Все лето брал не дороже 11 - 12 грн , при чем в совершенно разных крупных торговых сетях :
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  prilepskiy написав:Сегодня в "Велмарте" гречка 25 гривен.


Мне тут грозились ПА23 фото гречки выставить, но я все равно всех переиграл и победил :

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Да , да , я тоже умею искть "не самое дешевое". Никаких эколавок - обычный сетевой ширпотребительский супермаркет - буквально на следующий день когда я рапортовал здесь о гречке по 16 которую я реально видел за день до этих фото.
То есть в одно и то же время обычные сетевые магазины продают гречку ПА16 и ПА61 , или 61 - это за 800 грамм = ПА77грн/кг. Цену в 16 пару недель тому и 11 летом могу только подтвердить - так все и было. В то же время, признаю, сейчас цену раскачивают как и многое другое - вспомните неожиданные подорожания сахара, яблок, бананов, за прошлые годы и т.п в отрыве от других продуктов цены на которые оставались незыблемыми. Кстати говоря прошлый 2018 год проходил без скачков цен на гречку - она примерно стоила в районе 12 грн весь год. И это при том что в этом году урожай выше. Обычный загон оленей как и сейчас происходит на валютном рынке - без всяких реальных экономических оснований, когда по 24,1 никому бакс не нужен был , а сегодня по 25,5 "вдруг понадобился". Глупость и жадность - вот двигатели этих процессов, не больше. При этом глупые алени еще пытаются оправдать спекулятивные цены в сравнении с аналогичными дешевыми "прокисшей гречкой", "бананами с молью", и "яйцами на пальмовом масле" - на таких оленях и делают курс 28-40 , или как сейчас 25-26, и гречку па60 ! При этом только вчера видел ПАКЕТИРОТВАННУЮ гречку по 20грн/кг. Но и это слишком дорого , на фоне других круп или с неизменной ценой или ДЕШЕВЕЮЩИХ на глазах !
Обычный спекулятивный загон - не более.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:53

Сегодня удивили полки в супермаркете "Кишеня" на Печерске. Такие "залысины" на промтоварах есть в большом количестве, хотя полки с продуктами заполнены норм.
Товары застряли на таможне? :roll:
Ув.Холява, благодарю за коммент, рада, что у Вас на таможне проблем не было. ЗображенняЗображення
fler
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Сегодня удивили полки в супермаркете "Кишеня" на Печерске. Такие "залысины" на промтоварах есть в большом количестве, хотя полки с продуктами заполнены норм.
коты не едят промтовары)) https://fakty.ua/307216-polakomilsya-ot ... riny-video
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:49

  fler написав:Сегодня удивили полки в супермаркете "Кишеня" на Печерске. Такие "залысины" на промтоварах есть в большом количестве, хотя полки с продуктами заполнены норм.
Товары застряли на таможне? :roll:
Ув.Холява, благодарю за коммент, рада, что у Вас на таможне проблем не было.


Очередная наглая манипуляция - был там на днях - пустот не было. Во всяком случае если в какой то момент вам удалось снять пустые полки - это абсолютно несистемная ситуация - другие супермаркеты, заваленные по уши, тому в подтверждение. Но надо сделать вброс про "застрявшие на таможне", якобы для сдерживания курса. Курс всеми усилиями тянут вверх за уши, это уже многократно доказано.
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